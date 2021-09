Список мажоритарных кандидатов в Сакребуло Тбилиси

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала список кандидатов в мажоритарные депутаты Сакребуло Тбилиси к выборам местного самоуправления 2 октября. По данным ЦИК, всего 138 кандидатов будут баллотироваться за победу в 10 мажоритарных округах от имени 22 различных партий, а один из них представлен инициативной группой.

Из 138 зарегистрированных кандидатов 34 женщины и 104 мужчины.

Согласно принятым недавно в Парламенте Согласно принятым недавно в Парламенте поправкам в Избирательный кодекс, которые были разработаны на основе соглашения, достигнутого 19 апреля между оппозицией и правящей командой при посредничестве ЕС, 40 из 50 членов Сакребуло Тбилиси будут избраны по пропорциональному представительству и 10 — по мажоритарным правилам. Раньше это соотношение составляло 25/25.

Ниже приводится список кандидатов в депутаты Сакребуло Тбилиси, зарегистрированных по 10 мажоритарным округам:

Мтацминда — округ N1

Ираклий Гогуадзе — Третья сила – Стратегия Агмашенебели;

Фатмани Барджадзе — Алеко Элисашвили — Граждане;

Годердзи Амашукели — Альянс патриотов;

Саба Буадзе – Лело за Грузию;

Георгий Двалишвили — Лейбористская партия;

Шалва Элиозашвили — Грузия;

Вахтанг Гвазава – Гахария – За Грузию;

Акакий Гвелесиани — Свободный выбор — Новая альтернатива;

Георгий Схиртладзе — Давид Чичинадзе — Трибуна;

Леван Папашвили — Свободная Грузия;

Зураб Абашидзе — Грузинская мечта;

Георгий Туманишвили — Третий путь;

Тенгиз Киртадзе — Зураб Гирчи Джапаридзе: Гирчи — больше свободы;

Нино Кокосадзе — Ана Долидзе – За народ;

Мзия Джгаркава — Реформаторы;

Теймураз Цагареишвили — Гачечиладзе — Партия зеленых.

Ваке – Округ N2

Паата Чиковани — Третья сила – Стратегия Агмашенебели;

Тинатин Гугунава — Алеко Элисашвили — Граждане;

Ирма Цхорагаули — Альянс патриотов;

Медеа Метревели – Лело за Грузию;

Кетеван Газделиани — Лейбористская партия;

Ираклий Гагнидзе — Грузия;

Мераб Мачавариани — Гахария — за Грузию;

Георгий Патаридзе — Свободный выбор — Новая альтернатива;

Марика Лежава — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

Бату Кутелия — Элене Хоштария — Дроа;

Шота Ратиани — Свободная Грузия;

Георгий Ткемаладзе — Грузинская мечта;

Александр Ратишвили — Ана Долидзе — За народ;

Тамаз Инцкирвели — Гачечиладзе — Партия зеленых.

Сабуртало — Округ N3

Серго Чихладзе – Третья сила – Стратегия Агмашенебели;

Георгий Рехвиашвили — Алеко Элисашвили — Граждане;

Малхаз Топурия — Альянс патриотов;

Вахтанг Сургуладзе – Лело за Грузию;

Ия Сиранашвили — Лейбористская партия;

Мамука Меликишвили — Грузия;

Михаил Набиджашвили — Гахария — за Грузию;

Ираклий Мкервалишвили — Свободный выбор — Новая альтернатива;

Нугзар Капанадзе — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

Придон Сихуашвили — Свободная Грузия;

Автандил Цинцадзе — Грузинская мечта;

Лали Адеишвили — Туманишвили – Третий путь;

Борис Куруа — Гирчи — Больше свободы;

Тамар Чичинадзе — Ана Долидзе – За народ;

Манана Бочоришвили — Гачечиладзе — Партия зеленых;

Вахтанг Шакарашвили — Инициативная группа.

Крцаниси — Округ N 4

Давид Цеквава — Третья сила – Стратегия Агмашенебели;

Нато Кирвалидзе — Алеко Элисашвили — Граждане;

Давид Меликидзе — Альянс патриотов;

Тамаз Датунашвили – Лело за Грузию;

Мамука Джугели — Лейбористская партия;

Георгий Гвимрадзе — Грузия;

Зураб Рехвиашвили – Гахария – За Грузию;

Заза Хурцидзе — Свободный выбор — Новая альтернатива;

Левани Чабрашвили — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

Тамаз Ахобадзе — Элене Хоштария — Дроа;

Леван Джапаридзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия;

Майя Кекуа — Ана Долидзе – За народ.

