В 30 мажоритарных округах будут баллотироваться 490 кандидатов в депутаты

На парламентских выборах, назначенных на 31 октября, в 30 одномандатных мажоритарных округах будут баллотироваться 490 кандидатов.

Среднее количество кандидатов в каждом округе колеблется от 9 до 24. Для победы в первом туре они должны набрать более 50% голосов, в противном случае будет проведен второй тур выборов, в котором победителем будет объявлен кандидат с лучшими результатами.

Правящая партия представила своих мажоритарных кандидатов во всех тридцати одномандатных округах. В подавляющем большинстве округов регионов своих кандидатов выдвинули Национальное движение, Европейская Грузия и Лело. Что касается Тбилиси, здесь в семи одномандатных округах за мажоритарные мандаты будут бороться общие кандидаты от основных оппозиционных партий. В восьмом, в Исанском избирательном округе после того, как оппозиция выдвинула единого кандидата, Национальное движение поменяло свое решение и Георгию Вашадзе противопоставило своего кандидата — Хатию Деканоидзе.

За мажоритарные мандаты будут бороться 10 кандидатов, выдвинутых инициативными группами. Из 490 мажоритарных кандидатов 120 — женщины. Большинство кандидатов-женщин (8) выдвинуты в Кутаисском избирательном округе.

Согласно недавним Согласно недавним поправкам к Конституции , которые были приняты Парламентом, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратель будет выбирать 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональным правилам и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время единовременный избирательный барьер составит 1%. Кроме того, партия, набравшая менее 40% голосов, не сможет получит более половины мест в Парламенте.

Тбилисские округа

# 1 Мтацминдский и Крцанисский районы

Шалва Шавгулидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» №2;

Коба Амирханашвили — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» №4;

Майя Липартелиани — «Будущая Грузия» №6;

Малхаз Топурия — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» №8;

Теймураз Цагареишвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» №9;

Ани Джапаридзе — «Реформер» №13;

Джаба Джишкариани – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» №19;

Бесики Адамия – «Грузия» №20;

Ираклий Джалагония — «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулиая) — №21;

Наталья Камоза — «Измени Грузию» №30;

Бека Одишария — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» №41;

Иа Рчеулишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» №44;

Майя Сирадзе — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» № 49;

Наталья Папашвили — «Прогрессивная Грузия» №50;

Лаша Брегвадзе — «Серго Джавахидзе — Евроатлантический вектор» №52;

Гога Мгалоблишвили — «Грузинский марш — национальное движение» №55;

Саба Буадзе – «Лело — Мамука Хазарадзе» №56.

# 2 Вакийский район

Элене Хоштария — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» №2;

Леван Чхеидзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХД» №4;

Роин Липартелиани — «Будущая Грузия» №6;

Нана Девдариани — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» №8;

Георгий Гачечиладзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» №9;

Майя Кукава — «Реформер» №13;

Меги Агапишвили — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» №14;

Бека Нацвлишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» №19;

Мамука Меликишвили – «Грузия» №20;

Каха Кукава — «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулаия) — №21;

Константине Букураули — «Новая сила» — №23;

Нино Карели — «Измени Грузию» — №30;

Нодар Турдзеладзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Гега Хведелидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Хатуна Сагинашвили — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;

Джондо Багатурия — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;

Давид Дадиани — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Нана Цительашвили — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;

Ираклий Мачавариани — «Традиционалисты» — №53;

Гурам Сагарадзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Левани Коберидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

Тенгиз Ткешелашвили — «Партия развития Грузии» — №60.

Бидзина Гегидзе — инициативная группа — Михаил Бурдзгла, Ната Сепертеладзе, Владимир Тевдорадзе, Лиана Самсонадзе, Нино Амаглобели, Эмзар Ахсиашвили, Зураб Лолашвили, Бесик Чадунели — № 61.

