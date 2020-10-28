Избирательные плакаты на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси, сентябрь, 2020. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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В 30 мажоритарных округах будут баллотироваться 490 кандидатов в депутаты

28/10/2020 - 18:50
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На парламентских выборах, назначенных на 31 октября, в 30 одномандатных мажоритарных округах будут баллотироваться 490 кандидатов.

Среднее количество кандидатов в каждом округе колеблется от 9 до 24. Для победы в первом туре они должны набрать более 50% голосов, в противном случае будет проведен второй тур выборов, в котором победителем будет объявлен кандидат с лучшими результатами.

Правящая партия представила своих мажоритарных кандидатов во всех тридцати одномандатных округах. В подавляющем большинстве округов регионов своих кандидатов выдвинули Национальное движение, Европейская Грузия и Лело. Что касается Тбилиси, здесь в семи одномандатных округах за мажоритарные мандаты будут бороться общие кандидаты от основных оппозиционных партий. В восьмом, в Исанском избирательном округе после того, как оппозиция выдвинула единого кандидата, Национальное движение поменяло свое решение и Георгию Вашадзе противопоставило своего кандидата — Хатию Деканоидзе.

За мажоритарные мандаты будут бороться 10 кандидатов, выдвинутых инициативными группами. Из 490 мажоритарных кандидатов 120 — женщины. Большинство кандидатов-женщин (8) выдвинуты в Кутаисском избирательном округе.

Согласно недавним поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратель будет выбирать 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональным правилам и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время единовременный избирательный барьер составит 1%. Кроме того, партия, набравшая менее 40% голосов, не сможет получит более половины мест в Парламенте.

Тбилисские округа

# 1 Мтацминдский и Крцанисский районы

  • Шалва Шавгулидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» №2;
  • Коба Амирханашвили — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» №4;
  • Майя Липартелиани — «Будущая Грузия» №6;
  • Малхаз Топурия — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» №8;
  • Теймураз Цагареишвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» №9;
  • Ани Джапаридзе — «Реформер» №13;
  • Джаба Джишкариани – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» №19;
  • Бесики Адамия – «Грузия» №20;
  • Ираклий Джалагония — «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулиая) — №21;
  • Наталья Камоза — «Измени Грузию» №30;
  • Бека Одишария — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» №41;
  • Иа Рчеулишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» №44;
  • Майя Сирадзе — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» № 49;
  • Наталья Папашвили — «Прогрессивная Грузия» №50;
  • Лаша Брегвадзе — «Серго Джавахидзе — Евроатлантический вектор» №52;
  • Гога Мгалоблишвили — «Грузинский марш — национальное движение» №55;
  • Саба Буадзе – «Лело — Мамука Хазарадзе» №56.

# 2 Вакийский район

  • Элене Хоштария — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» №2;
  • Леван Чхеидзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХД» №4;
  • Роин Липартелиани — «Будущая Грузия» №6;
  • Нана Девдариани — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» №8;
  • Георгий Гачечиладзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» №9;
  • Майя Кукава — «Реформер» №13;
  • Меги Агапишвили — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» №14;
  • Бека Нацвлишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» №19;
  • Мамука Меликишвили – «Грузия» №20;
  • Каха Кукава — «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулаия) — №21;
  • Константине Букураули — «Новая сила» — №23;
  • Нино Карели — «Измени Грузию» — №30;
  • Нодар Турдзеладзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Гега Хведелидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Хатуна Сагинашвили — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
  • Джондо Багатурия — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;
  • Давид Дадиани — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Нана Цительашвили — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
  • Ираклий Мачавариани — «Традиционалисты» — №53;
  • Гурам Сагарадзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Левани Коберидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
  • Тенгиз Ткешелашвили — «Партия развития Грузии» — №60.
  • Бидзина Гегидзе — инициативная группа — Михаил Бурдзгла, Ната Сепертеладзе, Владимир Тевдорадзе, Лиана Самсонадзе, Нино Амаглобели, Эмзар Ахсиашвили, Зураб Лолашвили, Бесик Чадунели — № 61.

