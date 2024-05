სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში პოლიციის სისასტიკეზე გამოძიება მიმდინარეობს  

სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა 7 მაისს განცხადება გამოაქვეყნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ სამსახური „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის წინააღმდეგ აპრილი-მაისის საპროტესტო აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ პოლიციის ძალადობის შესახებ ბრალდებებზე მტკიცებულებებს აგროვებს.

სამსახურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ უწყების ცხელი ხაზის მეშვეობით 80 შეტყობინება შემოვიდა, რომელიც აქციის მონაწილეების და ცალკეული ჟურნალისტების უფლებების დარღვევას ეხებოდა. გამოძიების დაწყებიდან დღემდე გამოკითხულია 67 პირი (მათ შორის 9 ჟურნალისტი), 30 მოქალაქეს კი სამედიცინო ექსპერტიზა ჩაუტარდა. უწყების თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოთხოვნილი იქნა ინფორმაცია აქციის მონაწილეების დამკავებელი და ოპერაციაში მონაწილე სამართალდამცავების ვინაობის შესახებ.

1 მაისს, სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა „ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარეზე, დეპუტატ ლევან ხაბეიშვილზე თავდასხმის გამოძიება დაიწყო. ხაბეიშვილი 30 აპრილის აქციის დროს სასტიკად სცემეს.

