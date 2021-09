დედაქალაქის საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატების სია

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დედაქალაქის საკრებულოს მაჟორიტარობის მსურველთა სია გამოაქვეყნა. ცესკოს მონაცემებით, 10 მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვებისთვის ჯამში 138 კანდიდატი იბრძოლებს, რომლებიც 22 სხვადასხვა პარტიის სახელით იყრიან კენჭს, ერთი კი – საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელია.

რეგისტრირებული 138 კანდიდატიდან 34 ქალია, 104 კი – მამაკაცი.

პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში ახლახან მიღებული ცვლილებებით, რომლებიც ევროკავშირის შუამავლობით ოპოზიციასა და მმართველ გუნდს შორის 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე შემუშავდა, დედაქალაქის საკრებულოს 50 წევრიდან მოქალაქეები 40-ს პროპორციული, 10-ს კი -მაჟორიტარული წესით აირჩევენ. მანამდე ეს პროპორცია 25/25-ზე იყო. პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში ახლახან მიღებული, რომლებიც ევროკავშირის შუამავლობით ოპოზიციასა და მმართველ გუნდს შორის 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე შემუშავდა, დედაქალაქის საკრებულოს 50 წევრიდან მოქალაქეები 40-ს პროპორციული, 10-ს კი -მაჟორიტარული წესით აირჩევენ. მანამდე ეს პროპორცია 25/25-ზე იყო.

ქვემოთ დედაქალაქის საკრებულოსთვის 10 მაჟორიტარულ ოლქში რეგისტრირებული კანდიდატების სიაა წარმოდგენილი:

მთაწმინდა – ოლქი N1

ირაკლი გოგუაძე – მესამე ძალა – სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა – სტრატეგია აღმაშენებელი; ფატმანი ბარჯაძე – ალეკო ელისაშვილი – მოქალაქეები;

– ალეკო ელისაშვილი – მოქალაქეები; გოდერძი ამაშუკელი – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; საბა ბუაძე – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; გიორგი დვალიშვილი – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; შალვა ელიოზაშვილი – საქართველო;

– საქართველო; ვახტანგ გვაზავა – გახარია-საქართველოსთვის;

– გახარია-საქართველოსთვის; აკაკი გველესიანი – თავისუფალი არჩევენი – ახალი ალტერნატივა;

– თავისუფალი არჩევენი – ახალი ალტერნატივა; გიორგი სხირტლაძე – დავით ჭიჭინაძე-ტრიბუნა;

– დავით ჭიჭინაძე-ტრიბუნა; ლევან პაპაშვილი – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; ზურაბ აბაშიძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; გიორგი თუმანიშვილი – მესამე გზა;

– მესამე გზა; თენგიზ კირთაძე – ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე: გირჩი-მეტი თავისუფლება (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, დროა);

– ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე: გირჩი-მეტი თავისუფლება (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, დროა); ნინო ქოქოსაძე – ანა დოლიძე-ხალხისთვის;

– ანა დოლიძე-ხალხისთვის; მზია ჯღარკავა – რეფორმატორები;

– რეფორმატორები; თეიმურაზ ცაგარეიშვილი – გაჩეჩილაძე – მწვანეთა პარტია.

ვაკე – ოლქი N2

პაატა ჩიქოვანი – მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი; თინათინ გუგუნავა – ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები;

– ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები; ირმა ცხორაგაული – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; მედეა მეტრეველი – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; ქეთევან გაზდელიანი – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; ირაკლი გაგნიძე – საქართველო;

– საქართველო; მერაბ მაჭავარიანი – გახარია-საქართველოსთვის

– გახარია-საქართველოსთვის გიორგი პატარიძე – თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა;

– თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა; მარიკა ლეჟავა – მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისათვის

– მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისათვის ბათუ ქუთელია – ელენე ხოშტარია-დროა (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება);

– ელენე ხოშტარია-დროა (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება); შოთა რატიანი – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; გიორგი ტყემალაძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; ალექსანდრე რატიშვილი – ანა დოლიძე – ხალხისთვის;

– ანა დოლიძე – ხალხისთვის; თამაზ ინწკირველი – გაჩეჩილაძე-მწვანეთა პარტია.