# 3 Сабурталинский район

Зураб Нижарадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Ираклий Авалишвили — «Будущая Грузия» — №6;

Кахабер Дзагания — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Тамаз Инцкирвели — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Мераб Хантадзе — «Социалистическая партия турдящихся» — №11;

Михаил Кохреидзе — «Реформер» — №13;

Паата Девсурашвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;

Ираклий Окруашвили — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — № 17;

Леван Гогичаишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Георгий Лилуашвили — «Грузия» — №20;

Роини Хиджакадзе — «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулаия) — №21;

Александр Гахария — «Новая сила» — №23;

Александр Элисашвили — «Алеко Элисашвили — Граждане» — №24;

Виталий Дараселия — «Свободные демократы» — № 25;

Тамар Чарквиани — Избирательный блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» — № 27;

Яна Камоза — «Измени Грузию» — №30;

Давид Сергеенко — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Анзор Саканделидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Вахтанг Гвазава — «Национально-демократическое движение» — №45;

Николоз Лелуашвили — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Заза Непаридзе — — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;

Михаил Чавчанидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Бадри Джапаридзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;

Тамари Макашвили — Инициативная группа — Кахабер Шартава, Мзия Иасагашвили, Кетеван Мелкадзе, Гванца Гиоргадзе, Русудан Беридзе — № 61.

# 4 Исанский район

Джамбер Болгашвили — (партия) «Белые» — №1;

Давид Чичинадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Хатия Деканоидзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Бадри Манижашвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Георгий Авазашвили — «Реформер» — №13;

Каха Надирадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Гоча Шошиашвили — «Грузия» — №20;

Эдуард Элошвили — «Свободные демократы» — № 25;

Георгий Вашадзе — Избирательный блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» — № 27;

Софио Дилебашвили — «Измени Грузию» — №30;

Давид Чигогидзе — Свобода — дорога Звиада Гамсахурдиа — № 31;

Каха Кахишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Илья Хмаладзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея» — № 44;

Ноэ Гогиашвили — «Прогрессивная Грузия» — № 50;

Александр Чаргеишвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Лана Галдава — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 5 Самгорский район

Важа Жвания — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Леван Хабеишвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Гурам Николаишвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Манана Бочоришвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Бежан Гунава — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;

Александр Рижамадзе – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Гоча Хараули — «Грузия» — №20;

Лали Перадзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Иосеби Дарсавелидзе — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;

Нугзар Келептришвили — «Измени Грузию» — №30;

Георгий Хоситашвили – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;

Илья Мачарашвили — «Народная партия» — №32;

Созар Субари — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Гурам Палавандишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Кахабер Мумладзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Ираклий Шихиашвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Пикрия Чихрадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

#6 Дидубийский и Чугуретский районы

Михаил Кавтарадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Давид Хизанишвили — «Будушая Грузия» — №6;

Арчил Бенидзе — «Давид Тархан-Мурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Тамар Чичинадзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Давид Шалуташвили — «Реформер» — №13;

Манана Мосулишвили — «Бежан Гунава — Выбор Грузии» — №14;

Гедеван Попхадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Георгий Пицхелаури — «Грузия» — №20;

Тенгиз Оманидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Гига Гигаури — «Новая сила» — №23;

Георгий Отарашвили — «Измени Грузию» — №30;

Отар Багатурия – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;

Зураб Гирчи Джапаридзе — «Гирчи» — №36;

Георгий Вольский — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Давид Осепашвили — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;

Цира Джавахишвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Леван Самушия — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;

Ана Долидзе — инициативная группа — Нино Цуладзе; Лаша Анакидзе; Кетеван Мусеридзе; Зураб Курцхалия; Мари Рухадзе — №61;

Георгий Каджая — Инициативная группа — Давид Биркадзе; Зураб Самхарадзе; Тато Эгриселашвили; Леван Кошадзе; Шалва Мзареулишвили — № 62;

Димитрий Лорткипанидзе — Инициативная группа — Илья Двалидзе; Ираклий Мачарашвили; Каха Чохонелидзе; Иосеб Джангулашвили; Георгий Чухрукидзе — №63.

