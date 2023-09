В Тбилиси избили члена сакребуло от ЕНД, еще три члена партии задержаны

Less than a minute

Сегодня вечером на члена Тбилисского Сакребуло (муниципальный совет) от «Единого национального движения» Ираклия Эдзгверадзе было совершено нападение. Его избили возле своего дома в Глдани (район Тбилиси), когда он возвращался домой с заседания сакребуло. Эдзгверадзе связывает нападение со ссорой с депутатом сакребуло от «Грузинской мечты» Коте Зарнадзе в ходе заседания сакребуло. По его словам, в его избиении участвовали члены национальной сборной по футболу.

После инцидента в районе Глдани произошли стычки между членами «Национального движения» и полицией, после чего полиция задержала членов «Национального движения» Нику Мелия, Бачо Долидзе и Звиада Куправа.

Материал будет обновляться…