საბურთალო – ოლქი N3

სერგო ჩიხლაძე – მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი; გიორგი რეხვიაშვილი – ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები ;

– ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები ; მალხაზ თოფურია – პატრიოტთა ალიანსი;

პატრიოტთა ალიანსი; ვახტანგ სურგულაძე – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; ია სირანაშვილი – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; მამუკა მელიქიშვილი – საქართველო;

– საქართველო; მიხეილ ნაბიჯაშვილი – გახარია-საქართველოსთვის

– გახარია-საქართველოსთვის ირაკლი მკერვალიშვილი – თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა;

– თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა; ნუგზარ კაპანაძე – მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისათვის;

– მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისათვის; ფრიდონი სიხუაშვილი – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; ავთანდილ ცინცაძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; ლალი ადეიშვილი -თუმანიშვილი-მესამე გზა;

-თუმანიშვილი-მესამე გზა; ბორისი ყურუა – გირჩი-მეტი თავისუფლება (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, დროა);

– გირჩი-მეტი თავისუფლება (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, დროა); თამარ ჭიჭინაძე – ანა დოლიძე-ხალხისთვის;

– ანა დოლიძე-ხალხისთვის; მანანა ბოჭორიშვილი – გაჩეჩილაძე – მწვანეთა პარტია;

– გაჩეჩილაძე – მწვანეთა პარტია; ვახტანგ შაქარაშვილი – საინიციატივო ჯგუფი.

კრწანისი – ოლქი N 4

დავით ცეკვავა – მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი; ნატო კირვალიძე – ალეკო ელისაშვილი – მოქალაქეები;

– ალეკო ელისაშვილი – მოქალაქეები; დავით მელიქიძე – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; თამაზ დათუნაშვილი – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; მამუკა ჯუღელი – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; გიორგი გვიმრაძე – საქართველო;

საქართველო; ზურაბ რეხვიაშვილი – გახარია-საქართველოსთვის;

– გახარია-საქართველოსთვის; ზაზა ხურციძე – თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა;

– თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა; ლევანი ჩაბრაშვილი – მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის;

– მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის; თამაზ ახობაძე – ელენე ხოშტარია-დროა (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება);

– ელენე ხოშტარია-დროა (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება); ლევან ჯაფარიძე – ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო;

– ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო; მაია კეკუა – ანა დოლიძე – ხალხისთვის.

ისანი – ოლქი N5

თეონა ჭალიძე – მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი; ბესიკ დონაძე – ევროპული საქართველო (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა);

– ევროპული საქართველო (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა); მიხეილ აბრამიშვილი – ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები

– ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები ნიკოლოზ კაჭკაჭური – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; ლანა გალდავა – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; თეკლე ალანია – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; ანზორი ფოფხაძე – საქართველო;

– საქართველო; დავით გოგიძე – გახარია-საქართველოსთვის;

– გახარია-საქართველოსთვის; ივანე გამცემლიძე – მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისათვის;

– მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისათვის; მიხეილ ქავთარაძე – დავით ჭიჭინაძე-ტრიბუნა.

– დავით ჭიჭინაძე-ტრიბუნა. კახაბერი ლაბუჩიძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; კობა კობახიძე – ანა დოლიძე-ხალხისთვის.

სამგორი – ოლქი N6

ვახტანგ იაშვილი – მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი; დათო ჟღენტი – ევროპული საქართველო (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა);

– ევროპული საქართველო (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა); მაკა ფრიდონაშვილი – ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები;

– ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები; გიორგი გაბათაშვილი – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; გულო ზუმბაძე – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; მარიამ გოჩელაშვილი – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; ლალი ბუნტური – საქართველო;

საქართველო; კახაბერ ქემოკლიძე – გახარია-საქართველოსთვის;

– გახარია-საქართველოსთვის; გიორგი გულაშვილი – თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა;

– თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა; მამუკა ზანდუკელი – მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის;

– მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის; ლალი ფერაძე – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; რევაზ სოხაძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; ანა მიქაძე-ჩიკვაიძე – ანა დოლიძე-ხალხისთვის.