# 7 Надзаладевский район

Лия Мухашаврия — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Ирма Инашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Гурам Николеишвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Шалва Нателашвили — «Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии» — № 10;

Гия Немсадзе — «Социалистическая партия трудящихся» — №11;

Звиади Тавадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Лали Маисурадзе — «Грузия» — №20;

Гулади Круашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Александр Бардадзе — «Новая сила» — №23;

Дареджан Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;

Михаил Кавелашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Паата Гогшелидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Мариам Суладзе — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;

Гаиози Чарквиани — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Давид Гогиташвили — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;

Георгий Гигаури — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Николоз Черкезишвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;

Ираклий Гуджабидзе — Инициативная группа — Тамта Дундуа, Цинар Омарашвили, Вахтанг Гелиашвили, Лия Комахидзе, Ана Имерлишвили, Гванца Мониава, Андро Нозадзе — №61.

# 8 Глданский район

Никанор Мелия — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Роман Палелашвили — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;

Мераб Чикашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Мераб Шарабидзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Хатия Кобалия — «Реформер» — №13;

Лаша Гиоргадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Годердзи Ломтатидзе — «Грузия» — №20;

Шота Мачарашвили — «Новая сила» — №23;

Нугзар Ломишвили — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;

Саломе Мегрелишвили — «Измени Грузию» — №30;

Леван Кобиашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Александр Размадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Григоли Бенидзе — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;

Кахабер Калашов — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Звиад Томарадзе — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;

Кахабер Кобахидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Гигла Микаутадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

Регионы

# 9 Муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнаги

Георгий Гвиниашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Иване Датуашвили — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Леван Бежашвили — Избирательный блок «Единое национальное движение — Единая оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Вахушти Кизикурашвили — «Будущая Грузия» — №6;

Нугзар Чиаберашвили — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;

Сослан Гарсеванишвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Давид Цхвариашвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Амиран Луашвили — «Социалистическая партия трудящихся» — №11;

Элене Куртиашвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Тамар Пховелишвили – «Грузия»- №20;

Малхаз Пилаури — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Давид Чуниашвили — «Свободные демократы» — № 25;

Ия Годердзишвили — «Грузинские корни» — №28;

Ираклий Кокилашвили — «Измени Грузию» — №30;

Давид Сонгулашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Георгий Махарашвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — № 44;

Алексей Кобаидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Алекси Арабули — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Экатерине Квливидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

#10 Муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи

Зураб Чиаберашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Георгий Ботковели — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Иосеб Парциканашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Николоз Вардошвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — № 10;

Георгий Джавахишвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;

Лали Бунтури – «Грузия» — №20;

Майя Церетели — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Михаил Джанезашвили — «Новая сила» — №23;

Георгий Сулханишвили — «Грузинские корни» — № 28;

Зизи Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;

Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Александр Палавандишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Лейла Хараишвили — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;

Владимери Гурджидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Эмзар Квариани — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;

Тенгиз Кетелаури — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Ираклий Талахадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 11 Муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги

Важа Чохели – «Давид Чичинадзе Трибуна – ХДД» — №4;

Цезарь Чочели — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Тамаз Мечиаури — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;

Иосеб Шатберашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Бека Нателашвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;

Бакури Бучукури — «Реформер» — №13;

Дениза Сумбадзе — «Грузия» — №20;

Георгий Абжандадзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Вахтанг Мартолеки — Свободные демократы — № 25;

Эка Беселия — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;

Вахтанг Имерлишвили — «Измени Грузию» — №30;

Шалва Кереселидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Бадри Давитури — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Георгий Лапанашвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Малхаз Вахтангашвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 12 Муниципалитет Рустави и административные единицы Гардабанского муниципалитета Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси

Луара Нижарадзе — (Партия) «Белые» — №1;

Ирма Надирашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Давид Киркитадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Паата Джибладзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Михаил Кумсишвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;

Шорена Мамалашвили — «Бежан Гунава — Выбор Грузии» — №14;

Илиа Лобжанидзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Георгий Маисурадзе — «Грузия» — №20;

Лаша Мачарашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Бесик Чубинидзе — «Грузинские корни» — № 28;

Экатерине Окроцваридзе — «Измени Грузию» — №30;

Малхаз Горгаслидзе — Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;

Вахтанг Мегрелишвили — «Гирчи» — №36;

Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Заза Маргвелани — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Александр Кобаидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Давид Суаришвили — Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Григол Гегелия — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

Гела Накашидзе – Инициативная группа — Софико Накашидзе, Лаша Накашидзе, Рати Накашидзе, Георгий Накашидзе, Инга Нозадзе — №61.