# 3 Сабурталинский район

  • Зураб Нижарадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Ираклий Авалишвили — «Будущая Грузия» — №6;
  • Кахабер Дзагания — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Тамаз Инцкирвели — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Мераб Хантадзе — «Социалистическая партия турдящихся» — №11;
  • Михаил Кохреидзе — «Реформер» — №13;
  • Паата Девсурашвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
  • Ираклий Окруашвили — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — № 17;
  • Леван Гогичаишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Георгий Лилуашвили — «Грузия» — №20;
  • Роини Хиджакадзе — «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулаия) — №21;
  • Александр Гахария — «Новая сила» — №23;
  • Александр Элисашвили — «Алеко Элисашвили — Граждане» — №24;
  • Виталий Дараселия — «Свободные демократы» — № 25;
  • Тамар Чарквиани — Избирательный блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» — № 27;
  • Яна Камоза — «Измени Грузию» — №30;
  • Давид Сергеенко — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Анзор Саканделидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Вахтанг Гвазава — «Национально-демократическое движение» — №45;
  • Николоз Лелуашвили — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Заза Непаридзе — — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
  • Михаил Чавчанидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Бадри Джапаридзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
  • Тамари Макашвили — Инициативная группа — Кахабер Шартава, Мзия Иасагашвили, Кетеван Мелкадзе, Гванца Гиоргадзе, Русудан Беридзе — № 61.

# 4 Исанский район

  • Джамбер Болгашвили — (партия) «Белые» — №1;
  • Давид Чичинадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Хатия Деканоидзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Бадри Манижашвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Георгий Авазашвили — «Реформер» — №13;
  • Каха Надирадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Гоча Шошиашвили — «Грузия» — №20;
  • Эдуард Элошвили — «Свободные демократы» — № 25;
  • Георгий Вашадзе — Избирательный блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» — № 27;
  • Софио Дилебашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Давид Чигогидзе — Свобода — дорога Звиада Гамсахурдиа — № 31;
  • Каха Кахишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Илья Хмаладзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея» — № 44;
  • Ноэ Гогиашвили — «Прогрессивная Грузия» — № 50;
  • Александр Чаргеишвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Лана Галдава — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 5 Самгорский район

  • Важа Жвания — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Леван Хабеишвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Гурам Николаишвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Манана Бочоришвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Бежан Гунава — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
  • Александр Рижамадзе – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Гоча Хараули — «Грузия» — №20;
  • Лали Перадзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Иосеби Дарсавелидзе — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;
  • Нугзар Келептришвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Георгий Хоситашвили – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
  • Илья Мачарашвили — «Народная партия» — №32;
  • Созар Субари — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Гурам Палавандишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Кахабер Мумладзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Ираклий Шихиашвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Пикрия Чихрадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

#6 Дидубийский и Чугуретский районы

  • Михаил Кавтарадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Давид Хизанишвили — «Будушая Грузия» — №6;
  • Арчил Бенидзе — «Давид Тархан-Мурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Тамар Чичинадзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Давид Шалуташвили — «Реформер» — №13;
  • Манана Мосулишвили — «Бежан Гунава — Выбор Грузии» — №14;
  • Гедеван Попхадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Георгий Пицхелаури — «Грузия» — №20;
  • Тенгиз Оманидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Гига Гигаури — «Новая сила» — №23;
  • Георгий Отарашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Отар Багатурия – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
  • Зураб Гирчи Джапаридзе — «Гирчи» — №36;
  • Георгий Вольский — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Давид Осепашвили — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;
  • Цира Джавахишвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Леван Самушия — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
  • Ана Долидзе — инициативная группа — Нино Цуладзе; Лаша Анакидзе; Кетеван Мусеридзе; Зураб Курцхалия; Мари Рухадзе — №61;
  • Георгий Каджая — Инициативная группа — Давид Биркадзе; Зураб Самхарадзе; Тато Эгриселашвили; Леван Кошадзе; Шалва Мзареулишвили — № 62;
  • Димитрий Лорткипанидзе — Инициативная группа — Илья Двалидзе; Ираклий Мачарашвили; Каха Чохонелидзе; Иосеб Джангулашвили; Георгий Чухрукидзе — №63.

# 7 Надзаладевский район

  • Лия Мухашаврия — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Ирма Инашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Гурам Николеишвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Шалва Нателашвили — «Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии» — № 10;
  • Гия Немсадзе — «Социалистическая партия трудящихся» — №11;
  • Звиади Тавадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Лали Маисурадзе — «Грузия» — №20;
  • Гулади Круашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Александр Бардадзе — «Новая сила» — №23;
  • Дареджан Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;
  • Михаил Кавелашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Паата Гогшелидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Мариам Суладзе — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;
  • Гаиози Чарквиани — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Давид Гогиташвили — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
  • Георгий Гигаури — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Николоз Черкезишвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
  • Ираклий Гуджабидзе — Инициативная группа — Тамта Дундуа, Цинар Омарашвили, Вахтанг Гелиашвили, Лия Комахидзе, Ана Имерлишвили, Гванца Мониава, Андро Нозадзе — №61.

# 8 Глданский район

  • Никанор Мелия — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Роман Палелашвили — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
  • Мераб Чикашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Мераб Шарабидзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Хатия Кобалия — «Реформер» — №13;
  • Лаша Гиоргадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Годердзи Ломтатидзе — «Грузия» — №20;
  • Шота Мачарашвили — «Новая сила» — №23;
  • Нугзар Ломишвили — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;
  • Саломе Мегрелишвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Леван Кобиашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Александр Размадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Григоли Бенидзе — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
  • Кахабер Калашов — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Звиад Томарадзе — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
  • Кахабер Кобахидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Гигла Микаутадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

Регионы

# 9 Муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнаги

  • Георгий Гвиниашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Иване Датуашвили — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Леван Бежашвили — Избирательный блок «Единое национальное движение — Единая оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Вахушти Кизикурашвили — «Будущая Грузия» — №6;
  • Нугзар Чиаберашвили — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
  • Сослан Гарсеванишвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Давид Цхвариашвили — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Амиран Луашвили — «Социалистическая партия трудящихся» — №11;
  • Элене Куртиашвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Тамар Пховелишвили – «Грузия»- №20;
  • Малхаз Пилаури — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Давид Чуниашвили — «Свободные демократы» — № 25;
  • Ия Годердзишвили — «Грузинские корни» — №28;
  • Ираклий Кокилашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Давид Сонгулашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Георгий Махарашвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — № 44;
  • Алексей Кобаидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Алекси Арабули — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Экатерине Квливидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

#10 Муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи

  • Зураб Чиаберашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Георгий Ботковели — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Иосеб Парциканашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Николоз Вардошвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — № 10;
  • Георгий Джавахишвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
  • Лали Бунтури – «Грузия» — №20;
  • Майя Церетели — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Михаил Джанезашвили — «Новая сила» — №23;
  • Георгий Сулханишвили — «Грузинские корни» — № 28;
  • Зизи Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;
  • Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Александр Палавандишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Лейла Хараишвили — «Джондо Багатурия — Грузинская труппа» — № 49;
  • Владимери Гурджидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Эмзар Квариани — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
  • Тенгиз Кетелаури — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Ираклий Талахадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 11 Муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги

  • Важа Чохели – «Давид Чичинадзе Трибуна – ХДД» — №4;
  • Цезарь Чочели — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Тамаз Мечиаури — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
  • Иосеб Шатберашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Бека Нателашвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
  • Бакури Бучукури — «Реформер» — №13;
  • Дениза Сумбадзе — «Грузия» — №20;
  • Георгий Абжандадзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Вахтанг Мартолеки — Свободные демократы — № 25;
  • Эка Беселия — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;
  • Вахтанг Имерлишвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Шалва Кереселидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Бадри Давитури — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Георгий Лапанашвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Малхаз Вахтангашвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 12 Муниципалитет Рустави и административные единицы Гардабанского муниципалитета Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси

  • Луара Нижарадзе — (Партия) «Белые» — №1;
  • Ирма Надирашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Давид Киркитадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Паата Джибладзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Михаил Кумсишвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
  • Шорена Мамалашвили — «Бежан Гунава — Выбор Грузии» — №14;
  • Илиа Лобжанидзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Георгий Маисурадзе — «Грузия» — №20;
  • Лаша Мачарашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Бесик Чубинидзе — «Грузинские корни» — № 28;
  • Экатерине Окроцваридзе — «Измени Грузию» — №30;
  • Малхаз Горгаслидзе — Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
  • Вахтанг Мегрелишвили — «Гирчи» — №36;
  • Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Заза Маргвелани — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Александр Кобаидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Давид Суаришвили — Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Григол Гегелия — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.
  • Гела Накашидзе – Инициативная группа — Софико Накашидзе, Лаша Накашидзе, Рати Накашидзе, Георгий Накашидзе, Инга Нозадзе — №61.

# 13 Муниципалитеты Марнеули и Гардабани (кроме административных единиц Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси)

  • Акамамед Имамкулиев — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Ашот Мурадян — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Азер Сулейманов — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Махир Юсубов — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Али Бадиров — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
  • Тамар Чонишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Гюлсафа Айвазова — «Грузия» — №20;
  • Наталья Гелазония — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Автандил Окроцваридзе — «Измени Грузию» — №30;
  • Заур Даргали — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Олег Девадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Гаджар Гусейнов — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Испандиар Каримов — «Грузинский марш — национальное движение» — №55;
  • Мурад Мурадов — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 14 муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка

  • Кахабер Окриашвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Майя Цабуташвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Темур Циклаури — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
  • Георгий Шаврешиани — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
  • Амиран Корти — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Виктор Кусиани — «Грузия» — №20;
  • Дареджан Петриашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — № 21;
  • Гурам Падарашвили — «Свободные демократы» — № 25;
  • Кетеван Кандашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Гоги Мешвелиани — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Роберт Гварлиани — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Мамука Чокури — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Георгий Челидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 15 Муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси)

  • Леван Тархнишвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Бадри Басишвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Коба Мазанашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Ираклий Окруашвили — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — № 17;
  • Эмзар Сабанадзе — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Иосеби Варданидзе — «Грузия» — №20;
  • Нана Агордзинеба — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — № 21;
  • Мариам Хоргуашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Заза Мезвришвили — Свобода — Дорога Звиада Гамсахурдиа — № 31;
  • Бесик Богвели — «Народная партия» — №32;
  • Георгий Ходжеванишвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Александр Вашакмадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Папуна Коберидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 16 Муниципалитеты Хашури и Карели и административные единицы Вариани, Никози, Тирдзниси, Скри и Шиндиси Горийского муниципалитета

  • Алексей Чхиквадзе — Нино Бурджанадзе — «Единая Грузия — Демократическое движение» — №3;
  • Нато Чхеидзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Тамаз Чадунели — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
  • Элибо Патурашвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Гурам Чалагашвили — «Ираклий Окруашвили — Победившая Грузия» — № 17;
  • Бесик Бутуришвили — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Ирина Цаава — «Грузия» — №20;
  • Хатуна Гелашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Мераб Зурабашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Паата Шубитидзе — Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
  • Ника Мосиашвили — «Гирчи» — №36;
  • Заал Дугладзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Леван Квеладзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Димитри Гонгадзе — «Национально-демократическое движение» — № 45;
  • Рати Суладзе — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
  • Звиад Гелашвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Каха Кожоридзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 17 Муниципалитеты Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза

  • Зураб Чилингарашвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Гела Кварацхелия — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Важа Читашвили — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Давид Гогичаишвили — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» №8;
  • Георгий Читаури — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
  • Мариза Джикия — «Бежан Гунава — Выбор Грузии» — №14;
  • Бесарион Попхадзе – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Рамази Гелашвили — «Грузия» — №20;
  • Годердзи Кублашвили — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Мариам Чрелашвили — «Измени Грузию» №30;
  • Зураб Хуцишвили — Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
  • Антон Оболашвили — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Олег Сандрошвили — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Изольда Ломидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 18 Муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда

  • Арсен Карапетян — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Мелик Раисян — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Арташес Акопян — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Диана Арутюнян — «Бежан Гунава — выбор Грузии» — №14;
  • Михаил Шиошвили — «Грузия» — №20;
  • Амиран Чагалидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Эльза Григориани — «Измени Грузию» — №30;
  • Самвел Манукян — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Энзел Мкоян — инициативная группа — Евгения Карапетян, Шорена Тетвадзе, Арагегецик Саносян, Армине Минасян, Роза Асланян — №61.

№19 Муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи ​​и Местиа

  • Юрий Белашвили — (партия) «Белые» — №1;
  • Гоча Гургучиани — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Дилар Хабулиани — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Эрекле Саглиани — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Георгий Зурабиани — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
  • Паата Мацаберидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Мария Арсенашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Гоча Энукидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Сосо Липартелиани — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56.

