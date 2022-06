Кобахидзе: У ЕС нет причин отказывать Грузии в статусе кандидата в члены ЕС

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе на брифинге 30 мая перечислил причины, по которым было бы «нелогично», чтобы ЕС отказал Грузии в предоставлении статуса кандидата члены ЕС. Он в очередной раз повторил, что цель оппозиции в том, чтобы страна не получила статус кандидата в члены.

«Предоставляя статус кандидата, ЕС не тратит ни на один евро больше на Грузию», — сказал он, добавив, что «статус кандидата не обязывает ЕС предоставлять какое-либо дополнительное финансирование Грузии».

«Кроме того, ЕС не берет на себя никаких обязательств по приему страны-кандидата в члены ЕС в течение какого-либо конкретного периода времени», — сказал Ираклий Кобахидзе.

В качестве примеров этого председатель Грузинской мечты привел Турцию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию и Албанию, которым были предоставлены статусы кандидатов 23, 17, 12, 10 и 8 лет назад.

«Официальные переговоры о вступлении в настоящее время ведутся только с Сербией и Черногорией», — сказал он, добавив, что министр иностранных дел Франции Клеман Бонни публично заявил в связи с Украиной, что на ее вступление в ЕС потребуется не менее 10-15 лет.

«В условиях, когда статус кандидата не накладывает на ЕС никаких обязательств в плане финансирования или принятия, непонятно, почему он должен отказывать в этом статусе государству Грузия и грузинскому народу, когда наша страна и правительство отличаются выполнением своих обязательств по вступлению», — сказал он.

По утверждению Кобахидзе, предоставляя статус кандидата Грузии, Украине и Молдове, ЕС «выражает солидарность с тремя странами, территории которых находятся под российской оккупацией». При этом, по словам Кобахидзе, ЕС заявляет, что «не боится российской реакции и проявляет принципиальную позицию в вопросе поддержки трех стран».

«Совершенно непонятно, почему для ЕС может иметь смысл послать противоположный этому сигнал», — сказал он, добавив, что «это еще одна причина, по которой для ЕС было бы совершенно нелогично отказывать в предоставлении статуса кандидата».

По словам Кобахидзе, отказ в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС «был бы точно таким же нелогичным решением, как и отзыв украинскими властями посла из Грузии».

Ираклий Кобахидзе продолжает критиковать оппозицию

По утверждению председателя Грузинской мечты, цель оппозиции состоит в том, чтобы Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не получила статуса кандидата, что, «по их замыслу, приведет к народным волнениям, государственному перевороту со стороны ЕНД и ее спутников, и вовлечению Грузии в войну».

«У ЕС нет никаких причин отказать Грузии в статусе кандидата, особенно если он предоставит статус кандидата Украине и Молдове», — отметил он, подчеркнув, что «Грузия по всем соответствующим параметрам опережает обе страны аппликанта».

Он также отверг довод о том, что тюремное заключение бывшего президента Михаила Саакашвили и вынесение приговора Нике Гварамия, директору телекомпании «Мтавари архи», нанесут ущерб заявке страны на членство в ЕС.

«Разговоры о том, что ЕС может отказать Грузии в статусе кандидата из-за враждующего с государством и ругающего Церковь криминала, который был одним из главных творцов и идеологов 9-летнего преступного режима, который играет ключевую роль в поляризации грузинской политики, и который ограбил телекомпанию «Рустави-2» на 7 миллионов, «просто вызывает улыбку и серьезному обсуждению эта версия не подлежит».

В этом контексте Ираклий Кобахидзе напомнил о возбужденных Украиной делах против бывших президентов — Петра Порошенко и Виктора Януковича, а также о задержании и домашнем аресте экс-президента Молдовы Игоря Додона после того, как Молдова подала заявку на членство.

«Все прекрасно знают, что Саакашвили и Гварамия обличаются или обвиняются в гораздо более тяжких преступлениях, чем Петр Порошенко, Виктор Янукович или Игорь Додон», — заявил председатель правящей партии.

Он также подчеркнул, что «тем не менее партия войны и ее иностранные лоббисты почему-то не теряют надежды и активно борются за то, чтобы Грузия не получила статуса кандидата».

Материал будет обновляться…

