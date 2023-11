აქონდროპლაზიის სამკურნალო მედიკამენტი საქართველოში შემოვიდა

იშვიათი გენეტიკური დაავადების, აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობლების პროტესტისა და მოლაპარაკებების ხანგრძლივი პროცესის შემდეგ, სამმა თინეიჯერმა და რთული სიმპტომების მქონე ერთმა ბავშვი 15 ნოემბერს სამკურნალო მედიკამენტის „ვოზორიტიდის“ პირველი დოზა მიიღო. ერთ-ერთმა მშობელმა „ფეისბუქზე“ დაწერა, რომ მედიკამენტი საქართველოში ორი დღის წინ შემოვიდა.

აპრილის ბოლოსა და მაისის დასაწყისში, აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების მშობლებმა მთავრობის ადმინისტრაციის წინ 19-დღიანი საპროტესტო აქციები გამართეს, დაავადების საწინააღმდეგო პრეპარატის შემოტანის მოთხოვნით. პროტესტის დასრულების გადაწყვეტილება მშობლებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც მათ დაპირდნენ, რომ შეძლებდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს ყოველკვირეულ სხდომებზე დასწრებას და წამლის შემოტანის უზრუნველყოფის მუშაობაში ჩართვას.

24 მაისს, მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აქონდროპლაზიის დიაგნოზი იმ იშვიათი დაავადებების ნუსხისთვის დაემატებინა, რომელსაც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უმკურნალებენ. 26 ივლისს, იშვიათი დაავადებების საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭომ აქონდროპლაზიის ეროვნული პროტოკოლი დაამტკიცა.

იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის, ივანე ჩხაიძის განცხადებით, აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მედიკამენტ „ვოზორიტიდით“ მკურნალობის დასაწყებად კლინიკა სპეციალურად მოემზადა. მისივე თქმით, პრეპარატის გამოყენება და ასევე პროცედურაც მაქსიმალურად უსაფრთხო უნდა იყოს ბავშვებისთვის, რათა თავიდან იქნას აცილებული გვერდითი მოვლენები. „საუბარია, პირველ რიგში, ერთწლიან კურსზე, ვინაიდან მწარმოებელი აფიქსირებს, რომ ერთი წლის განმავლობაში სიმაღლეში ზრდა 1,59 სანტიმეტრზე ნაკლები თუ იქნება, მაშინ ამ პრეპარატის გამოყენების გაგრძელებას აზრი არ აქვს“, – აღნიშნა ჩხაიძემ.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური)