В 30 мажоритарных округах будут баллотироваться 490 кандидатов в депутаты
На парламентских выборах, назначенных на 31 октября, в 30 одномандатных мажоритарных округах будут баллотироваться 490 кандидатов.
Среднее количество кандидатов в каждом округе колеблется от 9 до 24. Для победы в первом туре они должны набрать более 50% голосов, в противном случае будет проведен второй тур выборов, в котором победителем будет объявлен кандидат с лучшими результатами.
Правящая партия представила своих мажоритарных кандидатов во всех тридцати одномандатных округах. В подавляющем большинстве округов регионов своих кандидатов выдвинули Национальное движение, Европейская Грузия и Лело. Что касается Тбилиси, здесь в семи одномандатных округах за мажоритарные мандаты будут бороться общие кандидаты от основных оппозиционных партий. В восьмом, в Исанском избирательном округе после того, как оппозиция выдвинула единого кандидата, Национальное движение поменяло свое решение и Георгию Вашадзе противопоставило своего кандидата — Хатию Деканоидзе.
За мажоритарные мандаты будут бороться 10 кандидатов, выдвинутых инициативными группами. Из 490 мажоритарных кандидатов 120 — женщины. Большинство кандидатов-женщин (8) выдвинуты в Кутаисском избирательном округе.
Тбилисские округа
# 1 Мтацминдский и Крцанисский районы
- Шалва Шавгулидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» №2;
- Коба Амирханашвили — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» №4;
- Майя Липартелиани — «Будущая Грузия» №6;
- Малхаз Топурия — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» №8;
- Теймураз Цагареишвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» №9;
- Ани Джапаридзе — «Реформер» №13;
- Джаба Джишкариани – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» №19;
- Бесики Адамия – «Грузия» №20;
- Ираклий Джалагония — «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулиая) — №21;
- Наталья Камоза — «Измени Грузию» №30;
- Бека Одишария — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» №41;
- Иа Рчеулишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» №44;
- Майя Сирадзе — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» № 49;
- Наталья Папашвили — «Прогрессивная Грузия» №50;
- Лаша Брегвадзе — «Серго Джавахидзе — Евроатлантический вектор» №52;
- Гога Мгалоблишвили — «Грузинский марш — национальное движение» №55;
- Саба Буадзе – «Лело — Мамука Хазарадзе» №56.
# 2 Вакийский район
- Элене Хоштария — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» №2;
- Леван Чхеидзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХД» №4;
- Роин Липартелиани — «Будущая Грузия» №6;
- Нана Девдариани — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» №8;
- Георгий Гачечиладзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» №9;
- Майя Кукава — «Реформер» №13;
- Меги Агапишвили — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» №14;
- Бека Нацвлишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» №19;
- Мамука Меликишвили – «Грузия» №20;
- Каха Кукава — «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулаия) — №21;
- Константине Букураули — «Новая сила» — №23;
- Нино Карели — «Измени Грузию» — №30;
- Нодар Турдзеладзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Гега Хведелидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Хатуна Сагинашвили — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
- Джондо Багатурия — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;
- Давид Дадиани — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Нана Цительашвили — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
- Ираклий Мачавариани — «Традиционалисты» — №53;
- Гурам Сагарадзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Левани Коберидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
- Тенгиз Ткешелашвили — «Партия развития Грузии» — №60.
- Бидзина Гегидзе — инициативная группа — Михаил Бурдзгла, Ната Сепертеладзе, Владимир Тевдорадзе, Лиана Самсонадзе, Нино Амаглобели, Эмзар Ахсиашвили, Зураб Лолашвили, Бесик Чадунели — № 61.