# 20 Сачхерский, Чиатурский и Харагаульский муниципалитеты

  • Серго Ратиани — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Георгий Капанадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Георгий Касрадзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Роин Гелашвили — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;
  • Нино Брегвадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Георгий Вачарадзе — «Грузия» — №20;
  • Ростом Царцидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Александр Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;
  • Паата Квижинадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Зина Гвелесиани — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Ани Миротадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 21 муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати

  • Георгий Церетели — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Каха Гецадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Гела Чивадзе — «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» — №7;
  • Отар Шаоршадзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Самсон Гугава — «Шалва Нателашвили — Грузинская рабочая партия» — №10;
  • Нодар Эбаноидзе — «Социалистическая партия трудящихся» — №11;
  • Темур Гогсадзе — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;
  • Давид Шаламберидзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Лаша Лилуашвили — «Грузия» — №20;
  • Мурман Небиеридзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Георгий Гвенетадзе — «Новая сила» — №23;
  • Давид Гиоргадзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;
  • Мераб Гиоргобиани — «Измени Грузию» — №30;
  • Бежан Цакадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Георгий Кучишвили — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Нино Мепаришвили — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Гига Габричидзе — «Политическое движение ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
  • Анзори Порчхидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Ана Бибилашвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 22 муниципалитеты Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони

  • Акакий Бобохидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Нана Жоржолиани — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Ираклий Кобрава — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Иосеби Чихладзе — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
  • Александр Чиковани — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Мака Григолия — «Грузия» — №20;
  • Георгий Цулаия — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулиая)» — №21;
  • Индико Бердзенадзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — №24;
  • Манана Хеладзе — «Измени Грузию» — №30;
  • Ираклий Гагнидзе — Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
  • Гиви Чичинадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Зураб Месхи — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Коба Дзидзигури — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
  • Нана Цагурия — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Торнике Арткмеладзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 23 Кутаисский муниципалитет

  • Теймураз Шашиашвили — (партия) «Белые» — №1;
  • Отар Кахидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Лаша Арсенидзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Григол Вашадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Нона Асатиани — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Софио Имедадзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Мелано Шавгулидзе — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
  • Торнике Марджанишвили — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — 19;
  • Алекси Геджадзе — «Грузия» — №20;
  • Эльгуджа Хиштовани — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Ника Курцикидзе — «Новая сила» — №23;
  • Иосеб Кенчадзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;
  • Натела Джимшелеишвили — «Грузинские корни» — №28;
  • Тамари Джинчвеладзе — «Измени Грузию» — №30;
  • Димитрий Хмаладзе — Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа — № 31;
  • Заза Ломинадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Рамин Абесадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Теа Эргемлидзе — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
  • Ирина Сагинадзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Эрмиле Немсадзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Ана Нацвлишвили — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
  • Георгий Патаридзе — «Партия развития Грузии» — №60.

# 24 муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури

  • Хатуна Гогоришвили — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Манучар Квиркелия — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Власть в единстве» — №5;
  • Шота Гогиберидзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Давид Мамаладзе — «Шалва Нателашвили — Грузинская рабочая партия» — №10;
  • Нино Шецирули-Гобронидзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — 19;
  • Отар Керкадзе — «Алеко Элисашвили-Граждане» — № 24;
  • Нино Орагвелидзе — Эка Беселия — П.П. «За справедливость» — №26;
  • Мака Мгалоблишвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Вахтанг Зенаишвили — «Гирчи» — №36;
  • Васил Чигогидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Лаша Хецуриани — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Рамаз Зоидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Георгий Сиоридзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
  • Гоча Дзимистаришвили — Инициативная группа — Ревази Гобронидзе, Луиза Мачинишвили, Шукри Барамидзе, Роланд Бандзава, Гиви Челидзе — № 61.

# 25 муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша

  • Лела Кебурия — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Роланд Пипиа — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Виктор Цаава — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Мамука Хорава — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
  • Нино Гулуа — Гражданское политическое объединение «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Гоча Бахия — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Нодари Гагнидзе — «Измени Грузию» — №30;
  • Александр Моцерелия — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Роин Начкебия — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
  • Кахабери Топуридзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Тамари Белкания — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
  • Аполони Гаручава — Инициативная группа — Ираклий Купреишвили, Георгий Лакия, Нодари Адамия, Гуранда Одишария, Гулиза Джобава — №62.

# 26 муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки

  • Георгий Бокерия — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Муртаз Зодлава — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Теймураз Пачулия — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Леван Мартиашвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
  • Ираклий Берая — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Давид Давитая — «Грузия» — №20;
  • Тамар Пачулия — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Мзия Тамазашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Борис Куруа — «Гирчи» — №36;
  • Ираклий Хахубия — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Георгий Гахокидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — № 44;
  • Теймураз Цурцумия — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
  • Заали Давитая — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Георгий Барамия — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56;
  • Дато Сарсания — Инициативная группа — Паата Чаганава, Ираклий Хвичава, Давид Джикия, Мераб Симония, Давид Басилая # 61.

