ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი სცემეს, პარტიის კიდევ სამი წევრი დაკავებულია

Less than a minute

5 Less than a minute

ნაციონალური მოძრაობიდან თბილისის საკრებულოს წევრს, ირაკლი ეძგვერაძეს დღეს საღამოს თავს დაესხნენ. იგი გლდანში საკუთარი სახლის მახლობლად სცემეს, როდესაც ის საკრებულოს სხდომიდან შინ ბრუნდებოდა. ეძგვერაძე თავდასხმას საკრებულოს სხდომის დროს „ქართული ოცნების“ წევრთან, კოტე ზარნაძესთან შეკამათებას უკავშირებს. მისი თქმით, მის ცემაში ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების წევრები მონაწილეობდნენ.

ინციდენტის შემდეგ გლდანში ერთმანეთს ნაციონალური მოძრაობის წევრები და პოლიცია დაუპირისპირდნენ, რის შემდეგაც პოლიციამ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ნიკა მელია, ბაჩო დოლიძე და ზვიად კუპრავა დააკავა.

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)