# 3 Сабурталинский район
- Зураб Нижарадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Ираклий Авалишвили — «Будущая Грузия» — №6;
- Кахабер Дзагания — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Тамаз Инцкирвели — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Мераб Хантадзе — «Социалистическая партия турдящихся» — №11;
- Михаил Кохреидзе — «Реформер» — №13;
- Паата Девсурашвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
- Ираклий Окруашвили — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — № 17;
- Леван Гогичаишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Георгий Лилуашвили — «Грузия» — №20;
- Роини Хиджакадзе — «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулаия) — №21;
- Александр Гахария — «Новая сила» — №23;
- Александр Элисашвили — «Алеко Элисашвили — Граждане» — №24;
- Виталий Дараселия — «Свободные демократы» — № 25;
- Тамар Чарквиани — Избирательный блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» — № 27;
- Яна Камоза — «Измени Грузию» — №30;
- Давид Сергеенко — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Анзор Саканделидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Вахтанг Гвазава — «Национально-демократическое движение» — №45;
- Николоз Лелуашвили — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Заза Непаридзе — — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
- Михаил Чавчанидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Бадри Джапаридзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
- Тамари Макашвили — Инициативная группа — Кахабер Шартава, Мзия Иасагашвили, Кетеван Мелкадзе, Гванца Гиоргадзе, Русудан Беридзе — № 61.
# 4 Исанский район
- Джамбер Болгашвили — (партия) «Белые» — №1;
- Давид Чичинадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Хатия Деканоидзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Бадри Манижашвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Георгий Авазашвили — «Реформер» — №13;
- Каха Надирадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Гоча Шошиашвили — «Грузия» — №20;
- Эдуард Элошвили — «Свободные демократы» — № 25;
- Георгий Вашадзе — Избирательный блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» — № 27;
- Софио Дилебашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Давид Чигогидзе — Свобода — дорога Звиада Гамсахурдиа — № 31;
- Каха Кахишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Илья Хмаладзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея» — № 44;
- Ноэ Гогиашвили — «Прогрессивная Грузия» — № 50;
- Александр Чаргеишвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Лана Галдава — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 5 Самгорский район
- Важа Жвания — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Леван Хабеишвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Гурам Николаишвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Манана Бочоришвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Бежан Гунава — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
- Александр Рижамадзе – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Гоча Хараули — «Грузия» — №20;
- Лали Перадзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Иосеби Дарсавелидзе — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;
- Нугзар Келептришвили — «Измени Грузию» — №30;
- Георгий Хоситашвили – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
- Илья Мачарашвили — «Народная партия» — №32;
- Созар Субари — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Гурам Палавандишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Кахабер Мумладзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Ираклий Шихиашвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Пикрия Чихрадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
#6 Дидубийский и Чугуретский районы
- Михаил Кавтарадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Давид Хизанишвили — «Будушая Грузия» — №6;
- Арчил Бенидзе — «Давид Тархан-Мурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Тамар Чичинадзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Давид Шалуташвили — «Реформер» — №13;
- Манана Мосулишвили — «Бежан Гунава — Выбор Грузии» — №14;
- Гедеван Попхадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Георгий Пицхелаури — «Грузия» — №20;
- Тенгиз Оманидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Гига Гигаури — «Новая сила» — №23;
- Георгий Отарашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Отар Багатурия – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
- Зураб Гирчи Джапаридзе — «Гирчи» — №36;
- Георгий Вольский — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Давид Осепашвили — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;
- Цира Джавахишвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Леван Самушия — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
- Ана Долидзе — инициативная группа — Нино Цуладзе; Лаша Анакидзе; Кетеван Мусеридзе; Зураб Курцхалия; Мари Рухадзе — №61;
- Георгий Каджая — Инициативная группа — Давид Биркадзе; Зураб Самхарадзе; Тато Эгриселашвили; Леван Кошадзе; Шалва Мзареулишвили — № 62;
- Димитрий Лорткипанидзе — Инициативная группа — Илья Двалидзе; Ираклий Мачарашвили; Каха Чохонелидзе; Иосеб Джангулашвили; Георгий Чухрукидзе — №63.
