„უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირებას საზოგადოების გამოხმაურება მოყვა

3 აპრილს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირებას საერთაშორისო პარტნიორებისა და შიდა პოლიტიკური ძალების მხრიდან მწვავე კრიტიკა მოყვა. კანონპროექტი ასევე დაგმეს საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, ცნობილმა სახეებმა და პროფესიულმა ასოციაციებმა.

პროფესიული ასოციაციები

საზოგადოებრივი ჯგუფები

ცნობილი სახეები

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური)