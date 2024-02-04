Суд освободил Чикобава и Хасаия из заключения
Тбилисский городской суд 3 февраля освободил из заключения Георгия Хасаия и Акакия Чикобава под залог в 3 000 лари каждого. Оба они были задержаны по обвинению в повреждении автомобиля, принадлежащего Национальному исполнительному бюро, в деле о выселении семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси, и суд тогда избрал для них предварительное заключение.
2 февраля Тбилисский апелляционный суд оставил Хасаия и Чикобава под стражей. 3 февраля прокуратура обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения на залог в размере по 5 000. Хасаия просил снизить залог до 2000 лари, и в итоге суд обязал каждого из них внести залог в размере 3 000 лари.
Хасаия и Чикобава обвинения были предъявлены по статье 187 части 2 подпункту «в» УК Грузии, в которой говорится о групповом причинении ущерба или уничтожении чужого имущества, причинившем значительный ущерб.
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