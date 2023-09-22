В Тбилиси избили члена сакребуло от ЕНД, еще три члена партии задержаны

Сегодня вечером на члена Тбилисского Сакребуло (муниципальный совет) от «Единого национального движения» Ираклия Эдзгверадзе было совершено нападение. Его избили возле своего дома в Глдани (район Тбилиси), когда он возвращался домой с заседания сакребуло. Эдзгверадзе связывает нападение со ссорой с депутатом сакребуло от «Грузинской мечты» Коте Зарнадзе в ходе заседания сакребуло. По его словам, в его избиении участвовали члены национальной сборной по футболу.

После инцидента в районе Глдани произошли стычки между членами «Национального движения» и полицией, после чего полиция задержала членов «Национального движения» Нику Мелия, Бачо Долидзе и Звиада Куправа.

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