ჩუღურეთი – ოლქი N7

ავთანდილ ჩართოლანი – მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი; გიორგი ნონიაშვილი – ევროპული საქართველო (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა);

– ევროპული საქართველო (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა); ნინო ჩარკვიანი – ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები;

– ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები; გიორგი კარტოზია – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; კახაბერ ჟღენტი – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; მარიამი გურგენიძე – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; გიგა გუდაძე – საქართველო;

საქართველო; რუსუდან თევზაძე – გახარია-საქართველოსთვის;

– გახარია-საქართველოსთვის; ელგუჯა მარგალიტაძე – თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა;

– თავისუფალი არჩევანი-ახალი ალტერნატივა; მალხაზ კოპალიანი – მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის

– მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის ნანა კოდელაშვილი – მშრომელთა სოციალისტური პარტია;

– მშრომელთა სოციალისტური პარტია; გიორგი ელყანიშვილი – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; ზურაბ ჩიკვილაძე – ქართული ოცნება;

ქართული ოცნება; სერგო ლომიძე – ანა დოლიძე-ხალხისთვის;

– ანა დოლიძე-ხალხისთვის; მერაბ ხატიაშვილი – გაჩეჩილაძე – მწვანეთა პარტია.

დიდუბე – ოლქი N8

ოთარ ბაღათურია – მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი; შალვა კარელიძე – ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები;

– ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები; ირაკლი კობრავა – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; დიმიტრი აბაშიძე – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; ვლადიმერ მარტიაშვილი – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; სოფიო დანელია – საქართველო;

– საქართველო; გიორგი ქაჯაია – გახარია-საქართველოსთვის;

– გახარია-საქართველოსთვის; გიორგი რურუა – მამუკა ტუსკაძე -სოციალური სამართლიანობისთვის;

– მამუკა ტუსკაძე -სოციალური სამართლიანობისთვის; გივი ჩხარტიშვილი – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; ნიკა მოსიაშვილი – გირჩი-მეტი თავისუფლება (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, დროა);

– გირჩი-მეტი თავისუფლება (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, დროა); ნინო წულაძე – ანა დოლიძე – ხალხისთვის;

– ანა დოლიძე – ხალხისთვის; მერაბ შარაბიძე – გაჩეჩილაძე-მწვანეთა პარტია.

ნაძალადევი – ოლქი N9

ზაზა კორთხონჯია – მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი; სულხანი ნამჩევაძე – ალეკო ელისაშვილი – მოქალაქეები;

– ალეკო ელისაშვილი – მოქალაქეები; გელა ხუციშვილი – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; დავით გილაძე – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; ირინა ცაავა – საქართველო;

– საქართველო; სოსო კორკელია – გიორგი ლაღიძე-მომავალი საქართველო;

– გიორგი ლაღიძე-მომავალი საქართველო; გალაქტიონ ღუდუშაური – გახარია-საქართველოსთვის;

– გახარია-საქართველოსთვის; გრიგოლ წაქაძე – მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის;

– მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის; გია ნემსაძე – მშრომელთა სოციალისტური პარტია;

– მშრომელთა სოციალისტური პარტია; კახა კუკავა – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; ირაკლი ხელაძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; ზაური მთიულიშვილი – მესამე გზა;

– მესამე გზა; ბადრი გრიგალაშვილი – გირჩი-მეტი თავისუფლება (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, დროა);

– გირჩი-მეტი თავისუფლება (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, დროა); მიშიკო ირემაძე – ანა დოლიძე-ხალხისთვის;

– ანა დოლიძე-ხალხისთვის; გურამ ნიკოლეიშვილი – გაჩეჩილაძე-მწვანეთა პარტია.

გლდანი – ოლქი N10

ნანა ტოხვაძე – მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი;

– მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი; რომან მელქაძე – ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები;

– ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები; იოსებ ზარიძე – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; თამარ ადამია – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; ტარიელ კალანდარიშვილი – ლეიბორისტული პარტია;

– ლეიბორისტული პარტია; გოდერძი ლომთათიძე – საქართველო;

– საქართველო; ნათია მეზვრიშვილი – გახარია-საქართველოსთვის;

– გახარია-საქართველოსთვის; გია ვარდანაშვილი – მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის;

– მამუკა ტუსკაძე-სოციალური სამართლიანობისთვის; ელენე ხოშთარია – ელენე ხოშტარია-დროა (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება);

– ელენე ხოშტარია-დროა (მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება); კონსტანტინე ზარნაძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; ირაკლი თედორაძე – ანა დოლიძე-ხალხისთვის;

– ანა დოლიძე-ხალხისთვის; დავით ცხვარიაშვილი – გაჩეჩილაძე-მწვანეთა პარტია.

