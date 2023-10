სასამართლომ ბექა გრიგორიადისს და მის ძმას სასჯელი შეუფარდა

Less than a minute

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ლაზარე გრიგორიადისის მამას, ბექა გრიგორიადისს ხუთდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მას სასამართლო დარბაზში ხელბორკილი დაადეს.

სასამართლომ მის ძმას, კახა გრიგორიადისს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაში დასდო ბრალი და 2500-ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა.

ბექა და კახა გრიგორიადისები „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ კანონში ცვლილების წინააღმდეგ 5 ოქტომბერს პარლამენტის წინ გამართული საპროტესტო აქციის დროს დააკავეს. ბექა გრიგორიადისი ადმინისატრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლით დააკავეს, რაც პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს, მისი ძმა კი 173-ე და 166-ე მუხლებით, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს.

