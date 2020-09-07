Здание МВД Грузии. Фото: пресс-служба МВД
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МВД Грузии задержало двух граждан Украины и изъяли около 1000 таблеток суботекса

07/09/2020 - 16:43
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Министерство внутренних дел сообщило 7 сентября, что полиция задержала в Тбилиси двух граждан Украины за незаконное приобретение, хранение и попытку сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.

По информации МВД, организованная группа наркореализаторов планировала продавать наркотики так называемым «методом припрятывания». Правоохранители изъяли до 1000 таблеток Субутекс, содержащих бупренорфин. При личном обыске и обыске их квартир также было изъято наркотическое вещество «Метадон».

Задержанным в Тбилиси гражданам Украины грозит тюремное заключение от 8 до 20 лет или лишение свободы на бессрочный срок.

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07/09/2020 - 16:43
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