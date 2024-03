პრემიერ-მინისტრმა ფინანსთა მინისტრის ახალი მოადგილე დანიშნა

Less than a minute

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ ლერი ბარნაბიშვილი დაინიშნა. დღემდე ლერი ბარნაბიშვილი მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას იკავებდა.

ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბარნაბიშვილს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის, 2015-2020 წლებში მას ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა ეკავა.

საკუთარი გუნდის სრულად ფორმირებისთვის კობახიძემ რამდენიმე ვაკანტური თანამდებობა უნდა შეავსოს, რომელთა შორისაა ჯანდაცვის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი.

