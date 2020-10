490 MP Candidates to Run in 30 Majoritarian Constituencies

490 MP candidates, among them 120 women, will contest 30 single-mandate majoritarian constituencies in Georgia’s October 31 Parliamentary Elections.

According to the recently passed constitutional amendments, Georgians will elect 120 lawmakers (instead of 77) through proportional party lists and 30 MPs (instead of 73) as majoritarians.

A majoritarian candidate needs to garner over 50% of votes to claim victory. In case no candidate secures more than half of the votes, the second round will be held. The candidate with the best result will be declared the winner in the runoffs.

The ruling party of Georgian Dream candidates will contest in all thirty majoritarian constituencies. In the vast majority of regional constituencies, the opposition National Movement, European Georgia and Lelo have also nominated their candidates. Major opposition parties agreed to run joint candidates in Tbilisi’s eight majoritarian districts, with Isani being the exception after the United National Movement party put forward its candidate despite endorsing Strategy Aghmashenebeli’s Vashadze in the district earlier.

Constituencies in Tbilisi

#1 Mtatsminda-Krtsanisi District

Shalva Shavgulidze – Bakradze, Ugulava, Bokeria – European Georgia – Movement for Freedom #2 – running on joint opposition ticket

– Bakradze, Ugulava, Bokeria – European Georgia – Movement for Freedom #2 – running on joint opposition ticket Koba Amirkhanashvili – Davit Chichinadze – Tribuna – Christian Democratic Movement #4

– Davit Chichinadze – Tribuna – Christian Democratic Movement #4 Maia Liparteliani – Future Georgia #6

– Future Georgia #6 Malkhaz Topuria – Davit Tarkhan-Mouravi, Irma Inashvili – Alliance of Patriots Georgia #8

– Davit Tarkhan-Mouravi, Irma Inashvili – Alliance of Patriots Georgia #8 Teimuraz Tsagareishvili – Gachechiladze – Green Party #9

Gachechiladze – Green Party #9 Ani Japaridze – Reformer #13

– Reformer #13 Jaba Jishkariani – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Besiki Adamia – Georgia #20

– Georgia #20 Irakli Jalagonia – Free Georgia (Kakha Kukava, Giorgi Tsulaia) #21

– Free Georgia (Kakha Kukava, Giorgi Tsulaia) #21 Natalia Camosa – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Beka Odisharia – Georgian Dream – Democratic Georgia #41

– Georgian Dream – Democratic Georgia #41 Ia Rcheulishvili – Levan Chachua, Guram Palavandishvili – Georgian Idea #44

– Levan Chachua, Guram Palavandishvili – Georgian Idea #44 Maia Siradze – Jondo Baghaturia – Kartuli Dasi #49

– Jondo Baghaturia – Kartuli Dasi #49 Natalia Papashvili – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Lasha Bregvadze – Sergo Javakhadze – Euro-Atlantic Vector #52

– Sergo Javakhadze – Euro-Atlantic Vector #52 Goga Mgaloblishvili – Georgian March – National Movement #55

– Georgian March – National Movement #55 Saba Buadze – Lelo – Mamuka Khazaradze #56

#2 Vake District

Elene Khoshtaria – European Georgia #2 – joint opposition candidate

– European Georgia #2 – joint opposition candidate Levani Chkheidze – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Roin Liparteliani – Future Georgia #6

– Future Georgia #6 Nana Devdariani – Alliance of Patriots #8

– Alliance of Patriots #8 Giorgi Gachechiladze – Green Party #9

– Green Party #9 Maia Kukava – Reformer #13

– Reformer #13 Megi Aghapishvili – Bejan Gunava – Georgian Choice #14

– Bejan Gunava – Georgian Choice #14 Beka Natsvlishvili – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Mamuka Melikishvili – Georgia #20

– Georgia #20 Kakha Kukava – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Konstantine Bukurauli – New Power #23

– New Power #23 Nino Kareli – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Nodar Turdzeladze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Gega Khvedelidze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Khatuna Saginashvili – Conservative Party of Georgia #47

– Conservative Party of Georgia #47 Jondo Baghaturia – Kartuli Dasi #49

– Kartuli Dasi #49 Davit Dadiani – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Nana Tsitelashvili – Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51

– Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51 Irakli Matchavariani – Union of Georgian Traditionalists #53

– Union of Georgian Traditionalists #53 Guram Sagharadze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Levani Koberidze – Lelo #56

– Lelo #56 Tengiz Tkeshelashvili – Georgia’s Development Party #60

– Georgia’s Development Party #60 Bidzina Gegidze – Initiative Group – Mikheil Burdzgla, Nata Seperteladze, Vladimer Tevdoradze, Liana Samsonadze, Nino Amaghlobeli, Emzar Akhsiashvili, Zurab Lolashvili, Besik Chaduneli #61





#3 Saburtalo District

Zurab Nijaradze – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Irakli Avalishvili – Future Georgia #6

– Future Georgia #6 Kakhaber Dzagania – Alliance of Patriots #8

– Alliance of Patriots #8 Tamaz Intskirveli – Green Party #9

– Green Party #9 Merab Khantadze – Workers’ Socialist Party #11

– Workers’ Socialist Party #11 Mikheil Kokhreidze – Reformer #13

– Reformer #13 Paata Devsurashvili – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Irakli Okruashvili – Victorious Georgia #17 – joint opposition candidate

– Victorious Georgia #17 – joint opposition candidate Levan Gogichaishvili – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Giorgi Liluashvili – Georgia #20

– Georgia #20 Roini Khijakadze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Aleksandre Gakharia – New Power #23

– New Power #23 Aleksandre Elisashvili – Aleko Elisashvili – Citizens #24

– Aleko Elisashvili – Citizens #24 Vitali Daraselia – Free Democrats #25

– Free Democrats #25 Tamar Charkviani – Election Bloc – Giorgi Vashadze – Strategy Aghmashenebeli #27

– Election Bloc – Giorgi Vashadze – Strategy Aghmashenebeli #27 Iana Camosa – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Davit Sergeenko – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Anzor Sakandelidze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Vakhtang Gvazava – National-Democratic Movement #45

– National-Democratic Movement #45 Nikoloz Leluashvili – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Zaza Neparidze – Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51

– Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51 Mikheil Chavchanidze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Badri Japaridze – Lelo #56

– Lelo #56 Tamari Makashvili – Initiative Group – Kakhaber Shartava, Mzia Iasaghishvili, Keteven Melkadze, Gvantsa Giorgadze, Rusudan Beridze #61



#4 Isani District

Jumber Bolghashvili – Party Tetrebi (Whites) #1

– Party Tetrebi (Whites) #1 Davit Chichinadze – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Khatia Dekanoidze – Election Bloc United National Movement – United Opposition – “Strength in Unity” #5

– Election Bloc United National Movement – United Opposition – “Strength in Unity” #5 Badri Manijashvili – Green Party #9

– Green Party #9 Giorgi Avazashvili – Reformer #13

– Reformer #13 Kakha Nadiradze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Gocha Shoshiashvili – Georgia #20

– Georgia #20 Eduardi Eloshvili – Free Democrats #25

– Free Democrats #25 Giorgi Vashadze – Strategy Aghmashenebeli #27 – joint opposition candidate

– Strategy Aghmashenebeli #27 – joint opposition candidate Sopio Dilebashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Davit Chigogidze – Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31

– Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31 Kakha Kakhishvili – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Ilia Khmaladze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Noe Gogiashvili – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Aleksandre Chargeishvili – Georgian March #55

– Georgian March #55 Lana Galdava – Lelo #56

#5 Samgori District

Vazha Zhvania – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Levan Khabeishvili – UNM #5 – joint opposition candidate

– UNM #5 – joint opposition candidate Guram Nikolaishvili – Alliance of Patriots #8

– Alliance of Patriots #8 Manana Bochorishvili – Green Party #9

– Green Party #9 Bejan Gunava – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Aleksandre Rijamadze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Gocha Kharauli – Georgia #20

– Georgia #20 Lali Peradze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Iosebi Darsavelidze – Eka Beselia – For Justice #26

– Eka Beselia – For Justice #26 Nugzari Kelaptrishvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Giorgi Khositashvili – Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31

– Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31 Ilia Macharashvili – People’s Party #32

– People’s Party #32 Sozar Subari – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Guram Palavandishvili – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Kakhaber Mumladze – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Irakli Shikhiashvili – Georgian March #55

