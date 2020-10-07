Министерство финансов продало ценных бумаг на 90 млн лари

Министерство финансов Грузии продало ценных бумаг на сумму 90 миллионов лари на аукционе, который состоялся 6 октября.

По информации ведомства, из этих ценные бумаги номинальной стоимостью 70 миллионов лари имеют срок два года, в аукционе участвовали три коммерческих банка, а спрос составил 113 820 000 лари.

Минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,000%, средневзвешенная процентная ставка — 8,168%, максимальная — 8,300%.

Проданные на аукционе ценные бумаги номинальной стоимостью 20 миллионов лари имеют срок обращения 6 месяцев, в аукционе участвовали пять коммерческих банков, спрос составил 50 415 000 лари.

На аукционе минимальная процентная ставка составила 8,000%, средневзвешенная процентная ставка — 8,059%, максимальная — 8,120%.

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