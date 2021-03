სუს-ის ცნობით, ცხინვალის საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქე დააკავეს

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2 მარტის განცხადებით, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა უკანონოდ დააკავეს ამავე მუნიციპალიტეტის, სოფელ ზერტის მკვიდრი.

სუს-ის განცხადებით, მომხდარის შესახებ ინფორმირებულნი არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები და საერთაშორისო პარტნიორები.

ამავე ცნობებით, უკანონოდ დაკავებულს ქართულ მხარეს გორის მუნიციპალტეტის სოფელ ერგნეთის ტერიტორიაზე დღეს გადმოსცემენ.

დღესვე, განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე, ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალში საქართველოს კიდევ ერთ მოქალაქეს გენადი ბესტაევს სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს.

