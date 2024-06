Международные партнеры осуждают «выборы», прошедшие в оккупированном Цхинвальском регионе

9 июня в оккупированном Цхинвальском регионе прошли «парламентские выборы». Министерство иностранных дел Грузии осудило де-факто выборы, заявив, что они «грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ».

Питер Стано, пресс-спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Грузия: Евросоюз не признает конституционные и правовые рамки, в которых прошли т.н. «парламентские выборы» в оккупированном регионе Грузии – Южной Осетии. ЕС продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии».

Посольство Великобритании в Грузии: «Великобритания не признает легитимность т.н. парламентских выборов, проведенных 9 июня в регионе Грузии, Южной Осетии. Мы будем твердо продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах признанных на международном уровне границ».

МИД Эстонии: «Эстония осуждает нелегитимные парламентские выборы в регионе Грузии Южная Осетия. Это нарушает соглашение о прекращении огня от августа 2008 года и меры по его реализации. Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в признанных на международном уровне ее границ».

МИД Латвии: «Латвия осуждает и не признает проведение парламентских выборов 9 июня в регионе Грузии Южная Осетия в условиях российской оккупации. Латвия твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах рамках признанных на международном уровне ее границ».

МИД Исландии: «Исландия однозначно осуждает фальшивые «парламентские выборы» в оккупированном регионе Грузии – Южной Осетии. Россия должна выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года, вывести оккупационные войска из Грузии и уважать ее суверенитет и территориальную целостность».

МИД Азербайджана: «Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики еще раз подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает проведенные 9 июня 2024 года в Цхинвальском регионе Грузии т.н. «парламентские выборы» и их итоги».

Материал будет обновляться…

