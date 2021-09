Tbilisi Sakrebulo Majoritarian Candidates

138 candidates, among them 104 men and 34 women, will contest in ten majoritarian constituencies of the capital city in the race for Tbilisi City Assembly (Sakrebulo) in October 2 local elections. Recent changes to the electoral code, amended as per EU-mediated April 19 agreement between the Georgian Dream and opposition parties, increased the number of proportional-party seats in Tbilisi Sakrebulo to 40 and reduced the majoritarian seats to 10, as opposed to the previous allocation of 25 – 25. The changes also imposed a 40% threshold for the majoritarian candidates to claim victory.

Below is the list of Tbilisi constituencies and the candidates:

#1 Mtatsminda District

1. Irakli Goguadze — Third Force – Strategy Aghmashenebeli

7. Patmani Barjadze — Aleko Elisashvili-Citizens

8. Goderdzi Amashukeli — Alliance of Patriots

9. Saba Buadze — Lelo

10. Giorgi Dvalashvili — Labor Party

13. Shalva Eliozashvili — Sakartvelo (Georgia)

25. Vakhtang Gvazava — Gakharia – For Georgia

26. Akaki Gvelesiani — Free Choice – New Alternative

35. Giorgi Skhirtladze — Davit Chichinadze – Tribune

37. Levan Papashvili — Free Georgia

41. Zurab Abashidze — Georgian Dream

43. Giorgi Tumanishvili — Third Way

45. Tengiz Kirtadze — Girchi – More Freedom, backed by United National Movement (UNM), European Georgia, Droa

48. Nino Kokosadze — Anna Dolidze – For People

49. Mzia Jgarkava — Reformers

50. Teimuraz Tsagareishvili — Gachechiladze-Green Party

#2 Vake District

1. Paata Chikovani — Third Force — Strategy Aghmashenebeli

7. Tinatin Gugunava — Aleko Elisashvili – Citizens

8. Irma Tskhoragauli — Alliance of Patriots

9. Medea Metreveli — Lelo

10. Ketevan Gazdeliani — Labor Party

13. Irakli Gagnidze — Sakartvelo (Georgia)

25. Merab Machavariani — Gakharia – For Georgia

26. Giorgi Pataridze — Free Choice – New Alternative

29. Marika Lezhava — Mamuka Tuskadze – For Social Justice

32. Batu Kutelia — Droa, backed by UNM, European Georgia, Girchi – More Freedom

37. Shota Ratiani — Free Georgia

41. Giorgi Tkemaladze — Georgian Dream

48. Aleksandre Ratishvili — Anna Dolidze – For People

50. Tamaz Intskirveli — Gachechiladze – Green Party

#3 Saburtalo District

1. Sergo Chikhladze — Third Force – Strategy Aghmashenebeli

7. Giorgi Rekhviashvili — Aleko Elisashvili – Citizens

8. Malkhaz Topuria — Alliance of Patriots

9. Vakhtang Surguladze — Lelo

10. Ia Siranashvili — Labor Party

13. Mamuka Melikishvili — Sakartvelo (Georgia)

25. Mikheil Nabijashvili — Gakharia – For Georgia

26. Irakli Mkervalishvili — Free Choice – New Alternative

29. Nugzar Kapanadze — Mamuka Tuskadze – For Social Justice

37. Pridoni Sikhuashvili — Free Georgia

41. Avtandil Tsintsadze — Georgian Dream

43. Lali Adeishvili-Tumanishvili — Third Way

45. Borisi Kurua — Girchi – More Freedom, backed by UNM, European Georgia, and Droa

48. Tamar Chichinadze — Ana Dolidze – For People

50. Manana Bochorishvili — Gachechiladze – Green Party

51. Vakhtang Shakarishvili — Initiative Group

#4 Krtsanisi District

1. Davit Tsekvava — Third Force – Strategy Aghmashenebeli

7. Nato Kirvalidze — Aleko Elisashvili – Citizens

8. Davit Melikidze — Alliance of Patriots

9. Tamaz Datunashvili — Lelo

10. Mamuka Jugeli — Labor Party

13. Giorgi Gvimradze — Sakartvelo (Georgia)

25. Zaur Rekhviashvili — Gakharia – For Georgia

26. Zaza Khurtsidze — Free Choice – New Alternative

29. Levani Chabrashvili — Mamuka Tuskadze – For Social Justice

32. Tamaz Akhobadze — Droa, backed by UNM, European Georgia, Girchi – More Freedom

41. Levan Japaridze — Georgian Dream

48. Maia Kekua — Anna Dolidze – For People

#5 Isani District

1. Teona Chalidze — Third Force — Strategy Aghmashenebeli

2. Besik Donadze — European Georgia, backed by UNM, Girchi – More Freedom, and Droa

