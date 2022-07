Омбудсмен считает «тревожными» сообщения о возможной незаконной слежке за журналистами

Офис народного защитника Грузии заявил 15 июля, что «считает тревожными сообщения о возможной несанкционированной слежке и записи представителей критически настроенных СМИ».

Заявление омбудсмена последовало за секретной аудиозаписью, обнародованной 13 июля телеведущим и певцом, приближенным к власти Гией Гачечиладзе (Уцноби). Согласно записи, сотрудники программы «Постфактум» на телеканале «Мтавари архи» обсуждают план одного из сюжетов.

По заявлению Аппарата омбудсмена, это не первый случай, когда становится известно о предположительно имевшей место незаконной слежке за представителями СМИ. «(Это) оказывает негативное влияние на и без того ухудшающееся качество свободы СМИ в последнее время».

Аппарат народного защитника считает, что «практика слежки» за представителями СМИ препятствует осуществлению журналистами права на свободу выражения мнений, а ее целью является «запугивание» и «препятствование» их деятельности.

По словам омбудсмена, эта практика особенно вредна для журналистских расследований, где защита конфиденциальности источника имеет «дополнительное значение».

«Нарушение конфиденциальности частной коммуникации с журналистами может вынудить потенциального разоблачителя воздержаться от сотрудничества со СМИ, что в конечном итоге создает опасность того, что вопросы, представляющие общественный интерес, останутся вне поля зрения общественности», — говорится в заявлении народного защитника.

Аппарат омбудсмена заявляет, что будет «активно следить за начатым Специальной следственной службой расследованием возможной слежки за сотрудниками телекомпании «Мтавари архи»» и призывает службу «периодически» и «проактивно» информировать общественность о ходе расследования.

14 июля Специальная следственная служба начала расследование дела о предполагаемой незаконной слежке за журналистами «Мтавари архи» по статье 158 (I) Уголовного кодекса Грузии, которая касается нарушения тайны частной коммуникации и предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)