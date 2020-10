საარჩევნო უბნები დაიხურა და ხმის დათვლა დაიწყო 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 3 657 საარჩევნო უბანი ზუსტად 20:00 საათზე დაიხურა და ხმების დათვლის პროცესი დაიწყო.

ცესკოს მონაცემებით, არჩევნებში მონაწილეობა ჯამში 1 970 540 ამომრჩეველმა მიიღო, რაც ამომრჩევლების საერთო რაოდენობის 56.11%-ია.

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩევლის 51.63%-მა მიიღო.

ყველა მაღალი აქტივობა – 63.8% რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში დაფიქსირდა, ყველაზე დაბალი კი – 51% ქვემო ქართლში.

საარჩევნო უბნების დახურვისთანავე ოთხმა ტელეკომპანიამ – „იმედიმა“, „მთავარმა არხმა“, „რუსთავი 2“-მა და „ფორმულამ მათ მიერვე დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტპოლების შედეგები გამოაქვეყნეს. ოთხივე ეგზიტპოლის შედეგებით ქართული ოცნება ლიდერობს.