# 27 Зугдидский муниципалитет

  • Георгий Угулава — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Важа Китиа — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Малхаз Джалагония — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Отар Читанава — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Джамбул Начкебия – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Софио Данелия — «Грузия» — №20;
  • Зураб Джинджолава — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Звиад Векуа — «Новая сила» — №23;
  • Нино Кухашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Ираклий Чиковани — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Рамаз Чачибая — Путь Звиада (Для Бога, Истины и Страны) — № 43;
  • Давид Ардиа — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Георгий Моргошиа — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
  • Георгий Габедава — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Александр Ахвледиани — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 28 Батумский муниципалитет

  • Армаз Ахвледиани — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Леван Варшаломидзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Заур Габаидзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Рамаз Ададзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Тариэл Каландаришвили — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
  • Джейран Окропиридзе — «Реформер» — №13;
  • Мадона Шаинидзе — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;
  • Иза Сурманидзе — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — №17;
  • Мариам Джаши – Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Зураб Джорбенадзе — «Грузия» — №20;
  • Лазаре Закариадзе — «Новая сила» — №23;
  • Генри Долидзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;
  • Вахтанг Кахидзе — «Грузинские корни» — №28;
  • Ираклий Корели — «Измени Грузию» — №3;
  • Иаго Хвичия — «Гирчи» — №36;
  • Ресан Концелидзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Тариэл Махарадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Рамаз Февадзе — «Национально-демократическое движение» — № 45;
  • Наталья Дзидзигури — «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии» — № 47;
  • Темур Махарадзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Ираклий Купрадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 29 Муниципалитет Кобулети и административная единица Махинджаури муниципалитета Хелвачаури

  • Ирине Абхазава — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Хвича Гамарджобадзе — Нино Бурджанадзе – Единая Грузия — Демократическое движение — №3;
  • Бондо Тедорадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Амиран Такидзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Мириан Берадзе — «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» — №10;
  • Натия Шакаришвили — «Бежан Гунава — Грузинский выбор» — №14;
  • Звиад Квачантирадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Алекси Бахолдини — «Грузия» — №20;
  • Ирма Окропиридзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Нана Кокилашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Заал Микеладзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Давид Центерадзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Лаура Такидзе — «Прогрессивная Грузия» — №50;
  • Джумбер Ананидзе — «Политическое движение силовых ветеранов и патриотов Грузии» — №51;
  • Тенгиз Джапаридзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Паата Цивадзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — №56.

# 30 муниципалитеты Хелвачаури (кроме административной единицы Махинджаури) Кеда, Шуахеви и Хуло

  • Зураб Химшиашвили — (партия) «Белые» — №1;
  • Тариел Накаидзе — «Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу» — №2;
  • Звиад Квирикадзе — «Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД» — №4;
  • Миша Болквадзе — Избирательный блок «Единое национальное движение Объединенная оппозиция «Сила в единстве» — №5;
  • Нукри Басиладзе — «Грузия будущего» — №6;
  • Зорбег Беридзе — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии» — №8;
  • Нино Болквадзе — «Гачечиладзе — Партия зеленых» — №9;
  • Бадри Шаинидзе — «Бежан Гунава – Грузинский выбор» — №14;
  • Отар Шаинидзе — «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия» — № 17;
  • Амиран Малакмадзе — Политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности» — №19;
  • Кетино Геджадзе — «Грузия» — №20;
  • Дали Такидзе — «Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия)» — №21;
  • Георгий Габаидзе — «Алеко Элисашвили — Граждане» — № 24;
  • Зураб Цинцкиладзе — «Грузинские корни» — №28;
  • Экатерине Иарганашвили — «Измени Грузию» — №30;
  • Анзор Болквадзе — Грузинская мечта — Демократическая Грузия — № 41;
  • Гурам Гогитидзе — «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили — Грузинская идея» — №44;
  • Наби Долидзе — «Грузинский марш — Национальное движение» — №55;
  • Джамбул Хозреванидзе — «Лело — Мамука Хазарадзе» — № 56.

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28/10/2020 - 18:50
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