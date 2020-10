ფინანსთა სამინისტრომ 90 მლნ ლარის ფასიანი ქაღალდები გაყიდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 6 ოქტომბერს გამართულ ფასიანი ქაღალდების აუქციონზე 90 მლნ ლარის ღირებულების ფასიანი ქაღალდები გაყიდა.

უწყების ინფორმაციით, აქედან 70 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი ქაღალდები ორწლიანი ვადიანობის იყო, აუქციონში მონაწილეობა სამმა კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნამ 113 820 000 ლარი შეადგინა.

აუქციონზე მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 8.000%, საშუალო შეწონილი 8.168%, ხოლო მაქსიმალური 8.300% იყო.

აუქციონზე გაყიდული 20 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი ქაღალდები კი – 6 თვიანი ვადიანობის იყო, აუქციონში მონაწილეობა ხუთმა კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნამ 50 415 000 ლარი შეადგინა.

ამასთან, აუქციონზე, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 8.000%, საშუალო შეწონილი 8.059%, მაქსიმალური კი – 8.120% იყო.

