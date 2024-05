Парламент преодолел вето президента на закон об «офшорах»

29 мая президент Грузии преодолел президентское вето на спорную поправку к «Налоговому кодексу Грузии», которая упрощает перевод активов из офшоров. Преодоление вето президента поддержали 64 депутата, один проголосовал против, после чего депутаты приняли спорную поправку 83 голосами против 1.

Поправка, которую «Грузинская мечта» приняла в ускоренном порядке 19 апреля, предлагает ряд налоговых льгот компаниям и частным лицам, решившим перевести свои активы из офшоров в Грузию. Закон, принятый Парламентом на фоне сопротивления вокруг законопроекта об «иностранных агентах», вызвал в Грузии резкую критику. Противники закона опасаются, что он превратит Грузию в центр теневых денег и поможет основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили и его окружению избежать возможных западных санкций.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на поправку 3 мая. После преодоления ее вето изменение вступит в силу через несколько дней.

