Прокуратура Грузии 11 октября сообщила, что в предварительном заключении бывшему заместителю главы Службы госбезопасности Иосебу (Сосо) Гогашвили предъявлены обвинения по фактам умышленного разглашения государственной тайны и посягательства на тайну частной жизни.

Сосо Гогашвили был задержан 16 июля 2022 года в результате спецоперации. 18 июля прокуратура предъявила ему обвинение в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения для незаконного получения, хранения, распространения персональных данных, а также незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

По данным следственного ведомства, на данный момент Гогашвили предъявлено обвинение по 157 (4); 1571 (I); 236 (3); 320 (I) и 333 (I) статей, предусматривающих в качестве наказания лишение свободы от 4 до 7 лет.

По заявлению прокуратуры, необходимость предъявления дополнительного обвинения наступила после того, как следствие установило, что обвиняемый хранил у себя дома секретные материалы, незаконно вынесенные из СГБ, тем самым создавая угрозу разглашения государственной тайны, а часть сведений — персональные данные — были распространены в публичном пространстве с его участием, что вызвало значительный ущерб.

По той же информации, Гогашвили передал часть секретной информации, незаконно полученной из СГБ, другому лицу, тем самым преднамеренно разгласил государственную тайну.

Следствие также установило, что Гогашвили незаконно получил видеоматериалы, изображающие тайны частной жизни многих людей, которые он незаконно хранил в своих электронных устройствах.

