Вакийский район Тбилиси, 31 октября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Новости

Избирательные участки закрыты, начался подсчет голосов

31/10/2020 - 22:46
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По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, 3 657 избирательных участков в масштабах Грузии закрылись ровно в 20:00, и начался процесс подсчета голосов избирателей, поданных на парламентских выборах 31 октября 2020 г.

По данным ЦИК, всего в выборах приняли участие 1 970 540 избирателей, что составляет 56,11% от общего числа избирателей.

В парламентских выборах 2016 года приняли участие 51,63% избирателей.

При этом самая высокая активность — 63,8% наблюдалась в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, самая низкая — 51% в Квемо Картли.

Сразу после закрытия избирательных участков четыре телеканала — «Имеди», «Мтавари архи», «Рустави-2» и «Формула» — опубликовали результаты экзит-поллов, проведенных по их же заказу. По результатам всех четырех экзит-поллов лидирует в результате выборов лидирует Грузинская мечта.

Подробнее об избирательных процессах читайте по этой ссылке.

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31/10/2020 - 22:46
19 Less than a minute

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