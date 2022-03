Грузия подает заявку на ускоренное вступление в Евросоюз

По словам председателя правящей Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, завтра Грузия подаст заявку в Евросоюз на ускоренное вступление страны в эту организацию.

Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в центральном офисе партии, что правящая команда приняла решение «с учетом общего политического контекста и новой реальности» на основе консультаций с Политсоветом партии и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

«Наша мечта и политическая цель — чтобы Грузия стала экономически сильной и безопасной европейской страной. Каждый шаг нашего правительства, включая наше сегодняшнее решение, служит этой цели», — сказал он.

Ираклий Кобахидзе отметил, что правительство Грузии уже готовит заявку, и призвал «структуры ЕС рассмотреть нашу заявку в экстренном режиме и принять решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС».

Подчеркнув «впечатляющие достижения» действующей власти на пути к интеграции в ЕС, а также шаги, предпринятые в сфере экономики и безопасности, лидер правящей партии заявил, что это путь, который приведет страну к преодолению бедности и деоккупации.

«Каждый шаг властей Грузинской мечты будет пронизан этой целью и ответственностью перед нашей страной и населением», — сказал в завершение своего выступления Ираклий Кобахидзе.

Материал будет обновляться…

