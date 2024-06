საერთაშორისო პარტნიორები ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ „არჩევნებს“ გმობენ

9 ივნისს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში „საპარლამენტო არჩევნები“ გაიმართა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო დე-ფაქტო არჩევნები და განაცხადა, რომ ის „უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში“.

პიტერ სტანო, ევროკავშირის პრესსპიკერი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში: „საქართველო: ევროკავშირი არ ცნობს იმ კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელშიც ე.წ. „საპარლამენტო არჩევნები“ გაიმართა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში. ევროკავშირი აგრეძელებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას“.

გაერთიანებული სამეფოს საელჩო საქართველოში: „დიდი ბრიტანეთი არ აღიარებს, საქართველოს რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში, 2024 წლის 9 ივნისს ჩატარებულ ე.წ. საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმურობას. ჩვენ მტკიცედ განვაგრძობთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას, საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში.

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: „ესტონეთი გმობს არალეგიტიმურ საპარლამენტო არჩევნებს საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში. ის არღვევს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და მის განმახორციელებელ ზომებს. ესტონეთი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში“.

ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: „ლატვია გმობს და არ აღიარებს 9 ივნისს საქართველოს სამხრეთ ოსეთში რეგიონში ე.წ. საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას რუსეთის ოკუპაციის პირობებში. ლატვია მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში“.

ისლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: „ისლანდია ცალსახად გმობს ყალბ „საპარლამენტო არჩევნებს“ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში. რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს საოკუპაციო ჯარები საქართველოდან და პატივი სცეს მის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას“.

აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას და არ ცნობს 2024 წლის 9 ივნისს საქართველოს ცხინვალის რეგიონში გამართულ ე.წ. „საპარლამენტო არჩევნებს“ და მის შედეგებს“.

