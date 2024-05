Специальная следственная служба расследует жестокость полиции

Специальная следственная служба Грузии 7 мая опубликовала заявление, в котором говорится, что служба собирает доказательства по заявлениям о насилии со стороны полиции в отношении участников апрельских-майских протестов против закона об «иностранных агентах».

В сообщении службы говорится, что на горячую линию ведомства поступило 80 сообщений, которые были связаны с нарушением прав участников митинга и отдельных журналистов. С начала расследования опрошено 67 человек (в том числе 9 журналистов), а 30 граждан прошли медицинское обследование. По данным ведомства, в МВД были запрошены сведения о личности правоохранителей, задержавших участников акции и участвовавших в операции по разгону.

1 мая Специальная следственная служба начала расследование нападения на председателя оппозиционного «Национального движения», депутата Парламента Левана Хабеишвили. Хабеишвили был жестоко избит во время митинга 30 апреля.

