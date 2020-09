МВД Грузии задержало двух граждан Украины и изъяли около 1000 таблеток суботекса

Министерство внутренних дел сообщило 7 сентября, что полиция задержала в Тбилиси двух граждан Украины за незаконное приобретение, хранение и попытку сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.

По информации МВД, организованная группа наркореализаторов планировала продавать наркотики так называемым «методом припрятывания». Правоохранители изъяли до 1000 таблеток Субутекс, содержащих бупренорфин. При личном обыске и обыске их квартир также было изъято наркотическое вещество «Метадон».

Задержанным в Тбилиси гражданам Украины грозит тюремное заключение от 8 до 20 лет или лишение свободы на бессрочный срок.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)