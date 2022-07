Прокуратура предъявила Сосо Гогашвили обвинения по трем статьям

Генеральная прокуратура Грузии 17 июля сообщила, что бывшему заместителю начальника Службы госбезопасности Грузии Иосебу (Сосо) Гогашвили предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием служебного положения и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По данным прокуратуры, работая на различных должностях в СГБ в 2015-2018 годах, Гогашвили выносил из ведомства информацию, содержащую государственную тайну, и персональные данные, в личных целях и хранил их у себя дома.

«Часть информации с участием Иосеба Гогашвили была распространена публично, что нарушило конституционное право граждан и повлекло значительный ущерб. Кроме того, возникла угроза разглашения государственной тайны», — говорится в зпаявлении прокуратуры.

Кроме того, по сообщению следственного ведомства, бывший замглавы СГБ незаконно приобрел пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, два из которых были незарегистрированными, а три зарегистрированы на имя близкого родственника.

«Из дома Иосеба Гогашвили были изъяты грифированные документы, связанные с деятельностью Службы государственной безопасности, документация, содержащая персональные и личные данные, десятки технических средств и незаконное огнестрельное оружие», — заявили в прокуратуре.

Следствие в отношении Гогашвили ведется по статьям 33 (I), 157 (IV) и 236 (III) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о продлении обвиняемому срока предварительного заключения в качестве меры пресечения.

Иосеб Гогашвили был задержан 16 июля 2022 года поздно ночью у себя дома. Его аресту предшествовало распространение секретной аудиозаписи приближенным к власти телеведущим и певцом Гией Гачечиладзе (Уцноби). Согласно описанию записи, журналисты телекомпании «Мтавари архи» обсуждают освещение «секретных файлов», которые им предоставил Сосо Гогашвили.

После обнародования записи Сосо Гогашвили в своем посте, опубликованном в Facebook, разоблачил правящую власть в фальсификации выборов в органы местного самоуправления 2021 года и заявил, что предоставил доказательства «всей структуры» фальсификации выборов «всем соответствующим организациям», а также помог «очевидцам и свидетелям» в коммуникации со СМИ и другими организациями.