# 13 Муниципалитеты Марнеули и Гардабани (кроме административных единиц Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси)

Акамамед Имамкулиев — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Ашот Мурадян — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Азер Сулейманов — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Махир Юсубов — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Али Бадиров — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;

Тамар Чонишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Гюлсафа Айвазова — «Грузия» — №20;

Наталья Гелазония — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Автандил Окроцваридзе — «Измени Грузию» — №30;

Заур Даргали — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Олег Девадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Гаджар Гусейнов — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Испандиар Каримов — «Грузинский марш — национальное движение» — №55;

Мурад Мурадов — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 14 муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка

Кахабер Окриашвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Майя Цабуташвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Темур Циклаури — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;

Георгий Шаврешиани — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;

Амиран Корти — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Виктор Кусиани — «Грузия» — №20;

Дареджан Петриашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — № 21;

Гурам Падарашвили — «Свободные демократы» — № 25;

Кетеван Кандашвили — «Измени Грузию» — №30;

Гоги Мешвелиани — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Роберт Гварлиани — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Мамука Чокури — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Георгий Челидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 15 Муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси)

Леван Тархнишвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Бадри Басишвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Коба Мазанашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Ираклий Окруашвили — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — № 17;

Эмзар Сабанадзе — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Иосеби Варданидзе — «Грузия» — №20;

Нана Агордзинеба — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — № 21;

Мариам Хоргуашвили — «Измени Грузию» — №30;

Заза Мезвришвили — Свобода — Дорога Звиада Гамсахурдиа — № 31;

Бесик Богвели — «Народная партия» — №32;

Георгий Ходжеванишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Александр Вашакмадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Папуна Коберидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 16 Муниципалитеты Хашури и Карели и административные единицы Вариани, Никози, Тирдзниси, Скри и Шиндиси Горийского муниципалитета

Алексей Чхиквадзе — Нино Бурджанадзе — «Единая Грузия — Демократическое движение» — №3;

Нато Чхеидзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Тамаз Чадунели — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;

Элибо Патурашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Гурам Чалагашвили — «Ираклий Окруашвили — Победившая Грузия» — № 17;

Бесик Бутуришвили — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Ирина Цаава — «Грузия» — №20;

Хатуна Гелашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Мераб Зурабашвили — «Измени Грузию» — №30;

Паата Шубитидзе — Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;

Ника Мосиашвили — «Гирчи» — №36;

Заал Дугладзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Леван Квеладзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Димитри Гонгадзе — «Национально-демократическое движение» — № 45;

Рати Суладзе — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;

Звиад Гелашвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Каха Кожоридзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 17 Муниципалитеты Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза

Зураб Чилингарашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Гела Кварацхелия — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Важа Читашвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Давид Гогичаишвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» №8;

Георгий Читаури — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;

Мариза Джикия — «Бежан Гунава — Выбор Грузии» — №14;

Бесарион Попхадзе – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Рамази Гелашвили — «Грузия» — №20;

Годердзи Кублашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Мариам Чрелашвили — «Измени Грузию» №30;

Зураб Хуцишвили — Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;

Антон Оболашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Олег Сандрошвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Изольда Ломидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 18 Муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда

Арсен Карапетян — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Мелик Раисян — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Арташес Акопян — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Диана Арутюнян — «Бежан Гунава — выбор Грузии» — №14;

Михаил Шиошвили — «Грузия» — №20;

Амиран Чагалидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Эльза Григориани — «Измени Грузию» — №30;

Самвел Манукян — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Энзел Мкоян — инициативная группа — Евгения Карапетян, Шорена Тетвадзе, Арагегецик Саносян, Армине Минасян, Роза Асланян — №61.

