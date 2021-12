საქართველო Horizon Europe-ის კვლევით პროგრამას შეუერთდა 

ევროკომისიამ და საქართველოს მთავრობამ 7 დეკემბერს შეთანხმებას მოაწერეს ხელი, რომელიც საქართველოს ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის 95.5 მილიარდი ევროს ბიუჯეტის მქონე პროგრამა Horizon Europe-ში ასოცირების სტატუსს ანიჭებს.

შეთანხმებას ბრიუსელში ევროკომისიის მხრიდან ინოვაციის, კვლევების, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საკითხებში ევროკომისარმა მარია გაბრიელმა, ხოლო საქართველოს მხრიდან განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა მოაწერეს ხელი.

Horizon Europe-ის პროგრამის კონკურსებში საქართველოს წარმომადგენლები ისარგებლებენ ზუსტად იმავე პირობებითა და უფლებებით, რითაც ევროკავშირის ქვეყნების სამეცნიერო და ინოვაციების სფეროს წარმომადგენლები სარგებლობენ.

2016 წლიდან საქართველო სრულად იყო ასოცირებული Horizon 2020-ში, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის წინა, 2014-2020 წლების პროგრამაში.

