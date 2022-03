საქართველო ევროკავშირს დაჩქარებული წესით მიღების თხოვნით მიმართავს

ქართული ოცნების თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის თქმით, საქართველო ხვალ ევროკავშირს დაჩქარებული წესით მიღების თხოვნით მიმართავს.

პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მმართველმა გუნდმა გადაწყვეტილება „საერთო პოლიტიკური კონტექსტისა და ახალი რეალობის გათვალისწინებით“, პარტიის პოლიტსაბჭოსთან და პრემიერმინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან კონსულტაციების საფუძველზე მიიღო.

„ჩვენი ოცნება და პოლიტიკური მიზანია, საქართველო გახდეს ეკონომიკურად ძლიერი და უსაფრთხო ევროპული ქვეყანა. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი ხელისუფლების თითოეული ნაბიჯი, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი გადაწყვეტილებაც“, – განაცხადა მან.

ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა განაცხადს უკვე ამზადებს და მოუწოდა „ევროკავშირის სტრუქტურებს, საგანგებო რეჟიმში განიხილონ ჩვენი განაცხადი და მიიღონ გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ“.

ხაზი გაუსვა რა ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე მოქმედი ხელისუფლების „შთამბეჭდავ მიღწევას“, ასევე ეკონომისა და უსაფრთხოების სფეროებში გადადგმულ ნაბიჯებს, მმართველი პარტიის თავჯდომარემ თქვა, რომ ეს არის გზა, რომელიც ქვეყანას სიღარიბის დაძლევამდე და დეოკუპაციამდე მიიყვანს.

„ქართული ოცნების ხელისუფლების თითოეული ნაბიჯი მომავალშიც გამსჭვალული იქნება ამ მიზნით და პასუხისმგებლობით ჩვენი ქვეყნისა და მოსახლეობის წინაშე“, – თქვა სიტყვის დასასრულს ირაკლი კობახიძემ.