– Georgian March #55 Fikria Chikhradze – Lelo #56

#6 Didube and Chughureti Districts

Mikheil Kavtaradze – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Davit Khizanishvili – Future Georgia #6

– Future Georgia #6 Archil Benidze – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Tamar Chichinadze – Green Party #9

– Green Party #9 Davit Shalutashvili – Reformer #13

– Reformer #13 Manana Mosulishvili – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Gedevan Popkhadze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Giorgi Pitskhelauri – Georgia #20

– Georgia #20 Tengiz Omanidze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Giga Gigauri – New Power #23

– New Power #23 Giorgi Otarashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Otar Baghaturia – Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31

– Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31 Zurab Girchi Japaridze – Girchi #36 – joint opposition candidate

– Girchi #36 – joint opposition candidate Giorgi Volski – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Davit Osepashvili – Kartuli Dasi #49

– Kartuli Dasi #49 Tsira Javakhishvili – Georgian March – National Movement #55

– Georgian March – National Movement #55 Levan Samushia – Lelo #56

– Lelo #56 Ana Dolidze – Initiative Group – Nino Tsuladze, Lasha Anakidze, Keteven Museridze, Zurab Kurtskhalia, Mari Rukhadze #61

– Initiative Group – Nino Tsuladze, Lasha Anakidze, Keteven Museridze, Zurab Kurtskhalia, Mari Rukhadze #61 Giorgi Kajaia – Initiative Group – Davit Birkadze, Zurab Samkharadze, Tato Egriselashvili, Levan Koshadze, Shalva Mzareulishvili #62

– Initiative Group – Davit Birkadze, Zurab Samkharadze, Tato Egriselashvili, Levan Koshadze, Shalva Mzareulishvili #62 Dimitri Lortkipanidze – Initiative Group – Ilia Dvalidze, Irakli Macharashvili, Kakha Chokhonelidze, Ioseb Jangulashvili, Giorgi Chukhrukidze #63

#7 Nadzaladevi District

Lia Mukhashavria – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Irma Inashvili – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Guram Nikoleishvili – Green Party #9

– Green Party #9 Shalva Natelashvili – Georgian Labor Party #10 – joint opposition candidate

– Georgian Labor Party #10 – joint opposition candidate Gia Nemsadze – Workers’ Socialist Party #11

– Workers’ Socialist Party #11 Zviadi Tavadze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Lali Maisuradze – Georgia #20

– Georgia #20 Guladi Kruashvili – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Aleksandre Bardadze – New Power #23

– New Power #23 Darejan Gagnidze – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Mikheil Kavelashvili – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Paata Gogshelidze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Mariami Suladze – Kartuli Dasi #49

– Kartuli Dasi #49 Gaiozi Charkviani – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Davit Gogitashvili – Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51

– Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51 Giorgi Gigauri – Georgian March #55

– Georgian March #55 Nikoloz Cherkezishvili – Lelo #56

– Lelo #56 Irakli Gujabidze – Initiative Group – Tamta Dundua, Cinari Omarashvili, Vakhtangi Geliashvili, Lia Komakhidze, Ana Imerlishvili, Gvantsa Moniava, Andro Nozadze #61

#8 Gldani District

Nikanori (Nika) Melia – UNM #5 – joint opposition candidate

– UNM #5 – joint opposition candidate Romani Palelashvili – Tamaz Mechiauri for United Georgia #7

– Tamaz Mechiauri for United Georgia #7 Merab Chikashvili – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Merab Sharabidze – Green Party #9

– Green Party #9 Khatia Kobalia – Reformer #13

– Reformer #13 Lasha Giorgadze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Goderdzi Lomtatidze – Georgia #20

– Georgia #20 Shota Macharashvili – New Power #23

– New Power #23 Nugzar Lomishvili – Eka Beselia – For Justice #26

– Eka Beselia – For Justice #26 Salome Megrelishvili – Change Georgia – #30

– Change Georgia – #30 Levan Kobiashvili – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Aleksandre Razmadze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Grigoli Benidze – Conservative Party of Georgia #47

– Conservative Party of Georgia #47 Kakhaber Kalashovi – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Zviad Tomaradze – Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51

– Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51 Kakhaber Kobakhidze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Gigla Mikautadze – Lelo #56





Regions



#9 Gurjaani, Sagarejo, Dedoplistskaro and Signagi Municipalities

Giorgi Ghviniashvili – European Georgia #2

– European Georgia #2 Ivane Datuashvili – Christian Democratic Movement

– Christian Democratic Movement Levan Bezhashvili – United National Movement #5

– United National Movement #5 Vakhushti Kizikurashvili – Future Georgia #6

– Future Georgia #6 Nugzar Chiaberashvili – Tamaz Mechiauri for United Georgia #7

– Tamaz Mechiauri for United Georgia #7 Soslan Garsevanishvili – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Davit Tskhvariashvili – Green Party #9

– Green Party #9 Amiran Luashvili – Workers’ Socialist Party #11

– Workers’ Socialist Party #11 Elene Kurtiashvili – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Tamar Pkhovelishvili – Georgia #20

– Georgia #20 Malkhaz Pilauri – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Daviti Chuniashvili – Free Democrats #25

– Free Democrats #25 Ia Goderdzishvili – Georgian Roots #28

– Georgian Roots #28 Irakli Kokilashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Davit Songhulashvili – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Giorgi Makharashvili – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Aleksi Kobaidze – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Aleksi Arabuli – Georgian March #55

– Georgian March #55 Ekaterine Kvlividze – Lelo #56

#10 Telavi, Akhmeta, Kvareli and Lagodekhi Municipalities

Zurab Chiaberashvili – European Georgia #2

– European Georgia #2 Giorgi Botkoveli – United National Movement #5

– United National Movement #5 Ioseb Partsikanashvili – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Nikoloz Vardoshvili – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Giorgi Javakhishvili – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Lali Bunturi – Georgia #20

– Georgia #20 Maia Tsereteli – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Mikheil Janezashvili – New Power #23

– New Power #23 Giorgi Sulkhanishvili – Georgian Roots #28

– Georgian Roots #28 Zizi Gagnidze – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Irakli Kadagishvili – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Aleksandre Palavandishvili – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Leila Kharaishvili – Kartuli Dasi #49

– Kartuli Dasi #49 Vladimer Gurjidze – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Emzari Kvariani – Georgian Military Veterans and Patriots #51

– Georgian Military Veterans and Patriots #51 Tengiz Ketelauri – Georgian March #55

– Georgian March #55 Irakli Talakhadze – Lelo #56



#11 Mtskheta, Dusheti, Tianeti and Kazbegi Municipalities

Vazha Chokheli – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Tsezari Chocheli – United National Movement #5

– United National Movement #5 Tamaz Mechiauri – Tamaz Mechiauri for United Georgia #7

– Tamaz Mechiauri for United Georgia #7 Ioseb Shatberashvili – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Beka Natelashvili – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Bakuri Buchukuri – Reformer #13

– Reformer #13 Deniza Sumbadze – Georgia #20

– Georgia #20 Giorgi Abjandadze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Vakhtang Martoleki – Free Democrats #25

– Free Democrats #25 Eka Beselia – For Justice #26

– For Justice #26 Vakhtang Imerlishvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Shalva Kereselidze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Badri Davituri – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Giorgi Lapanashvili – Georgian March #55

– Georgian March #55 Malkhaz Vakhtangashvili – Lelo #56

#12 Rustavi Municipality and Norio, Martkopi, Akhalsopeli, Sartichala, Gamarjveba, Akhali Samgori, Lemshvenieri, Teleti, Kumisi and Krtsanisi Administrative Units of Gardabani Municipality

Luara Nizharadze – Tetrebi #1

– Tetrebi #1 Irma Nadirashvili – European Georgia #2

– European Georgia #2 Davit Kirkitadze – United National Movement #5

– United National Movement #5 Paata Jibladze – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Mikheil Kumsishvili – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Shorena Mamalashvili – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Ilia Lobzhanidze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Giorgi Maisuradze – Georgia #20

– Georgia #20 Lasha Macharashvili – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Besik Chubinidze – Georgian Roots #28

– Georgian Roots #28 Ekaterine Okrotsvaridze – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Malkhazi Gorgaslidze – Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31

– Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31 Vakhtangi Megrelishvili – Girchi #36

