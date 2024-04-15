Акция протеста против законопроектов «об агента иностранного влияния» перед здание Парламента, 6 марта, 2023 г., фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Повторное инициирование законопроекта об «иноагентах» вызвало общественный резонанс

Civil.ge Send an email 15/04/2024 - 18:11
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Повторное инициирование парламентским большинством 3 апреля законопроекта об «иностранных агентах» вызвало резкую критику со стороны международных партнеров Грузии и внутриполитических сил. Законопроект также подвергся осуждению со стороны общественных организаций, известных личностей и профессиональных объединений.

Профессиональные ассоциации

Общественные группы

Известные лица

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 15/04/2024 - 18:11
1 1 minute read

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