Медиакоалиция требует расследования предполагаемой слежки за журналистами ТВ «Мтавари архи»

Коалиция за адвокацию медиа, которая объединяет общественные организации, защищающие права журналистов, 14 мюля отреагировала на распространение скрытой аудиозаписи предполагаемого разговора журналистов телекомпании «Мтавари архи» и призвала Специальную следственную службу «немедленно» начать расследование.

Дело касается секретной аудиозаписи, распространенной 13 июля в эфире телекомпании «Маэстро» телеведущим и певцом Гией Гачечиладзе (Уцноби), приближенного к властям страны, на которой предположительно записан разговор между журналистами телеканала «Мтавари архи». Позже, во время посещения телеканала «Имеди», Гия Гачечиладзе еще раз дал Дело касается секретной аудиозаписи, распространенной 13 июля в эфире телекомпании «Маэстро» телеведущим и певцом Гией Гачечиладзе (Уцноби), приближенного к властям страны, на которой предположительно записан разговор между журналистами телеканала «Мтавари архи». Позже, во время посещения телеканала «Имеди», Гия Гачечиладзе еще раз дал послушать запись зрителям с помощью телефону. Запись также распространила телекомпания «Пос ТВ». По словам Гии Гачечиладзе, аудиозапись ему передал 13 июля один из представителей «критических СМИ, в кавычках», который «действительно обеспокоен происходящим». Согласно описанию текста, Георгий Габуния, бывший ведущий программы «Постфактум» на канале «Мтавари архи», обсуждает со своими сотрудниками освещение «секретных файлов», предоставленных им бывшим заместителем начальника Службы государственной безопасности Иосеб (Сосо) Гогашвили. По словам «Уцноби», целью распространения записи было показать публике, «как работают эти телеканализации».

Коалиция считает, что расследование должно начаться по статье 158 УК Грузии, которая касается нарушения тайны частной коммуникации.

«Свобода коммуникации является основополагающим аспектом права на неприкосновенность личной и деловой жизни…, защита этого права имеет большое значение для неприкосновенности личного и делового пространства человека», — заявили в коалиции.

Отметив, что в последнее время неоднократно возникали «обоснованные подозрения» в том, что государство осуществляет прослушку журналистов, коалиция привела в пример файлы, предположительно просочившиеся из Службы государственной безопасности в 2021 году, в которых «отражается содержание предполагаемых незаконных прослушек десятков журналистов».

«13 июля 2022 года, распространение предполагаемой скрытой записи журналистов «Мтавари архи» на проправительственных телеканалах усиливает подозрение, что эта запись может также принадлежать Службе госбезопасности», — подчеркнули в коалиции.

Позже Специальная следственная служба сообщила, что начато расследование по статье 158 (I) по делу о возможном несанкционированном прослушивании и записи разговоров сотрудников телекомпании «Мтавари архи».

Комментарий ТВ «Мтавари архи»

Подлинность записей на прошедшем сегодня брифинге подтвердил сам Георгий Габуния, который в настоящее время исполняет обязанности директора канала. По его словам, разговор подобного содержания между ним и его сотрудниками действительно имел место в ноябре 2021 года и запись была сделана в здании телекомпании.

По его словам, из записи, которая, «похоже, имеет следы монтажа», еще раз подтверждается, что «на самом деле всех (и) везде слушают и за всеми следят», и что «в стране не осталось места, где бы нас не прослушивали».

По его словам, зачем правительству понадобилось публиковать этот фрагмент записи именно сейчас, «вероятнее всего, мы скоро это увидим и поймем». Габуния также подчеркнул, что на канале не верят версии «Уцноби», якобы он получил запись от представителя критически настроенного СМИ.

Принимая во внимание, что «в условиях олигарха Иванишвили требовать расследования смешно», Георгий Габуния отметил, что он не потребует того, «что и так не имеет смысла». «Я попрошу народного защитника, неправительственные организации и наших международных партнеров обязательно заинтересоваться данным фактом слежки за журналистами на канале «Мтавари архи», изучить и соответственно отреагировать, потому что беспристрастного расследования и независимого суда в нашей стране больше не существует», — сказал он.

«Наши местные, европейские и американские друзья, посмотрите, в каких условиях приходится работать критическим СМИ — генеральный директор «Мтавари архи» (Ника Гварамия) сидит в тюрьме по абсурдному обвинению, за нами, журналистами, следят в нашей офисах, как в России, нас бьют, калечат и обрекают на смерть на улице, так же, как и в России, и при этом при захваченном Парламенте принимают такие законы, чтобы мы просто не могли больше существовать, развалились финансово и закрылись…», — сказал Георгий Габуния.

Он также обратился к Грузинской мечте, что их нельзя запугать публикацией записей и они будут продолжать «работать и разоблачать уже международно признанную олигархическую власть, которая отстраняет Грузию от Запада и проводит интересы Путина».

«Следите за нами столько, сколько хотите, спасибо, что ничего не оставили и всегда слушаете нас, мы и без того знаем, что мы очень важны для вас», — заявил он в адрес правящей команды страны.

Примечание: Материал обновлен 15 июля в 11:50, в соответствии с заявлением Специальной следственной службы.

