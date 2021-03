По сообщению СГБ, у линии оккупации Цхинвали задержан гражданин Грузии

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии от 2 марта, на оккупированной территории, прилегающей к селу Бершуети Горийского муниципалитета представители оккупационного режима незаконно задержали жителя села Зерти того же муниципалитета.

По данным СГБ, об инциденте информированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры.

По тому же сообщению, незаконно задержанного передадут грузинской стороне сегодня на территории села Эргнети Горийского муниципалитета.

Сегодня, незадолго до опубликования этого заявления, стало известно, что еще один гражданин Грузии Геннадий Бестаев был приговорен к трем годам лишения свободы в оккупированном Цхинвали.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)