№19 Муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи ​​и Местиа

Юрий Белашвили — (партия) «Белые» — №1;

Гоча Гургучиани — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Дилар Хабулиани — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Эрекле Саглиани — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Георгий Зурабиани — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;

Паата Мацаберидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Мария Арсенашвили — «Измени Грузию» — №30;

Гоча Энукидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Сосо Липартелиани — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56.

# 20 Сачхерский, Чиатурский и Харагаульский муниципалитеты

Серго Ратиани — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Георгий Капанадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Георгий Касрадзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Роин Гелашвили — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;

Нино Брегвадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Георгий Вачарадзе — «Грузия» — №20;

Ростом Царцидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Александр Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;

Паата Квижинадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Зина Гвелесиани — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Ани Миротадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 21 муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати

Георгий Церетели — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Каха Гецадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Гела Чивадзе — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;

Отар Шаоршадзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Самсон Гугава — «Шалва Нателашвили — Грузинская рабочая партия» — №10;

Нодар Эбаноидзе — «Социалистическая партия трудящихся» — №11;

Темур Гогсадзе — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;

Давид Шаламберидзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Лаша Лилуашвили — «Грузия» — №20;

Мурман Небиеридзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Георгий Гвенетадзе — «Новая сила» — №23;

Давид Гиоргадзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;

Мераб Гиоргобиани — «Измени Грузию» — №30;

Бежан Цакадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Георгий Кучишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Нино Мепаришвили — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Гига Габричидзе — «Политическое движение ветеранов и патриотов Грузии» — №51;

Анзори Порчхидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Ана Бибилашвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 22 муниципалитеты Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони

Акакий Бобохидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Нана Жоржолиани — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Ираклий Кобрава — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Иосеби Чихладзе — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;

Александр Чиковани — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Мака Григолия — «Грузия» — №20;

Георгий Цулаия — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулиая)» — №21;

Индико Бердзенадзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — №24;

Манана Хеладзе — «Измени Грузию» — №30;

Ираклий Гагнидзе — Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;

Гиви Чичинадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Зураб Месхи — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Коба Дзидзигури — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;

Нана Цагурия — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Торнике Арткмеладзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 23 Кутаисский муниципалитет

Теймураз Шашиашвили — (партия) «Белые» — №1;

Отар Кахидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Лаша Арсенидзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Григол Вашадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Нона Асатиани — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Софио Имедадзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Мелано Шавгулидзе — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;

Торнике Марджанишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — 19;

Алекси Геджадзе — «Грузия» — №20;

Эльгуджа Хиштовани — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Ника Курцикидзе — «Новая сила» — №23;

Иосеб Кенчадзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;

Натела Джимшелеишвили — «Грузинские корни» — №28;

Тамари Джинчвеладзе — «Измени Грузию» — №30;

Димитрий Хмаладзе — Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;

Заза Ломинадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Рамин Абесадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Теа Эргемлидзе — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;

Ирина Сагинадзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Эрмиле Немсадзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Ана Нацвлишвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;

Георгий Патаридзе — «Партия развития Грузии» — №60.

# 24 муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури

Хатуна Гогоришвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Манучар Квиркелия — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Власть в единстве» — №5;

Шота Гогиберидзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Давид Мамаладзе — «Шалва Нателашвили — Грузинская рабочая партия» — №10;

Нино Шецирули-Гобронидзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — 19;

Отар Керкадзе — «Алеко Элисашвили-Граждане» — № 24;

Нино Орагвелидзе — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;

Мака Мгалоблишвили — «Измени Грузию» — №30;

Вахтанг Зенаишвили — «Гирчи» — №36;

Васил Чигогидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Лаша Хецуриани — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Рамаз Зоидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Георгий Сиоридзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;

Гоча Дзимистаришвили — Инициативная группа — Ревази Гобронидзе, Луиза Мачинишвили, Шукри Барамидзе, Роланд Бандзава, Гиви Челидзе — № 61.