7. Mikheil Abramishvili — Aleko Elisashvili – Citizens

8. Nikoloz Kachkachuri — Alliance of Patriots

9. Lana Galdava — Lelo

10. Tekle Alania — Labor Party

13. Anzori Popkhadze — Sakartvelo (Georgia)

25. Davit Gogidze — Gakharia – For Georgia

29. Ivane Gamtsemlidze — Mamuka Tuskadze – For Social Justice

35. Mikheil Kavtaradze — Davit Chichinadze – Tribune

41. Kakhaberi Labuchidze — Georgian Dream

48. Koba Kobakhidze — Anna Dolidze – For People

#6 Samgori District

1. Vakhtang Iashvili — Third Force – Strategy Aghmashenebeli

2. Dato Zhgenti — European Georgia, backed by UNM, Girchi – More Freedom, and Droa

7. Maka Pridonashvili — Aleko Elisashvili – Citizens

8. Giorgi Gabatashvili — Alliance of Patriots

9. Gulo Zumbadze — Lelo

10. Mariami Gochelashvili — Labor Party

13. Lali Bunturi — Sakartvelo (Georgia)

25. Kakhaber Kemoklidze — Gakharia – For Georgia

26 Giorgi Gulashvili — Free Choice – New Alternative

29. Mamuka Zandukeli — Mamuka Tuskadze – For Social Justice

37. Lali Peradze — Free Georgia

41. Revaz Sokhadze — Georgian Dream

48. Ana Mikadze-Chikvaidze — Anna Dolidze: For People

#7 Chugureti District

1. Avtandil Chartolani — Third Force – Strategy Aghmashenebeli

2. Giorgi Noniashvili — European Georgia, backed by UNM, Girchi – More Freedom, and Droa

7. Nino Charkviani — Aleko Elisashvili – Citizens

8. Giorgi Kartozia — Alliance of Patriots

9. Kakhaber Zhgenti — Lelo

10. Mariami Gurgenidze — Labor Party

13. Giga Gudadze — Sakartvelo (Georgia)

25. Rusudan Tevzadze — Gakharia – For Georgia

26. Elguja Margalitadze — Free Choice – New Alternative

29. Malkhaz Kopaliani — Mamuka Tuskadze – For Social Justice

30. Nana Kodelashvili — Workers’ Socialist Party

37. Giorgi Elkanishvili — Free Georgia

41. Zurab Chikviladze — Georgian Dream

48. Sergo Lomidze — Anna Dolidze – For People

50. Merab Khatiashvili — Gachechiladze – Green Party

#8 Didube District

1. Otar Bagaturia — Third Force – Strategy Aghmashenebeli

7. Shalva Karelidze — Aleko Elisashvili – Citizens

8. Irakli Kobrava — Alliance of Patriots

9. Dimitri Abashidze — Lelo

10. Vladimer Martiashvili — Labor Party

13. Sopio Danelia — Sakartvelo (Georgia)

25. Giorgi Kajaia — Gakharia – For Georgia

29. Giorgi Rurua — Mamuka Tuskadze – For Social Justice

41. Givi Chkhartishvili — Georgian Dream

45. Nika Mosiashvili — Girchi – More Freedom, backed by UNM, European Georgia, and Droa

48. Nino Tsuladze — Anna Dolidze – For People

50. Merab Sharabidze — Gachechiladze – Green Party

#9 Nadzaladevi District

1. Zaza Kortkhonjia — Third Force – Strategy Aghmashenebeli

7. Sulkhani Namchevadze — Aleko Elisashvili – Citizens

8. Gela Khutsishvili — Alliance of Patriots

9. Nikoloz Cherkezishvili — Lelo

10. Davit Giladze — Labor Party

13. Irina Tsaava — Sakartvelo (Georgia)

20. Soso Korkelia — Giorgi Lagidze – Future Georgia

25. Galaktion Gudushauri — Gakharia – For Georgia

29. Grigol Tsakadze — Mamuka Tuskadze – For Social Justice

30. Gia Nemsadze — Workers’ Socialist Party

37. Kakha Kukava — Free Georgia

41. Irakli Kheladze — Georgian Dream

43. Zauri Mtiulishvili — Third Way

45. Badri Grigalashvili — Girchi – More Freedom, backed by UNM, European Georgia, and Droa

48. Mishiko Iremadze — Anna Dolidze – For People

50. Guram Nikoleishvili — Gachechiladze – Green Party

#10 Gldani District

1. Nana Tokhvadze — Third Force – Strategy Aghmashenebeli

7. Roman Melkadze — Aleko Elisashvili – Citizens

8. Ioseb Zaridze — Alliance of Patriots

9. Tamar Adamia — Lelo

10. Tariel Kalandarishvili — Labor Party

13. Goderdzi Lomtatidze — Sakartvelo (Georgia)

25. Natia Mezvrishvili — Gakharia – For Georgia

29. Gia Vardanashvili — Mamuka Tuskadze – For Social Justice

32. Elene Khoshtaria — Droa, backed by UNM, European Georgia, and Girchi-More Freedom

41. Konstantine Zarnadze — Georgian Dream

48. Irakli Tedoradze — Anna Dolidze – For People

50. Davit Tskhvariashvili — Gachechiladze – Green Party

