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Повторное инициирование законопроекта об «иноагентах» вызвало общественный резонанс
Повторное инициирование парламентским большинством 3 апреля законопроекта об «иностранных агентах» вызвало резкую критику со стороны международных партнеров Грузии и внутриполитических сил. Законопроект также подвергся осуждению со стороны общественных организаций, известных личностей и профессиональных объединений.
Профессиональные ассоциации
- Академический состав ученых и высших учебных заведений, работающих в Грузии и за рубежом
- Ассоциация клиник Грузии
- Пен-центр Грузии (писатели, переводчики, издатели и люди, занятые в сфере литературы)
- Футбольный клуб Динамо Тбилиси
- Зестафонский футбольный клуб
- Футбольный клуб Локомотив Тбилиси
- Клуб художественной гимнастики «Пирвелеби»
- Регби-клуб «Сухуми»
Общественные группы
- Студенческое самоуправление Черноморского международного университета
- Студенческий клуб ТГУ «Свободное поколение»
- Лица с ограниченными возможностями
- Более 400 общественных организаций
- Интернет-СМИ
Известные лица
- Директор и генеральный продюсер Национального балета Грузии «Сухишвили» Нино Сухишвили
- Илико Сухишвили – главный хореограф и художественный руководитель Национального балета Грузии «Сухишвили»
- Театральный режиссер Дато Доиашвили
- Кинорежиссер Лана Гогоберидзе.
- Актер Давид Бешиташвили
- Театральный режиссер Леван Цуладзе
- Директор театра Самепо убани Дата Тавадзе
- Певец Ниаз Диасамидзе
- Певец Георгий Ушикишвили
- Певица Лела Цурцумия
- Танцовщица Тея Дарчия
- Физик Гия Двали
- Спортсмен Вато Нацвлишвили.
- Вице-президент Автомобильной федерации Грузии Мевлуд Меладзе
- Давид Горгиладзе, ведущий телепередачи
Материал будет обновляться…
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