ევროპარლამენტმა მოკლული თამაზ გინტურის შესახებ რეზოლუცია მიიღო

ევროპარლამენტმა 23 ნოემბერს მიიღო რეზოლუცია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საქართველოს მოქალაქის, თამაზ გინტურის მკვლელობისა და კიდევ ერთი მოქალაქის, ლევან დოთიაშვილის გატაცების შესახებ. რეზოლუციას მხარი 495 ევროპარლამენტარმა დაუჭირა.

პარლამენტმა „კატეგორიულად დაგმო“ ინციდენტი და „ამ და სხვა მკვლელობების საფუძვლიანი გამოძიება“ მოითხოვა. ევროპარლამენტარებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ისინი „კატეგორიულად გმობენ რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთის უკანონო ოკუპაციას“.

ევროპარლამენტის პრესრელიზის თანახმად, პარლამენტი „მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, გაიყვანოს თავისი საოკუპაციო ძალები და გაათავისუფლოს საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქე“.

ევროპარლამენტარებმა ასევე მოუწოდეს ევროპულ საბჭოს „მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე პასუხისმგებელ პირებს და დაგმოს რუსეთის ჩარევა საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში“.

რეზოლუციის მიღებაზე კომენტარი უკვე გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. „ევროპა კიდევ ერთხელ უცხადებს ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს“, – აღნიშნა მან.

Once again, Europe shows unwavering support for Georgia



Grateful to the European Parliament for its decisive resolution on Tamaz Ginturi's killing, underscoring the international community's role in confronting challenges faced by 🇬🇪 citizens under continuous Russian occupation