# 7 Надзаладевский район
- Лия Мухашаврия — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Ирма Инашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Гурам Николеишвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Шалва Нателашвили — «Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии» — № 10;
- Гия Немсадзе — «Социалистическая партия трудящихся» — №11;
- Звиади Тавадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Лали Маисурадзе — «Грузия» — №20;
- Гулади Круашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Александр Бардадзе — «Новая сила» — №23;
- Дареджан Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;
- Михаил Кавелашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Паата Гогшелидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Мариам Суладзе — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;
- Гаиози Чарквиани — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Давид Гогиташвили — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
- Георгий Гигаури — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Николоз Черкезишвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
- Ираклий Гуджабидзе — Инициативная группа — Тамта Дундуа, Цинар Омарашвили, Вахтанг Гелиашвили, Лия Комахидзе, Ана Имерлишвили, Гванца Мониава, Андро Нозадзе — №61.
# 8 Глданский район
- Никанор Мелия — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Роман Палелашвили — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
- Мераб Чикашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Мераб Шарабидзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Хатия Кобалия — «Реформер» — №13;
- Лаша Гиоргадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Годердзи Ломтатидзе — «Грузия» — №20;
- Шота Мачарашвили — «Новая сила» — №23;
- Нугзар Ломишвили — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;
- Саломе Мегрелишвили — «Измени Грузию» — №30;
- Леван Кобиашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Александр Размадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Григоли Бенидзе — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
- Кахабер Калашов — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Звиад Томарадзе — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
- Кахабер Кобахидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Гигла Микаутадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
Регионы
# 9 Муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнаги
- Георгий Гвиниашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Иване Датуашвили — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Леван Бежашвили — Избирательный блок «Единое национальное движение — Единая оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Вахушти Кизикурашвили — «Будущая Грузия» — №6;
- Нугзар Чиаберашвили — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
- Сослан Гарсеванишвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Давид Цхвариашвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Амиран Луашвили — «Социалистическая партия трудящихся» — №11;
- Элене Куртиашвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Тамар Пховелишвили – «Грузия»- №20;
- Малхаз Пилаури — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Давид Чуниашвили — «Свободные демократы» — № 25;
- Ия Годердзишвили — «Грузинские корни» — №28;
- Ираклий Кокилашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Давид Сонгулашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Георгий Махарашвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — № 44;
- Алексей Кобаидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Алекси Арабули — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Экатерине Квливидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
#10 Муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи
- Зураб Чиаберашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Георгий Ботковели — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Иосеб Парциканашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Николоз Вардошвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — № 10;
- Георгий Джавахишвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
- Лали Бунтури – «Грузия» — №20;
- Майя Церетели — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Михаил Джанезашвили — «Новая сила» — №23;
- Георгий Сулханишвили — «Грузинские корни» — № 28;
- Зизи Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;
- Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Александр Палавандишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Лейла Хараишвили — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;
- Владимери Гурджидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Эмзар Квариани — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
- Тенгиз Кетелаури — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Ираклий Талахадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 11 Муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги
- Важа Чохели – «Давид Чичинадзе Трибуна – ХДД» — №4;
- Цезарь Чочели — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Тамаз Мечиаури — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
- Иосеб Шатберашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Бека Нателашвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
- Бакури Бучукури — «Реформер» — №13;
- Дениза Сумбадзе — «Грузия» — №20;
- Георгий Абжандадзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Вахтанг Мартолеки — Свободные демократы — № 25;
- Эка Беселия — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;
- Вахтанг Имерлишвили — «Измени Грузию» — №30;
- Шалва Кереселидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Бадри Давитури — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Георгий Лапанашвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Малхаз Вахтангашвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 12 Муниципалитет Рустави и административные единицы Гардабанского муниципалитета Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси
- Луара Нижарадзе — (Партия) «Белые» — №1;
- Ирма Надирашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Давид Киркитадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Паата Джибладзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Михаил Кумсишвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
- Шорена Мамалашвили — «Бежан Гунава — Выбор Грузии» — №14;
- Илиа Лобжанидзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Георгий Маисурадзе — «Грузия» — №20;
- Лаша Мачарашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Бесик Чубинидзе — «Грузинские корни» — № 28;
- Экатерине Окроцваридзе — «Измени Грузию» — №30;
- Малхаз Горгаслидзе — Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
- Вахтанг Мегрелишвили — «Гирчи» — №36;
- Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Заза Маргвелани — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Александр Кобаидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Давид Суаришвили — Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Григол Гегелия — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
- Гела Накашидзе – Инициативная группа — Софико Накашидзе, Лаша Накашидзе, Рати Накашидзе, Георгий Накашидзе, Инга Нозадзе — №61.
