ქართული ოცნება 19 აპრილის შეთანხმებას ტოვებს

ქართული ოცნების თავმჯდომარის, ირაკლის კობახიძის განცხადებით, იმის გათვალისწინებით, რომ 19 აპრილის შეთანხმებიდან 100 დღის თავზე, ოპოზიციონერი დეპუტატების „ნახევარზე მეტს“ დოკუმენტზე ხელი არ მოუწერია, „აშკარაა, რომ მან თავი ამოწურა“ და, შესაბამისად, ის „ანულირებულია“.

„ვხედავთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები საჭიროდ არ თვლიან, რადიკალურ ოპოზიციას დოკუმენტის ხელმოწერა და მის აღსრულებაში მონაწილეობა მკაცრად მოსთხოვონ“, – განაცხადა დღეს პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე კობახიძემ და დასძინა – „19 აპრილის შეთანხმების ცალმხრივი ერთგულება ჩვენი პარტიისთვის შეურაცხმყოფელია და ამგვარ უპრინციპობას ჩვენ ამომრჩეველი არ გვაპატიებს“.

ირაკლი კობახიძის მტკიცებით, „პოლიტიკური პატიმრების“ გათავისუფლებით, საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებით, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის პროცესის „დაპაუზებით“ და 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებზე ამნისტიის კანონპროექტზე მუშაობით, მმართველი პარტია „პირნათლად ასრულებდა“ 19 აპრილის შეთანხმების თითოეულ პუნქტს.

შეთანხმების იმ ნაწილზე საუბრისას, რომლის მიხედვითაც იმ შემთხვევაში, თუკი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 43%-ს ვერ მიიღებს, 2022 წელს რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები უნდა დაინიშნოს, კობახიძემ განაცხადა – „მზად ვართ, ჩვენი კეთილი ნებით, რიგგარეშე არჩევნები არათუ ხმების 43 პროცენტის, არამედ 53 პროცენტის მიღების შემთხვევაშიც კი დავნიშნოთ, თუკი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ქცევიდან ამოვიკითხავთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ეფექტიანი კოალიციური მმართველობისთვის მომწიფებულია და სახელმწიფოს მართვის ამგვარი რეჟიმი მის ინტერესებს არ დააზიანებს“.

გაგრძელება იქნება…

