Депутаты Европарламента: Арест Ники Гварамия «представляет серьезную угрозу европейскому будущему Грузии»

Ведущие депутаты Европарламента, работающие по Грузии, отметили сегодня в своем строгом заявлении, что «необоснованный» вердикт директору телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия «представляет серьезную угрозу европейскому будущему Грузии, которое требует приверженности демократическим ценностям, включая свободу СМИ и правление закона».

По их мнению, приговор, вынесенный судом без «убедительных доказательств», является «продолжением ухудшения верховенства закона в Грузии».

«К сожалению, сомнительное решение суда отражает широко распространенную тенденцию к преследованию, запугиванию и физическому насилию в отношении представителей критически настроенных СМИ», — заявили депутаты Европарламента.

По их заявлению, решение суда является «результатом запоздалой судебной реформы, обязательство по осуществлению которой правительство Грузии взяло на себя по Соглашению от 19 апреля, но не выполнило».

«Выборочное правосудие и дальнейшее ухудшение демократических институтов наносят непоправимый ущерб репутации Грузии и угрожают ее европейскому выбору стать кандидатом и, в итоге, членом Евросоюза», — заявили депутаты Европарламента, — «Это полностью противоречит тому, чего хочет и заслуживает народ Грузии».

Подписавшиеся также напомнили, что за озабоченностью некоторых депутатов Европарламента «неэтичной атакой» на Нику Гварамия в 2021 году последовали необоснованные аргументы представителей правящей партии.

Заявление подписали депутаты Европарламента Майк Галер, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Рафаэль Глюксманн, Анна Фотыга, Маркета Грегорова, Виола фон Крамон и Петрас Аустревичюс.