# 13 Муниципалитеты Марнеули и Гардабани (кроме административных единиц Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси)
- Акамамед Имамкулиев — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Ашот Мурадян — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Азер Сулейманов — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Махир Юсубов — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Али Бадиров — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
- Тамар Чонишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Гюлсафа Айвазова — «Грузия» — №20;
- Наталья Гелазония — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Автандил Окроцваридзе — «Измени Грузию» — №30;
- Заур Даргали — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Олег Девадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Гаджар Гусейнов — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Испандиар Каримов — «Грузинский марш — национальное движение» — №55;
- Мурад Мурадов — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 14 муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка
- Кахабер Окриашвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Майя Цабуташвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Темур Циклаури — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
- Георгий Шаврешиани — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
- Амиран Корти — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Виктор Кусиани — «Грузия» — №20;
- Дареджан Петриашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — № 21;
- Гурам Падарашвили — «Свободные демократы» — № 25;
- Кетеван Кандашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Гоги Мешвелиани — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Роберт Гварлиани — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Мамука Чокури — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Георгий Челидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 15 Муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси)
- Леван Тархнишвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Бадри Басишвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Коба Мазанашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Ираклий Окруашвили — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — № 17;
- Эмзар Сабанадзе — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Иосеби Варданидзе — «Грузия» — №20;
- Нана Агордзинеба — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — № 21;
- Мариам Хоргуашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Заза Мезвришвили — Свобода — Дорога Звиада Гамсахурдиа — № 31;
- Бесик Богвели — «Народная партия» — №32;
- Георгий Ходжеванишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Александр Вашакмадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Папуна Коберидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 16 Муниципалитеты Хашури и Карели и административные единицы Вариани, Никози, Тирдзниси, Скри и Шиндиси Горийского муниципалитета
- Алексей Чхиквадзе — Нино Бурджанадзе — «Единая Грузия — Демократическое движение» — №3;
- Нато Чхеидзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Тамаз Чадунели — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
- Элибо Патурашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Гурам Чалагашвили — «Ираклий Окруашвили — Победившая Грузия» — № 17;
- Бесик Бутуришвили — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Ирина Цаава — «Грузия» — №20;
- Хатуна Гелашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Мераб Зурабашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Паата Шубитидзе — Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
- Ника Мосиашвили — «Гирчи» — №36;
- Заал Дугладзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Леван Квеладзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Димитри Гонгадзе — «Национально-демократическое движение» — № 45;
- Рати Суладзе — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
- Звиад Гелашвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Каха Кожоридзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 17 Муниципалитеты Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза
- Зураб Чилингарашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Гела Кварацхелия — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Важа Читашвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Давид Гогичаишвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» №8;
- Георгий Читаури — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
- Мариза Джикия — «Бежан Гунава — Выбор Грузии» — №14;
- Бесарион Попхадзе – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Рамази Гелашвили — «Грузия» — №20;
- Годердзи Кублашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Мариам Чрелашвили — «Измени Грузию» №30;
- Зураб Хуцишвили — Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
- Антон Оболашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Олег Сандрошвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Изольда Ломидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 18 Муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда
- Арсен Карапетян — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Мелик Раисян — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Арташес Акопян — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Диана Арутюнян — «Бежан Гунава — выбор Грузии» — №14;
- Михаил Шиошвили — «Грузия» — №20;
- Амиран Чагалидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Эльза Григориани — «Измени Грузию» — №30;
- Самвел Манукян — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Энзел Мкоян — инициативная группа — Евгения Карапетян, Шорена Тетвадзе, Арагегецик Саносян, Армине Минасян, Роза Асланян — №61.
