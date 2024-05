პარლამენტმა „ოფშორების“ შესახებ კანონზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია

Less than a minute

საქართველოს პრეზიდენტმა 29 მაისს დაძლია პრეზიდენტის ვეტო „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ შეტანილ სადავო ცვლილებაზე, რომელიც ოფშორიდან აქტივების გადმოტანას ამარტივებს. პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას 64 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ხოლო ერთმა წინააღმდეგ მისცა ხმა, რის შემდეგად დეპუტატებმა 83 ხმით 1-ის წინააღმდეგ სადავო ცვლილება მიიღეს.

ცვლილება, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ დაჩქარებული წესით 19 აპრილს მიიღო, რიგ საგადასახადო შეღავათებს სთავაზობს კომპანიებს და ინდივიდუალურ პირებს, რომლებიც საკუთარი აქტივების ოფშორიდან საქართველოში გადმოტანას გადაწყვეტენ. კანონმა, რომელიც პარლამენტმა „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის გარშემო არსებული წინააღმდეგობის ფონზე მიიღო, საქართველოში მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. კანონის ოპონენტები შიშობენ, რომ ის საქართველოს შავი ფულის ცენტრად აქცევს და „ქართული ოცნების“ დამფუძნებელს ბიძინა ივანიშვილს და მის გარემოცვას შესაძლო დასავლური სანქციების თავიდან აცილებაში დაეხმარება.

პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ცვლილებას ვეტო 3 მაისს დაადო. მისი ვეტოს დაძლევის შემდეგ, ცვლილება ძალაში რამდენიმე დღეში შევა.

