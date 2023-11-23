Европарламент принял резолюцию по поводу убийства Тамаза Гинтури
23 ноября Европарламент принял резолюцию об убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури и похищении другого гражданина Левана Дотиашвили в оккупированном российскими оккупационными войсками Цхинвальском регионе. Резолюцию поддержали 495 депутатов Европарламента.
Европарламент «категорически осудил» инцидент и потребовал «тщательного расследования этого и других убийств». Члены Европарламента в очередной раз выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ. Они «категорически осуждают незаконную оккупацию Российской Федерацией регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии».
Согласно пресс-релизу Европарламента, Европарламент «призывает Российскую Федерацию выполнить Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС в 2008 году, вывести свои оккупационные силы и освободить всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых оккупационным режимом».
Депутаты Европарламента также призвали Европейский совет «ввести целевые санкции против лиц, ответственных за нарушения суверенитета, территориальной целостности и прав человека Грузии, и осудить вмешательство России во внутреннюю политику Грузии».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже прокомментировала принятие Европарламентом резолюции. «Европа еще раз заявляет о своей непоколебимой поддержке Грузии», – заявила она.
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