Грузия присоединилась к исследовательской программе Horizon Europe

Еврокомиссия и правительство Грузии подписали 7 декабря Соглашение о предоставлении Грузии статуса ассоциации с Horizon Europe, исследовательской и инновационной программе ЕС с бюджетом 95,5 миллиардов евро.

Соглашение подписали в Брюсселе комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль и министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.

Представители Грузии на конкурсах программы Horizon Europe будут пользоваться точно такими же условиями и правами, что и представители стран ЕС в сфере науки и инноваций.

С 2016 года Грузия была полностью ассоциирована с Horizon 2020, предыдущей исследовательской и инновационной программой ЕС на 2014-2020 годы.