– Girchi #36 Nino Latsabidze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Zaza Margvelani – Georgian Idea #41

– Georgian Idea #41 Aleksandre Kobaidze – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Davit Suarishvili – Georgian March #55

– Georgian March #55 Grigol Gegelia – Lelo #56

– Lelo #56 Gela Nakashidze – Initiative Group – Sopiko Nakashidze, Lasha Nakashidze, Rati Nakashidze, Giorgi Nakashidze, Inga Nozadze #61

#13 Marneuli and Gardabani Municipalities (Except Norio, Martkopi, Akhalsopeli, Sartichala, Gamarjveba, Akhali Samgori, Lemshvenieri, Teleti, Kumisi and Krtsanisi Administrative Units)

Akmamed Imamkulievi – European Georgia #2

– European Georgia #2 Ashot Muradiani – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Azer Suleymanov – United National Movement #5

– United National Movement #5 Makhir Yusubov – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Ali Badirov – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Tamar Chonishvili – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Giulsapa Ayvazova – Georgia #20

– Georgia #20 Natalia Gelazonia – Free Democrats #21

– Free Democrats #21 Avtandil Okrotsvaridze – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Zaur Dargali – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Olegi Devadze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Gajar Guseynov – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Ispandiar Karimov – Georgian March #55

– Georgian March #55 Murad Muradov – Lelo #56

#14 Bolnisi, Dmanisi, Tetritskaro and Tsalka Municipalities

Kakhaber Okriashvili – United National Movement #5

– United National Movement #5 Maia Tsabutashvili – Alliance of Patriots #8

– Alliance of Patriots #8 Temur Tsiklauri – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Giorgi Shavreshiani – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Amiran Korti – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Viktor Kusiani – Georgia #20

– Georgia #20 Darejan Petriashvili – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Guram Padarashvili – Free Democrats #25

– Free Democrats #25 Ketevan Kandashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Gogi Meshveliani – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Robert Gvarliani – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Mamuka Chokuri – Georgian March #55

– Georgian March #55 Giorgi Chelidze – Lelo #56

#15 Kaspi and Gori Municipalities (Except Variani, Nikozi, Tirdznisi, Skra and Shindisi Administrative Units)

Levan Tarkhnishvili – European Georgia #2

– European Georgia #2 Badri Basishvili – United National Movement #5

– United National Movement #5 Koba Mazanashvili – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Irakli Okruashvili – Victorious Georgia #17

– Victorious Georgia #17 Emzari Sabanadze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Iosebi Vardanidze – Georgia #20

– Georgia #20 Nana Aghordzineba – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Mariami Khorguashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Zaza Mezvrishvili – Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31

– Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31 Besik Bogveli – People’s Party #32

– People’s Party #32 Giorgi Khojevanishvili – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Aleksandre Vashakmadze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Papuna Koberidze – Lelo #56

#16 Khashuri and Kareli Municipalities and Variani, Nikozi, Tirdznisi, Skra and Shindisi Administrative Units of Gori Municipality

Aleksi Chkhikvadze – Nino Burjanadze – United Georgia – Democratic Movement #3

– Nino Burjanadze – United Georgia – Democratic Movement #3 Nato Chkheidze – United National Movement #5

– United National Movement #5 Tamaz Chaduneli – Tamaz Mechiauri for United Georgia #7

– Tamaz Mechiauri for United Georgia #7 Elibo Paturashvili – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Guram Chalagishvili – Victorious Georgia #17

– Victorious Georgia #17 Besik Buturishvili – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Irina Tsaava – Georgia #20

– Georgia #20 Khatuna Gelashvili – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Merab Zurabashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Paata Shubitidze – Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31

– Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31 Nika Mosiashvili – Girchi #36

– Girchi #36 Zaal Dugladze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Levani Kveladze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Dimitri Ghonghadze – National-Democratic Movement #45

– National-Democratic Movement #45 Rati Suladze – Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51

– Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51 Zviad Gelashvili – Georgian March #55

– Georgian March #55 Kakha Kozhoridze – Lelo #56

#17 Akhaltsikhe, Borjomi, Adigeni and Aspindza Municipalities

Zurabi Chilingarashvili – European Georgia #2

– European Georgia #2 Gela Kvaratskhelia – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Vazha Chitashvili – United National Movement #5

