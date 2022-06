ხათუნა სამნიძე: რუსთაველზე თავს ორი მამაკაცი დაგვესხა

რესპუბლიკური პარტიის დეპუტატის ხათუნა სამნიძის თქმით, თბილისში რუსთაველის გამზირზე ორი მამაკაცი დაესხა თავს.

„ესეც მოხდა… [იყო] გინება, ხელით შეხება მეტს ვერც ვწერ ისე ვარ“, – დაწერა მან ცოტა ხნის Facebook-ზე.

სამნიძეს ინციდენტის მეტი დეტალი არ დაუკონკრეტებია. მისი განცხადებიდან არც ის არის ნათელი, თავდასხმისას მარტო იმყოფებოდა თუ არა.

დეპუტატმა მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ მომხდარის შესახებ პოლიციას აცნობა.

„სამოქალაქო საქართველო“ დეტალების დასაზუსტებლად შსს-ს დაუკავშირდა. პასუხი მასალაში მიღებისთანავე აისახება.

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)