ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი: კობახიძე „ღია საზოგადოების ფონდს“ აკრიტიკებს

ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ „ღია საზოგადოების ფონდი“ გააკრიტიკა, მას შემდეგ, რაც ფონდის ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერის, ვანო ჩხიკვაძის თანაავტორობით სტატია გამოქვეყნდა, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველომ ევროკავშირის წევრობის სრულფასოვანი კანდიდატის სტატუსის ნაცვლად, პოტენციური კანდიდატის სტატუსი უნდა მიიღოს.

ირაკლი კობახიძის 27 მაისის განცხადებით, სტატია სტატიამ დაადასტურა, რომ „ღია საზოგადოების ფონდი“ „არსებული ხელმძღვანელობის პირობებში არის გადაქცეული უბრალოდ ომის პარტიის ერთერთ დანამატად“.

მისივე თქმით, ქვეყნისთვის „ასეთ კრიტიკულ დროს“ მსგავსი შინაარსის სტატიის გამოქვეყნება იმის წინააღმდეგ „აგიტაციის“ გაგრძელებაა, რომ „ჩვენ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი“. „ვანო ჩხიკვაძ[ის] ქმედებაც არის ზუსტად ამ ომის პარტიის [ენმ-ის], რადიკალური ოპოზიციის ქმედებების გაგრძელება“.

ქართული ოცნების თავმჯდომარის მტკიცებით, სტატიის უკან დგას „არეულობის მცდელობა“, იმ შემთხვევისთვის, თუკი საქართველო კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს.

თუმცა, მანვე ხაზი გაუსვა, რომ მსგავს პერსპექტივას „არავითარი საფუძველი არ აქვს“, რადგანაც „საქართველო ყველა პარამეტრით იმაზე მეტად იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ვიდრე უკრაინა და მოლდოვა“.

#Georgia's place is in #Europe. That's why our recommendation hurts. Nevertheless, @IvaneChkhikvadz & I argue that granting full candidacy sends wrong signals to the 🇬🇪 gov. Potential candidacy would provide more credible leverage for democratic reforms. https://t.co/Yty2EDY51m

— Sonja Schiffers (@sonjaschiffers) May 25, 2022