– United National Movement #5 Davit Gogichaishvili – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Giorgi Chitauri – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Mariza Jikia – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Besarion Popkhadze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Ramazi Gelashvili – Georgia #20

– Georgia #20 Goderdzi Kublashvili – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Mariami Chrelashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Zurab Khutsishvili – Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31

– Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31 Anton Obolashvili – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Olegi Sandroshvili – Georgian March #55

– Georgian March #55 Izolda Lomidze – Lelo #56



#18 Akhalkalaki and Ninotsminda Municipalities

Arsen Karapetyan – European Georgia #2

– European Georgia #2 Melik Raisyan – United National Movement #5

– United National Movement #5 Artashes Hakobyan – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Diana Arutunyan – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Mikheil Shioshvili – Georgia #20

– Georgia #20 Amiran Chaghalidze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Elza Grigoryan – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Samvel Manukyan – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Enzel Mkoyan – Initiative Group – Evgenya Karapetyan, Shorena Tetvadze, Arageghetsik Sanosyan, Armine Minasyan, Roza Aslanyan #61

#19 Ambrolauri, Oni, Tsageri, Lentekhi and Mestia Municipalities

Iuri Belashvili – Tetrebi #1

– Tetrebi #1 Gocha Gurguchiani – European Georgia #2

– European Georgia #2 Dilar Khabuliani – United National Movement #5

– United National Movement #5 Erekle Saghliani – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Giorgi Zurabiani – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Paata Matsaberidze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Maria Arsenashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Gocha Enukidze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Soso Liparteliani – Lelo #56

#20 Sachkhere, Chiatura and Kharagauli Municipalities

Sergo Ratiani – European Georgia #2

– European Georgia #2 Giorgi Kapanadze – United National Movement #5

– United National Movement #5 Giorgi Kasradze – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Roin Gelashvili – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Nino Bregvadze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Giorgi Vacharadze – Georgia #20

– Georgia #20 Rostom Tsartsidze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Aleksandre Gagnidze – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Paata Kvijinadze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Zina Gvelesiani – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Ani Mirotadze – Lelo #56

#21 Tkibuli, Terjola, Zestaponi and Bagdati Municipalities

Giorgi Tsereteli – European Georgia #2

– European Georgia #2 Kakha Getsadze – United National Movement #5

– United National Movement #5 Gela Chivadze – Tamaz Mechiauri for United Georgia #7

– Tamaz Mechiauri for United Georgia #7 Otar Shaorshadze – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Samsoni Gugava – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Nodar Ebanoidze – Workers’ Socialist Party #11

– Workers’ Socialist Party #11 Temur Gogsadze – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Davit Shalamberidze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Lasha Liluashvili – Georgia #20

– Georgia #20 Murman Nebieridze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Giorgi Gvenetadze – New Power #23

– New Power #23 Davit Giorgadze – Citizens #24

– Citizens #24 Merab Giorgobiani – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Bejan Tsakadze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Giorgi Kuchishvili – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Nino Meparishvili – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Giga Gabrichidze – Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51

– Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51 Anzori Porchkhidze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Ana Bibilashvili – Lelo

#22 Samtredia, Tskaltubo, Vani and Khoni Municipalities

Akaki Bobokhidze – European Georgia #2

– European Georgia #2 Nana Zhorzholiani – United National Movement #5

– United National Movement #5 Irakli Kobrava – Alliance of Patriots #8

– Alliance of Patriots #8 Iosebi Chikhladze – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Aleksandre Chikovani – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Maka Grigolia – Georgia #20

– Georgia #20 Giorgi Tsulaia – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Indiko Berdzenadze – Citizens #24

– Citizens #24 Manana Kheladze – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Irakli Gagnidze – Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31

– Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31 Givi Chichinadze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Zurab Meskhi – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Koba Dzidziguri – Conservative Party of Georgia #47

– Conservative Party of Georgia #47 Nana Tsaguria – Georgian March #55

– Georgian March #55 Tornike Artkmeladze – Lelo #56

#23 Kutaisi Municipality

Teimuraz Shashiashvili – Tetrebi #1

– Tetrebi #1 Otari Kakhidze – European Georgia – Movement for Freedom #2

– European Georgia – Movement for Freedom #2 Lasha Arsenidze – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Grigol Vashadze – United National Movement #5

