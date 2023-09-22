 Placeholder canvas
Новости

В Тбилиси избили члена сакребуло от ЕНД, еще три члена партии задержаны

Civil.ge Send an email 22/09/2023 - 22:42
4 Less than a minute

Сегодня вечером на члена Тбилисского Сакребуло (муниципальный совет) от «Единого национального движения» Ираклия Эдзгверадзе было совершено нападение. Его избили возле своего дома в Глдани (район Тбилиси), когда он возвращался домой с заседания сакребуло. Эдзгверадзе связывает нападение со ссорой с депутатом сакребуло от «Грузинской мечты» Коте Зарнадзе в ходе заседания сакребуло. По его словам, в его избиении участвовали члены национальной сборной по футболу.

После инцидента в районе Глдани произошли стычки между членами «Национального движения» и полицией, после чего полиция задержала членов «Национального движения» Нику Мелия, Бачо Долидзе и Звиада Куправа.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 22/09/2023 - 22:42
4 Less than a minute

მსგავსი/Related

Натиа Турнава обвиняет президента Зурабишвили в «давлении»

21/09/2023 - 13:33

Отар Парцхаладзе подарил сыну свое имущество

21/09/2023 - 12:55

Госдеп: Тем, кто осуществляет транзакции с Парцхаладзе, грозят санкции

21/09/2023 - 10:39

Политические оценки: изменение регулирования НБГ в пользу Парцхаладзе

20/09/2023 - 22:39
© Copyright: Civil Georgia 2023
Back to top button