Исани — Округ N5

Теона Чалидзе — Третья сила – Стратегия Агмашенебели;

Бесик Донадзе — Европейская Грузия;

Михаил Абрамишвили — Алеко Элисашвили – Граждане;

Николоз Качкачури — Альянс патриотов;

Лана Галдава – Лело за Грузию;

Текле Алания — Лейбористская партия;

Анзори Попхадзе — Грузия;

Давид Гогидзе — Гахария – За Грузию;

Иване Гамцемлидзе — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

Михаил Кавтарадзе — Давид Чичинадзе — Трибуна;

Кахабери Лабучидзе — Грузинская мечта;

Коба Кобахидзе — Ана Долидзе – За народ.

Самгори – Округ N6

Вахтанг Иашвили — Третья сила – Стратегия Агмашенебели;

Дато Жгенти — Европейская Грузия;

Мака Придонашвили — Алеко Элисашвили — Граждане;

Георгий Габаташвили — Альянс патриотов;

Гуло Зумбадзе – Лело за Грузию;

Мариам Гочелашвили — Лейбористская партия;

Лали Бунтури — Грузия;

Кахабер Кемоклидзе — Гахария – За Грузию;

Георгий Гулашвили — Свободный выбор — Новая альтернатива;

Мамука Зандукели — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

Лали Перадзе — Свободная Грузия;

Реваз Сохадзе — Грузинская мечта;

Ана Микадзе-Чикваидзе — Ана Долидзе – За народ.

Чугурети — Округ N7

Автандил Чартолани — Третья сила;

Георгий Нониашвили — Европейская Грузия;

Нино Чарквиани — Алеко Элисашвили — Граждане;

Георгий Картозия — Альянс патриотов;

Кахабер Жгенти – Лело за Грузию;

Мариам Гургенидзе — Лейбористская партия;

Гига Гудадзе — Грузия;

Русудан Тевзадзе — Гахария — За Грузию;

Элгуджа Маргалитадзе — Свободный выбор — Новая альтернатива;

Малхаз Копалиани — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

Нана Коделашвили — Социалистическая рабочая партия;

Георгий Элканишвили — Свободная Грузия;

Зураб Чиквиладзе — Грузинская мечта;

Серго Ломидзе — Ана Долидзе – За народ;

Мераб Хатиашвили — Гачечиладзе — Партия зеленых.

Дидубе — Округ N8

Отар Багатурия — Третья сила – Стратегия Агмашенебели;

Шалва Карелидзе — Алеко Элисашвили — Граждане;

Ираклий Кобрава — Альянс патриотов;

Димитри Абашидзе – Лело за Грузию;

Владимир Мартиашвили — Лейбористская партия;

Софио Данелия — Грузия;

Георгий Каджая – Гахария – За Грузию;

Георгий Руруа — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

Гиви Чхартишвили — Грузинская мечта;

Ника Мосиашвили — Гирчи — Больше свободы;

Нино Цуладзе — Ана Долидзе – За народ;

Мераб Шарабидзе — Гачечиладзе — Партия зеленых.

Надзаладеви — Округ N9

Заза Кортхонджия — Третья сила – Стратегия Агмашенебели;

Сулхани Намчевадзе — Алеко Элисашвили — Граждане;

Гела Хуцишвили — Альянс патриотов;

Николоз Черкезишвили – Лело за Грузию;

Давид Гиладзе — Лейбористская партия;

Ирина Цаава — Грузия;

Сосо Коркелия — Георгий Лагидзе — Будущая Грузия;

Галактион Гудушаури – Гахария – За Грузию;

Григол Цакадзе — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

Гия Немсадзе — Рабочая социалистическая партия;

Каха Кукава — Свободная Грузия;

Ираклий Хеладзе — Грузинская мечта;

Заури Мтиулишвили — Третий путь;

Бадри Григалашвили — Гирчи — Больше свободы;

Мишико Иремадзе — Ана Долидзе – За народ;

Гурам Николеишвили — Гачечиладзе — Партия зеленых.

Глдани — Округ N10

Нана Тохвадзе — Третья сила – Стратегия Агмашенебели;

Роман Мелкадзе — Алеко Элисашвили — Граждане;

Иосеб Заридзе — Альянс патриотов;

Тамар Адамия — Лело за Грузию;

Тариел Каландаришвили — Лейбористская партия;

Годердзи Ломтатидзе — Грузия;

Натия Мезвришвили – Гахария – За Грузию;

Гия Варданашвили — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

Елена Хоштария — Элене Хоштария — Дроа;

Константин Зарнадзе — Грузинская мечта;

Ираклий Тедорадзе — Ана Долидзе – За народ;

Давид Цхвариашвили — Гачечиладзе — Партия зеленых.

This post is also available in: ქართული (Грузинский)