№19 Муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи и Местиа
- Юрий Белашвили — (партия) «Белые» — №1;
- Гоча Гургучиани — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Дилар Хабулиани — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Эрекле Саглиани — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Георгий Зурабиани — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
- Паата Мацаберидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Мария Арсенашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Гоча Энукидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Сосо Липартелиани — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56.
# 20 Сачхерский, Чиатурский и Харагаульский муниципалитеты
- Серго Ратиани — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Георгий Капанадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Георгий Касрадзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Роин Гелашвили — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;
- Нино Брегвадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Георгий Вачарадзе — «Грузия» — №20;
- Ростом Царцидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Александр Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;
- Паата Квижинадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Зина Гвелесиани — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Ани Миротадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 21 муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати
- Георгий Церетели — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Каха Гецадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Гела Чивадзе — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
- Отар Шаоршадзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Самсон Гугава — «Шалва Нателашвили — Грузинская рабочая партия» — №10;
- Нодар Эбаноидзе — «Социалистическая партия трудящихся» — №11;
- Темур Гогсадзе — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;
- Давид Шаламберидзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Лаша Лилуашвили — «Грузия» — №20;
- Мурман Небиеридзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Георгий Гвенетадзе — «Новая сила» — №23;
- Давид Гиоргадзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;
- Мераб Гиоргобиани — «Измени Грузию» — №30;
- Бежан Цакадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Георгий Кучишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Нино Мепаришвили — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Гига Габричидзе — «Политическое движение ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
- Анзори Порчхидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Ана Бибилашвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 22 муниципалитеты Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони
- Акакий Бобохидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Нана Жоржолиани — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Ираклий Кобрава — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Иосеби Чихладзе — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
- Александр Чиковани — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Мака Григолия — «Грузия» — №20;
- Георгий Цулаия — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулиая)» — №21;
- Индико Бердзенадзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — №24;
- Манана Хеладзе — «Измени Грузию» — №30;
- Ираклий Гагнидзе — Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
- Гиви Чичинадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Зураб Месхи — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Коба Дзидзигури — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
- Нана Цагурия — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Торнике Арткмеладзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 23 Кутаисский муниципалитет
- Теймураз Шашиашвили — (партия) «Белые» — №1;
- Отар Кахидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Лаша Арсенидзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Григол Вашадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Нона Асатиани — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Софио Имедадзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Мелано Шавгулидзе — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
- Торнике Марджанишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — 19;
- Алекси Геджадзе — «Грузия» — №20;
- Эльгуджа Хиштовани — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Ника Курцикидзе — «Новая сила» — №23;
- Иосеб Кенчадзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;
- Натела Джимшелеишвили — «Грузинские корни» — №28;
- Тамари Джинчвеладзе — «Измени Грузию» — №30;
- Димитрий Хмаладзе — Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
- Заза Ломинадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Рамин Абесадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Теа Эргемлидзе — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
- Ирина Сагинадзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Эрмиле Немсадзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Ана Нацвлишвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
- Георгий Патаридзе — «Партия развития Грузии» — №60.
# 24 муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури
- Хатуна Гогоришвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Манучар Квиркелия — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Власть в единстве» — №5;
- Шота Гогиберидзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Давид Мамаладзе — «Шалва Нателашвили — Грузинская рабочая партия» — №10;
- Нино Шецирули-Гобронидзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — 19;
- Отар Керкадзе — «Алеко Элисашвили-Граждане» — № 24;
- Нино Орагвелидзе — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;
- Мака Мгалоблишвили — «Измени Грузию» — №30;
- Вахтанг Зенаишвили — «Гирчи» — №36;
- Васил Чигогидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Лаша Хецуриани — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Рамаз Зоидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Георгий Сиоридзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
- Гоча Дзимистаришвили — Инициативная группа — Ревази Гобронидзе, Луиза Мачинишвили, Шукри Барамидзе, Роланд Бандзава, Гиви Челидзе — № 61.
