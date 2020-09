შსს-მ უკრაინის ორი მოქალაქე დააკავა და 1000-მდე აბი სუბოტექსი ამოიღო

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 7 სექტემბერს განაცხადა, რომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის და გასაღების მცდელობის ფაქტზე პოლიციამ თბილისში უკრაინის ორი მოქალაქე დააკავა.

შსს-ს ინფორმაციით, ნარკორეალიზატორთა ორგანიზებული ჯგუფი ე.წ „დადების მეთოდით“ გეგმავდა ნარკოტიკული საშუალებების გასაღებას. სამართალდამცველების მიერ სულ ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება „ბუპრენორფინის“ შემცველი 1000 -მდე აბი „სუბუტექსი“. დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკისას ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება „მეტადონი“.

თბილისში დაკავებულ უკრაინის მოქალაქეებს 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.

