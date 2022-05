ევროპარლამენტარები: ნიკა გვარამიას დაპატიმრება „სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ მომავალს“ 

საქართველოს თემაზე მომუშავე წამყვანმა ევროპარლამენტარებმა დღეს გავრცელებულ მკაცრ განცხადებაში თქვეს, რომ ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ დირექტორის, ნიკა გვარამიას მიმართ გამოტანილი „უსაფუძვლო“ განაჩენი „სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ მომავალს, რომელიც დემოკრატიული ღირებულებების, მათ შორის, მედიის თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის მიმართ ერთგულებას მოითხოვს“.

მათივე თქმით, სასამართლოს მიერ „დამაჯერებელი მტკიცებულებების“ გარეშე გამოტანილი განაჩენი წარმოადგენს „საქართველოში კანონის უზენაესობის გაუარესების გაგრძელებას“.

„სამწუხაროდ, სასამართლოს საეჭვო გადაწყვეტილება კრიტიკული მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ დევნის, დაშინებისა და ფიზიკური თავდასხმების ფართოდ გავრცელებულ ტენდენციას ასახავს“, – აღნიშნეს ევროპარლამენტარებმა.

მათივე განცხადებით, სასამართლოს გადაწყვეტილება „დაგვიანებული სასამართლო რეფორმის შედეგია, რომლის თაობაზეც ვალდებულება საქართველოს მთავრობამ 19 აპრილის შეთანხმებით აიღო, თუმცა არ შეასრულა“.

„შერჩევითი სამართალი და დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი გაუარესება გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს საქართველოს რეპუტაციას და საფრთხეს უქმნის მის ევროპულ არჩევანს, გახდეს კანდიდატი და საბოლოოდ ევროკავშირის წევრი“, – აცხადებენ ხელმომწერები. „ეს სრულიად ეწინააღმდეგება იმას, რაც საქართველოს ხალხს უნდა და იმსახურებს“.

ხელმომწერებმა ასევე გაიხსენეს, რომ 2021 წელს ნიკა გვარამიაზე განხორციელებული „არაეთიკური თავდასხმის“ გამო ზოგიერთი ევროპარლამენტარის შეშფოთებას მმართველი პარტიის წარმომადგენელთა დაუსაფუთებელი არგუმენტები მოჰყვა.

განცხადებას ხელს აწერენ ევროპარლამენტარები მაიკ გალერი, ანდრიუს კუბილიუსი, სვენ მიკსერი, რაფაელ გლუკსმანი, ანა ფოტიგა, მარკეტა გრეგოროვა, ვიოლა ფონ კრამონი და პეტრას აუსტრევიციუსი.