# 25 муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша
- Лела Кебурия — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Роланд Пипиа — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Виктор Цаава — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Мамука Хорава — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
- Нино Гулуа — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Гоча Бахия — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Нодари Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;
- Александр Моцерелия — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Роин Начкебия — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
- Кахабери Топуридзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Тамари Белкания — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
- Аполони Гаручава — Инициативная группа — Ираклий Купреишвили, Георгий Лакия, Нодари Адамия, Гуранда Одишария, Гулиза Джобава — №62.
# 26 муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки
- Георгий Бокерия — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Муртаз Зодлава — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Теймураз Пачулия — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Леван Мартиашвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
- Ираклий Берая — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Давид Давитая — «Грузия» — №20;
- Тамар Пачулия — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Мзия Тамазашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Борис Куруа — «Гирчи» — №36;
- Ираклий Хахубия — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Георгий Гахокидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — № 44;
- Теймураз Цурцумия — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
- Заали Давитая — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Георгий Барамия — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
- Дато Сарсания — Инициативная группа — Паата Чаганава, Ираклий Хвичава, Давид Джикия, Мераб Симония, Давид Басилая # 61.
# 27 Зугдидский муниципалитет
- Георгий Угулава — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Важа Китиа — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Малхаз Джалагония — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Отар Читанава — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Джамбул Начкебия – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Софио Данелия — «Грузия» — №20;
- Зураб Джинджолава — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Звиад Векуа — «Новая сила» — №23;
- Нино Кухашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Ираклий Чиковани — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Рамаз Чачибая — Путь Звиада (Для Бога, Истины и Страны) — № 43;
- Давид Ардиа — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Георгий Моргошиа — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
- Георгий Габедава — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Александр Ахвледиани — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 28 Батумский муниципалитет
- Армаз Ахвледиани — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Леван Варшаломидзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Заур Габаидзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Рамаз Ададзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Тариэл Каландаришвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
- Джейран Окропиридзе — «Реформер» — №13;
- Мадона Шаинидзе — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;
- Иза Сурманидзе — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — №17;
- Мариам Джаши – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Зураб Джорбенадзе — «Грузия» — №20;
- Лазаре Закариадзе — «Новая сила» — №23;
- Генри Долидзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;
- Вахтанг Кахидзе — «Грузинские корни» — №28;
- Ираклий Корели — «Измени Грузию» — №3;
- Иаго Хвичия — «Гирчи» — №36;
- Ресан Концелидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Тариэл Махарадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Рамаз Февадзе — «Национально-демократическое движение» — № 45;
- Наталья Дзидзигури — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
- Темур Махарадзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Ираклий Купрадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 29 Муниципалитет Кобулети и административная единица Махинджаури муниципалитета Хелвачаури
- Ирине Абхазава — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Хвича Гамарджобадзе — Нино Бурджанадзе – Единая Грузия — Демократическое движение — №3;
- Бондо Тедорадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Амиран Такидзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Мириан Берадзе — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
- Натия Шакаришвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
- Звиад Квачантирадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Алекси Бахолдини — «Грузия» — №20;
- Ирма Окропиридзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Нана Кокилашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Заал Микеладзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Давид Центерадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Лаура Такидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
- Джумбер Ананидзе — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
- Тенгиз Джапаридзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Паата Цивадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
# 30 муниципалитеты Хелвачаури (кроме административной единицы Махинджаури) Кеда, Шуахеви и Хуло
- Зураб Химшиашвили — (партия) «Белые» — №1;
- Тариел Накаидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
- Звиад Квирикадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
- Миша Болквадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
- Нукри Басиладзе — «Грузия будущего» — №6;
- Зорбег Беридзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
- Нино Болквадзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
- Бадри Шаинидзе — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;
- Отар Шаинидзе — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — № 17;
- Амиран Малакмадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
- Кетино Геджадзе — «Грузия» — №20;
- Дали Такидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
- Георгий Габаидзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;
- Зураб Цинцкиладзе — «Грузинские корни» — №28;
- Экатерине Иарганашвили — «Измени Грузию» — №30;
- Анзор Болквадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
- Гурам Гогитидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
- Наби Долидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
- Джамбул Хозреванидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56.
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