Задержан бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии
Служба государственной безопасности подтвердила «Civil Georgia» 16 июля факт задержания бывшего заместителя начальника Службы госбезопасности Иосеба (Сосо) Гогашвили. По сообщению ведомства, в настоящее время Гогашвили находится в следственном изоляторе.
Официального заявления Служба госбезопасности о дополнительных подробностях задержания Гогашвили пока не распространяла. Материал будет обновлен, как только СГБ сделает официальное заявление.
В то же время, после распространения записи 15 июля Сосо Гогашвили в посте, опубликованном в Facebook, обличил правящую команду в фальсификации выборов в органы местного самоуправления 2021 года. «Какую грязь вы завариваете. До сих пор вы навесили на меня множество дел, испорченных вами, которые провоняли. Теперь и то старое вам (и старому и молодому) вернется, все без исключения, каждому своя доля и вы не навесить на меня тот новый смрад, который вы заварили», — написал он.
Информация о задержании бывшего заместителя начальника СГБ распространилась в СМИ поздно прошедшей ночью. По информации СМИ, Гогашвили был задержан у себя дома 16 июля около 01:00 в результате спецоперации.
По словам супруги Гогашвили Теи Марткофишвили, сотрудники правоохранительных органов подбросили ее супругу одно огнестрельное оружие под кровать, другое в шкаф, а в тумбочку рядом с кроватью — «флешку, компьютер, письменные документы и карту памяти».
По ее словам, правоохранители не разрешили ей вызвать скорую помощь, а также не позволили позвонить адвокату. «Я думала, что в участвую в кино, ворвались, моего сына кинули на пол, руки у него все посинели, Сосо также кинули на пол…», — сказала она.
Материал будет обновляться…
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