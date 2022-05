სასამართლომ ნიკა გვარამიას 3.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 16 მაისს, ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ გენერალური დირექტორი, ნიკა გვარამია „რუსთავი 2-ის“ დირექტორობისას, კომპანიისთვის ზიანის მიყენების საქმეზე გაამტყუნა და 3 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა.

ნიკა გვარამიას, რომელსაც პროკურატურამ ბრალი „რუსთავი 2-დან“ გათავისუფლებიდან მალევე, 2019 წლის აგვისტოში წაუყენა, სასამართლომ დამნაშავედ ორ ეპიზოდში ცნო. ერთი ეპიზოდი 2019 წლის თებერვალში, კომპანია „პორშეს ცენტრთან“ გაფორმებულ სარეკლამო ხელშეკრულებას ეხება, რომლის თანახმადაც, პროკურატურის მტკიცებით, ნიკა გვარამიამ და მისმა ოჯახმა საკუთრებაში ძვირადღირებული ავტომობილი მიიღო, „რუსთავი 2“-ს კი, „მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი“ მიადგა. გვარამიას პატიმრობა სწორედ ამ ეპიზოდისთვის მიუსაჯეს.

რაც შეეხება მეორე ეპიზოდს, ის 2015 წელს ნიკა გვარამიას მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ეხება, რა დროსაც, ასევე პროკურატურის ცნობით, ტელეკომპანია „რუსთავი 2-მა“ 6 763 510 ლარის ზარალი მიიღო. მოსამართლემ გვარამიას ამ ეპიზოდისთვის 50 000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა, თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის თანახმად, უფრო მძიმე სასჯელმა ნაკლებად მძიმე დანაშაული შთანთქა.

სასამართლომ ნიკა გვარამია გაამართლა სისხლის სამართლის კოდექსის 221-ე (მე-3), 194-ე (მე-3; „გ“) და 362 (მე-2; „ბ“) მუხლებით წარდგენილ ბრალდებებში, რაც კომერციულ მოსყიდვას, ფულის გათეთრებასა და ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენებას გულისხმობს.

