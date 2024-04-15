Повторное инициирование законопроекта об «иноагентах» вызвало общественный резонанс

Российские оккупационные силы незаконно задержали трех граждан Грузии

Послы США, ЕС и Великобритании встретились с премьер-министром Грузии по проекту закона об «иноагентах»

С началом обсуждения законопроекта об «иноагентах» граждане собрались у здания Парламента

Премьер Грузии раскритиковал послов США и ЕС и предложил теле-дискуссию по законопроекту об «иноагентах»

Люди с ограниченными возможностями призывают Парламент не принимать законопроект об «иноагентах»