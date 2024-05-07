Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Специальная следственная служба расследует жестокость полиции

Civil.ge Send an email 07/05/2024 - 19:04
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Специальная следственная служба Грузии 7 мая опубликовала заявление, в котором говорится, что служба собирает доказательства по заявлениям о насилии со стороны полиции в отношении участников апрельских-майских протестов против закона об «иностранных агентах».

В сообщении службы говорится, что на горячую линию ведомства поступило 80 сообщений, которые были связаны с нарушением прав участников митинга и отдельных журналистов. С начала расследования опрошено 67 человек (в том числе 9 журналистов), а 30 граждан прошли медицинское обследование. По данным ведомства, в МВД были запрошены сведения о личности правоохранителей, задержавших участников акции и участвовавших в операции по разгону.

1 мая Специальная следственная служба начала расследование нападения на председателя оппозиционного «Национального движения», депутата Парламента Левана Хабеишвили. Хабеишвили был жестоко избит во время митинга 30 апреля.

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Civil.ge Send an email 07/05/2024 - 19:04
7 1 minute read

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