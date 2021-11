ნედ პრაისი: „სააკაშვილს სამართლიანად და ღირსეულად მოეპყარით“

9 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა ნედ პრაისმა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას „დაუყოვნებლივ გადადგას ნაბიჯები, რათა უზრუნველყოს სააკაშვილის გადაუდებელი ფსიქოლოგიური და სამედიცინო საჭიროებების დაკმაყოფილება. კვლავაც მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ სააკაშვილს სამართლიანად და ღირსეულად მოეპყრას, საერთაშორისო სტანდარტების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.

მან შეახსენა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ის „პასუხისმგებელია“ დაიცვას პატიმრები ძალადობისგან, მათ შორის ფსიქოლოგიური ზეწოლისგან, მათ სათანადო სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინოს და დაიცვას მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კერძო ინფორმაცია, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.

ნედ პრაისმა განაცხადა, რომ მისი განცხადება საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეფუძნება.

