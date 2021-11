Нед Прайс: «Относитесь к Саакашвили справедливо и достойно»

Пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос журналиста на брифинге 9 ноября, призвал власти Грузии «незамедлительно принять меры для удовлетворения неотложных психологических и медицинских потребностей Саакашвили. Мы вновь призываем власти Грузии относиться к Саакашвили справедливо и достойно, в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии».

«Он напомнил властям Грузии, что они «несут ответственность» за защиту заключенных от насилия, включая психологическое давление, за предоставление им надлежащей медицинской помощи и защиту их частной информации об их здоровье в соответствии с законодательством Грузии».

Нед Прайс сказал, что его заявление основано на информации, предоставленной народным защитником Грузии.

