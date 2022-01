ახალი კვლევით, მოქალაქეთა უმრავლესობა ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეა

აშშ-ის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) ახალი კვლევის თანახმად, გამოკითხულების 83%-ისთვის მისაღებია ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი, რაც წინა, 2021 წლის კვლევის 76%-იან მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა. 8%-ისთვის მიუღებელია, 8%-მა კი არ იცის.

ევროკავშირში გაწევრიანებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერა პოლიტიკური კუთვნილების, ასაკობრივი ჯგუფისა და დასახლებების მიხედვით განხსხავებულია.

ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით – 85%-ით – თბილისი ლიდერობს, ყველაზე დაბალი – 82% კი – სოფლად ფიქირდება.