# 25 муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша

Лела Кебурия — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Роланд Пипиа — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Виктор Цаава — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Мамука Хорава — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;

Нино Гулуа — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Гоча Бахия — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Нодари Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;

Александр Моцерелия — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Роин Начкебия — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;

Кахабери Топуридзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Тамари Белкания — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;

Аполони Гаручава — Инициативная группа — Ираклий Купреишвили, Георгий Лакия, Нодари Адамия, Гуранда Одишария, Гулиза Джобава — №62.

# 26 муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки

Георгий Бокерия — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Муртаз Зодлава — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Теймураз Пачулия — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Леван Мартиашвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;

Ираклий Берая — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Давид Давитая — «Грузия» — №20;

Тамар Пачулия — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Мзия Тамазашвили — «Измени Грузию» — №30;

Борис Куруа — «Гирчи» — №36;

Ираклий Хахубия — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Георгий Гахокидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — № 44;

Теймураз Цурцумия — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;

Заали Давитая — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Георгий Барамия — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;

Дато Сарсания — Инициативная группа — Паата Чаганава, Ираклий Хвичава, Давид Джикия, Мераб Симония, Давид Басилая # 61.

# 27 Зугдидский муниципалитет

Георгий Угулава — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Важа Китиа — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Малхаз Джалагония — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Отар Читанава — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Джамбул Начкебия – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Софио Данелия — «Грузия» — №20;

Зураб Джинджолава — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Звиад Векуа — «Новая сила» — №23;

Нино Кухашвили — «Измени Грузию» — №30;

Ираклий Чиковани — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Рамаз Чачибая — Путь Звиада (Для Бога, Истины и Страны) — № 43;

Давид Ардиа — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Георгий Моргошиа — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;

Георгий Габедава — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Александр Ахвледиани — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 28 Батумский муниципалитет

Армаз Ахвледиани — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Леван Варшаломидзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Заур Габаидзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Рамаз Ададзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Тариэл Каландаришвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;

Джейран Окропиридзе — «Реформер» — №13;

Мадона Шаинидзе — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;

Иза Сурманидзе — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — №17;

Мариам Джаши – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Зураб Джорбенадзе — «Грузия» — №20;

Лазаре Закариадзе — «Новая сила» — №23;

Генри Долидзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;

Вахтанг Кахидзе — «Грузинские корни» — №28;

Ираклий Корели — «Измени Грузию» — №3;

Иаго Хвичия — «Гирчи» — №36;

Ресан Концелидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Тариэл Махарадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Рамаз Февадзе — «Национально-демократическое движение» — № 45;

Наталья Дзидзигури — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;

Темур Махарадзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Ираклий Купрадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 29 Муниципалитет Кобулети и административная единица Махинджаури муниципалитета Хелвачаури

Ирине Абхазава — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Хвича Гамарджобадзе — Нино Бурджанадзе – Единая Грузия — Демократическое движение — №3;

Бондо Тедорадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Амиран Такидзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Мириан Берадзе — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;

Натия Шакаришвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;

Звиад Квачантирадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Алекси Бахолдини — «Грузия» — №20;

Ирма Окропиридзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Нана Кокилашвили — «Измени Грузию» — №30;

Заал Микеладзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Давид Центерадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Лаура Такидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;

Джумбер Ананидзе — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;

Тенгиз Джапаридзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Паата Цивадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 30 муниципалитеты Хелвачаури (кроме административной единицы Махинджаури) Кеда, Шуахеви и Хуло

Зураб Химшиашвили — (партия) «Белые» — №1;

Тариел Накаидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;

Звиад Квирикадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;

Миша Болквадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;

Нукри Басиладзе — «Грузия будущего» — №6;

Зорбег Беридзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;

Нино Болквадзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;

Бадри Шаинидзе — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;

Отар Шаинидзе — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — № 17;

Амиран Малакмадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;

Кетино Геджадзе — «Грузия» — №20;

Дали Такидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;

Георгий Габаидзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;

Зураб Цинцкиладзе — «Грузинские корни» — №28;

Экатерине Иарганашвили — «Измени Грузию» — №30;

Анзор Болквадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;

Гурам Гогитидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;

Наби Долидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;

Джамбул Хозреванидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56.