– United National Movement #5 Nona Asatiani – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Sopio Imedadze – Green Party #9

– Green Party #9 Melano Shavgulidze – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Tornike Marjanishvili – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Aleksi Gejadze – Georgia #20

– Georgia #20 Elguja Khishtovani – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Nika Kurtsikidze – New Power #23

– New Power #23 Ioseb Kenchadze – Citizens #24

– Citizens #24 Natela Jimsheleishvili – Georgian Roots #28

– Georgian Roots #28 Tamari Jinchveladze – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Dimitri Khmaladze – Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31

– Freedom – Zviad Gamsakhurdia’s Way #31 Zaza Lominadze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Ramini Abesadze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Tea Ergemlidze – Conservative Party of Georgia #47

– Conservative Party of Georgia #47 Irina Saghinadze – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Ermile Nemsadze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Ana Natsvlishvili – Lelo #56

– Lelo #56 Giorgi Pataridze – Georgia’s Development Party #60

#24 Ozurgeti, Lanchkhuti and Chokhatauri Municipalities

Khatuna Gogorishvili – European Georgia #2

– European Georgia #2 Manuchar Kvirkvelia – United National Movement #5

– United National Movement #5 Shota Gogiberidze – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Davit Mamaladze – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Nino Shetsiruli-Gobronidze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Otar Kerkadze – Citizens #24

– Citizens #24 Nino Oragvelidze – For Justice #26

– For Justice #26 Maka Mgaloblishvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Vakhtang Zenaishvili – Girchi #36

– Girchi #36 Vasil Chigogidze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Lasha Khetsuriani – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Ramaz Zoidze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Giorgi Sioridze – Lelo #56

– Lelo #56 Gocha Dzimistarishvili – Initiative Group – Revazi Gobronidze, Luiza Mankanashvili, Shukri Baramidze, Roland Bandzava, Givi Chelidze #61

#25 Tsalenjikha, Chkhorotsku, Martvili and Abasha Municipalities

Lela Keburia – European Georgia #2

– European Georgia #2 Roland Pipia – United National Movement #5

– United National Movement #5 Viktor Tsaava – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Mamuka Khorava – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Nino Gulua – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Gocha Bakhia – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Nodari Gagnidze – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Aleksandre Motserelia – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Roin Natchkebia – Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #19

– Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #19 Kakhaberi Topuridze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Tamari Belkania – Lelo #56

– Lelo #56 Apoloni Garuchava – Initiative Group – Irakli Kupreishvili, Giorgi Lakia, Nodari Adamia, Guranda Odisharia, Guliza Jobava

#26 Poti, Khobi and Senaki Municipalities

Giorgi Bokeria – European Georgia #2

– European Georgia #2 Murtaz Zodelava – United National Movement #5

– United National Movement #5 Teimurazi Pachulia – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Levan Martiashvili – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Irakli Beraia – Our Georgia – Solidarity Alliance

– Our Georgia – Solidarity Alliance Davit Davitaia – Georgia #20

– Georgia #20 Tamar Pachulia – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Mzia Tamazashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Borisi Kurua – Girchi #36

– Girchi #36 Irakli Khakhubia – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Giorgi Gakhokidze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Teimurazi Tsurtsumia – Conservative Party of Georgia #47

– Conservative Party of Georgia #47 Zaali Davitaia – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Giorgi Baramia – Lelo #56

– Lelo #56 Dato Sarsania – Initiative Group – Paata Chaganava, Irakli Khvichava, Daviti Jikia, Merabi Simonia, Davit Basilaia #61

#27 Zugdidi Municipality

Giorgi Ugulava – European Georgia #2

– European Georgia #2 Vazha Kitia – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Malkhaz Jalaghonia – United National Movement #5

– United National Movement #5 Otar Chitanava – Alliance of Patriots #8

– Alliance of Patriots #8 Jambul Natchkebia – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Sopio Danelia – Georgia #20

– Georgia #20 Zurab Jinjolava – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Zviad Vekua – New Power #23

– New Power #23 Nino Kukhashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Irakli Chikovani – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Ramaz Chachibaia – Road of Zviadi (For God, Truth and the Country) #43

