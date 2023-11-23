Европарламент принял резолюцию по поводу убийства Тамаза Гинтури

23 ноября Европарламент принял резолюцию об убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури и похищении другого гражданина Левана Дотиашвили в оккупированном российскими оккупационными войсками Цхинвальском регионе. Резолюцию поддержали 495 депутатов Европарламента.

Европарламент «категорически осудил» инцидент и потребовал «тщательного расследования этого и других убийств». Члены Европарламента в очередной раз выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ. Они «категорически осуждают незаконную оккупацию Российской Федерацией регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии».

Согласно пресс-релизу Европарламента, Европарламент «призывает Российскую Федерацию выполнить Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС в 2008 году, вывести свои оккупационные силы и освободить всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых оккупационным режимом».

Депутаты Европарламента также призвали Европейский совет «ввести целевые санкции против лиц, ответственных за нарушения суверенитета, территориальной целостности и прав человека Грузии, и осудить вмешательство России во внутреннюю политику Грузии».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже прокомментировала принятие Европарламентом резолюции. «Европа еще раз заявляет о своей непоколебимой поддержке Грузии», – заявила она.

Once again, Europe shows unwavering support for Georgia



Grateful to the European Parliament for its decisive resolution on Tamaz Ginturi's killing, underscoring the international community's role in confronting challenges faced by 🇬🇪 citizens under continuous Russian occupation — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 23, 2023

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