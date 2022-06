კობახიძე: ევროკავშირს საქართველოსთვის კანდიდატობაზე უარის თქმის მიზეზი არა აქვს

ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ 30 მაისს გამართულ ბრიფინგზე ის მიზეზები ჩამოთვალა, რომელთა გამოც, „ალოგიკური იქნებოდა“, რომ ევროკავშირს საქართველოსთვის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე უარი ეთქვა. მანვე კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ოპოზიციის მიზანია, ქვეყანამ წევრობის კანდიდატის სტატუსი არ მიიღოს.

„კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით, ევროკავშირს საქართველოზე არ ეხარჯება არცერთი ევროთი მეტი“, – თქვა მან და დასძინა, რომ „კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირს საქართველოსთვის არავითარი დამატებითი დაფინანსების გამოყოფის ვალდებულებას არ აკისრებს“.

„ასევე, ევროკავშირი არ იღებს არავითარ ვალდებულებას, კანდიდატი ქვეყანა ევროკავშირში სტატუსის მინიჭებიდან რაიმე კონკრეტულ ვადაში გააწევრიანოს“, – თქვა ირაკლი კობახიძემ.

ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ამის მაგალითებად თურქეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია, მონტენეგრო, სერბეთი და ალბანეთი დაასახელა, რომელთაც კანდიდატის სტატუსები 23, 17, 12, 10 და 8 წლის მიანიჭეს.

„გაწევრიანებაზე ოფიციალური მოლაპარაკებები მათგან დღეს მხოლოდ სერბეთთან და მონტენეგროსთან წარმოებს“, – ხაზი გაუსვა მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ და დასძინა, რომ საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა მინისტრმა, კლემან ბონიმ უკრაინასთან დაკავშირებით საჯაროდ განაცხადა, რომ ევროკავშირში მის გაწევრიანებას 10-15 წელი მაინც დასჭირდება.

„იმ პირობებში, როდესაც კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირს არც დაფინანსების და არც გაწევრიანების კუთხით არავითარ ვალდებულებას არ აკისრებს, გაუგებარია, რატომ უნდა უთხრას მან საქართველოს სახელმწიფოს და ქართველ ხალხს უარი ამ სტატუსზე, როდესაც ჩვენი ქვეყანა და ხელისუფლება გამორჩეულია გაწევრიანებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისითაც“, – თქვა მან.

კობახიძისვე მტკიცებით, საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით, ევროკავშირი „გამოხატავს სოლიდარობას სამი ქვეყნის მიმართ, რომლის ტერიტორიები რუსული ოკუპაციის ქვეშაა“. ამასთან განაცხადებს, რომ „არ ეშინია რუსული რეაქციის და პრინციპულ პოზიციას ავლენს სამი ქვეყნის მხარდაჭერის საკითხში“.

„რისთვის შეიძლება უღირდეს ევროკავშირს ამის საპირისპირო გზავნილის გაჟღერება, სრულიად გაუგებარია“, – აღნიშნა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ და ხაზი გაუსვა, რომ „ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, რატომაც ევროკავშირის უარი კანდიდატის სტატუსზე სრულიად ალოგიკური იქნებოდა“.

კობახიძის მტკიცებით, ევროკავშირის მხრიდან კანდიდატის სტატუსზე უარი „იქნებოდა ზუსტად ისეთივე ალოგიკური გადაწყვეტილება, როგორიც უკრაინის ხელისუფლების მიერ საქართველოდან ელჩის გაწვევა იყო“.

ირაკლი კობახიძე კვლავ ოპოზიციას აკრიტიკებს

ქართული ოცნების თავმჯდომარის მტკიცებით, ოპოზიციის მიზანია, რომ საქართველომ უკრაინისგან და მოლდოვისგან განსხვავებით არ უნდა მიიღოს წევრობის სტატუსი, რასაც „მათი გეგმის მიხედვით, მოჰყვება საზოგადოების მღელვარება, ნაციონალური მოძრაობისა და მისი სატელიტების მიერ ხელისუფლების გადატრიალება და ომში საქართველოს ჩართვა“.

„ევროკავშირს საქართველოსთვის კანდიდატობაზე უარის თქმის არავითარი მიზეზი არა აქვს, მით უმეტეს, იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატის სტატუსს უკრაინასა და მოლდოვას მიანიჭებს“, – აღნიშნა მან და ხაზი გაუსვა, რომ „საქართველო ყველა შესაბამისი პარამეტრით წინ უსწრებს ორივე აპლიკანტ ქვეყანას“.

მანვე არ გაიზიარა მსჯელობა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა და ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ დირექტორის, ნიკა გვარამიასთვის პატიმრობის მისჯა ზიანს მიაყენებს ევროკავშირის წევრობაზე ქვეყნის განაცხადს.

„საუბარი იმაზე, რომ ევროკავშირმა საქართველოს კანდიდატობაზე უარი ერთი სახელმწიფოზე გადამტერებული და ეკლესიის მაგინებელი კრიმინალის გამო შეიძლება უთხრას, რომელიც 9-წლიანი დანაშაულებრივი რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი და იდეოლოგი იყო, რომელიც ქართული პოლიტიკის პოლარიზაციაში საკვანძო როლს ასრულებს და რომელმაც ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ 7 მილიონით გაძარცვა, უბრალოდ, ღიმილისმომგვრელია და ეს ვერსია სერიოზულ განხილვას არ ექვემდებარება“.

ამ კონტექსტში მან ირაკლი კობახიძემ უკრაინის მიერ ყოფილი პრეზიდენტების – პეტორ პოროშენკოსა და ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ აღძრული საქმეები, ასევე მოლდოვის მიერ წევრობაზე განაცხადის წარდგენის შემდეგ, ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის, იგორ დოდონის დაკავება და შინაპატიმრობაც გაიხსენა.

„ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ სააკაშვილი და გვარამია ბევრად უფრო მძიმე დანაშაულებში არიან მხილებული თუ ბრალდებული, ვიდრე პეტრო პოროშენკო, ვიქტორ იანუკოვიჩი ან იგორ დოდონი“, – თქვა მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ.

მანვე ხაზი გაუსვა, რომ „ამის მიუხედავად, „ომის პარტია“ და მისი უცხოელი ლობისტები, რატომღაც, იმედს არ კარგავენ და აქტიურად იბრძვიან იმისათვის, რომ საქართველომ კანდიდატის სტატუსი არ მიიღოს“.

მასალა განახლდება…

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)