– Road of Zviadi (For God, Truth and the Country) #43 Davit Ardia – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Giorgi Morgoshia – Conservative Party of Georgia #47

– Conservative Party of Georgia #47 Giorgi Gabedava – Georgian March #55

– Georgian March #55 Aleksandre Akhvlediani – Lelo #56

#28 Batumi Municipality

Armaz Akhvlediani – European Georgia #2

– European Georgia #2 Levan Varshalomidze – United National Movement #5

– United National Movement #5 Zaur Gabaidze – Alliance of Patriots #8

– Alliance of Patriots #8 Ramaz Adadze – Green Party #9

– Green Party #9 Tariel Kalandarishvili – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Jeiran Okropiridze – Reformer #13

– Reformer #13 Madona Shainidze – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Iza Surmanidze – Victorious Georgia #17

– Victorious Georgia #17 Mariam Jashi – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Zurabi Jorbenadze – Georgia #20

– Georgia #20 Lazare Zakariadze – New Power #23

– New Power #23 Genri Dolidze – Citizens #24

– Citizens #24 Vakhtang Kakhidze – Georgian Roots #28

– Georgian Roots #28 Irakli Koreli – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Iago Khvichia – Girchi #36

– Girchi #36 Resan Kontselidze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Tariel Makharadze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Ramaz Pevadze – National-Democratic Movement #45

– National-Democratic Movement #45 Natalia Dzidziguri – Conservative Party of Georgia #47

– Conservative Party of Georgia #47 Temur Makharadze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Irakli Kupradze – Lelo #56

#29 Kobuleti Municipality and Makhinjauri Administrative Unit of Khelvachauri Municipality

Irine Apkhazava – European Georgia #2

– European Georgia #2 Khvicha Gamarjobadze – United Georgia – Democratic Movement #3

– United Georgia – Democratic Movement #3 Bondo Tedoradze – United National Movement #5

– United National Movement #5 Amiran Takidze – Alliance of Patriots #8

– Alliance of Patriots #8 Mirian Beradze – Georgian Labor Party #10

– Georgian Labor Party #10 Natia Shakarishvili – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Zviad Kvachantiradze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Aleksi Bakholdini – Georgia #20

– Georgia #20 Irma Okropiridze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Nana Kokilashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Zaal Mikeladze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Davit Tsenteradze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Laura Takidze – Progressive Georgia #50

– Progressive Georgia #50 Jumber Ananidze – Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51

– Political Movement of Georgian Military Veterans and Patriots #51 Tengiz Japaridze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Paata Tsivadze – Lelo #56

#30 Khelvachauri (Except Makhinjauri Administrative Unit), Keda, Shuakhevi and Khulo Municipalities

Zurab Khimshiashvili – Tetrebi #1

– Tetrebi #1 Tariel Nakaidze – European Georgia #2

– European Georgia #2 Zviad Kvirikadze – Christian Democratic Movement #4

– Christian Democratic Movement #4 Misha Bolkvadze – United National Movement #5

– United National Movement #5 Nukri Basiladze – Future Georgia #6

– Future Georgia #6 Zorbeg Beridze – Alliance of Patriots Georgia #8

– Alliance of Patriots Georgia #8 Nino Bolkvadze – Green Party #9

– Green Party #9 Badri Shainidze – Georgian Choice #14

– Georgian Choice #14 Otar Shainidze – Victorious Georgia #17

– Victorious Georgia #17 Amiran Malakmadze – Our Georgia – Solidarity Alliance #19

– Our Georgia – Solidarity Alliance #19 Ketino Gejadze – Georgia #20

– Georgia #20 Dali Takidze – Free Georgia #21

– Free Georgia #21 Giorgi Gabaidze – Citizens #24

– Citizens #24 Zurab Tsintskiladze – Georgian Roots #28

– Georgian Roots #28 Ekaterine Iarghanashvili – Change Georgia #30

– Change Georgia #30 Anzor Bolkvadze – Georgian Dream #41

– Georgian Dream #41 Guram Gogitidze – Georgian Idea #44

– Georgian Idea #44 Nabi Dolidze – Georgian March #55

– Georgian March #55 Jambul Khozrevanidze – Lelo #56

