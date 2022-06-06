Член Республиканской партии Хатуна Самнидзе. Фото: Parliament.ge
Новости

Хатуна Самнидзе: На проспекте Руставели на нас напали двое мужчин

06/06/2022 - 13:01
3 Less than a minute

По заявлению депутата от Республиканской партии Хатуны Самнидзе, двое мужчин напали на нее на проспекте Руставели в Тбилиси.

«И это произошло … (была) ругань, физическое оскорбление, не могу писать больше», — написала недавно она в Facebook.

Других подробностей инцидента Самнидзе не уточнила. Из его заявления также не ясно, была ли она одна во время нападения.

Депутат лишь отметила, что сообщила о случившемся в полицию.

«Civil Georgia» связалcя с МВД для уточнения деталей. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
06/06/2022 - 13:01
3 Less than a minute
Back to top button