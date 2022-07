Задержан бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии

Служба государственной безопасности подтвердила «Civil Georgia» 16 июля факт задержания бывшего заместителя начальника Службы госбезопасности Иосеба (Сосо) Гогашвили. По сообщению ведомства, в настоящее время Гогашвили находится в следственном изоляторе.

Официального заявления Служба госбезопасности о дополнительных подробностях задержания Гогашвили пока не распространяла. Материал будет обновлен, как только СГБ сделает официальное заявление.

Примечательно, что аресту бывшего заместителя главы СГБ предшествовало Примечательно, что аресту бывшего заместителя главы СГБ предшествовало распространение секретной аудиозаписи приближенным к власти телеведущим и певцом Гией Гачечиладзе (Уцноби). Согласно описанию записи, журналисты телекомпании «Мтавари архи» обсуждают освещение «секретных файлов», которые им предоставил Сосо Гогашвили. В то же время, после распространения записи 15 июля Сосо Гогашвили в посте, опубликованном в Facebook, обличил правящую команду в фальсификации выборов в органы местного самоуправления 2021 года. «Какую грязь вы завариваете. До сих пор вы навесили на меня множество дел, испорченных вами, которые провоняли. Теперь и то старое вам (и старому и молодому) вернется, все без исключения, каждому своя доля и вы не навесить на меня тот новый смрад, который вы заварили», — написал он.

Информация о задержании бывшего заместителя начальника СГБ распространилась в СМИ поздно прошедшей ночью. По информации СМИ, Гогашвили был задержан у себя дома 16 июля около 01:00 в результате спецоперации.

По словам супруги Гогашвили Теи Марткофишвили, сотрудники правоохранительных органов подбросили ее супругу одно огнестрельное оружие под кровать, другое в шкаф, а в тумбочку рядом с кроватью — «флешку, компьютер, письменные документы и карту памяти».

По ее словам, правоохранители не разрешили ей вызвать скорую помощь, а также не позволили позвонить адвокату. «Я думала, что в участвую в кино, ворвались, моего сына кинули на пол, руки у него все посинели, Сосо также кинули на пол…», — сказала она.

Материал будет обновляться…

